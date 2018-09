Varsler og ordkrig truer Oslo-skolen

Flere i ledergruppen i landets største skoleetat er i åpen konflikt med SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Kritikken kommer frem i et varsel flere i ledergruppen har sendt til Oslo-skolens administrasjon.

Men SV-byråden forsøker å vri seg unna: - På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politisk ledelse, hevder Thorkildsen, og etterlyser en samarbeidsvilje.

Nå får hun svar på tiltale fra en av forgjengerne, Høyres Anniken Hauglie:

- Jeg opplevde ikke problemer med Utdanningsetaten, og er overrasket over det bildet som nå tegnes av etaten. I min tid som byråd var jeg aldri i nærheten av å oppleve det vi nå er vitne til, sier tidligere skolebyråd Anniken Hauglie (Høyre) til Nettavisen.

Det er åpenbart et politisk bakteppe i saken. Oslo-skolen har hatt svært gode resultater, og har vært et utstillingsvindu for den borgerlige regjeringen. Dette har irritert SV og de rødgrønne fordi de er uenige i politikken som har vært ført.

Her er resultater fra Nasjonale prøver for 5. trinn: Norske fylker

Nå ønsker skolebyråd Inga Marte Thorkildsen å bytte ut byråkraten som mer enn andre har frontet Oslo-skolen, direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten, når hun blir 67 år den 8. november i år.

Ifølge Dagsavisen skyldes dette flere år med anstrengt samarbeidsklima mellom Utdanningsetaten under Astrid Søgnen og den politiske ledelsen, med Inga Marte Thorkildsen (SV) og Tone Tellevik Dahl (Ap). I denne maktkampen trekkes nå inn et flere år gammelt og ferdigbehandlet varsel mot Astrid Søgnen fra 2014.

Skal man skjære igjennom, så må man definere hva som er politikk og hva som er fag. Skolebyråden har noe makt, men norsk skole er også underlagt sentrale regler og lover. Kort sagt skal ikke utdanningsdirektør Astrid Søgnen bare være et redskap for SV-byråden, men også ha det faglige ansvaret for Oslo-skolen.

Her kan du lese noe av støtten til Astrid Søgnen fra en lærer i Dagsavisen: «Hun gir sin fulle støtte til den allmektige skolesjefen, som hun omtaler som en spydspiss».

Skoledirektør Astrid Søgnen har åpenbart en stor ære for at Oslo-skolen har gode resultater. Det er sterkt at skolene i Oslo - til tross for utfordringer med mange fremmedspråklige elever - gjør det så bra. Noe riktig må man åpenbart har gjort, og det er tragisk hvis en ny politisk ledelse følger ideologiske skylapper og ødelegger noe som har vært så vellykket.

Neste høst er det kommunevalg, og for å vri på Nytt på nytt: Hvem skal ut - Inga Marte Thorkildsen eller Astrid Søgnen?

Hva mener du? Støtter du den politiske ledelsen eller skolebyråkratene i kampen om Oslo-skolen?