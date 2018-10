Venstrevridd drosjesurr

Norske drosjer er i ferd med å tape kampen om kundene fordi de tar for høy pris. Resultatet er at de blir utkonkurrert av kollektivtransporten.

Siden ingen vil tvinge folk til å ta drosje, så må tilbudet bli bedre og billigere for å ta igjen det tapte. En åpenbar løsning er å fjerne reguleringer og gi fritt leide til gründere som vil fornye næringen.

Dette får venstresiden til å steile:

- Vi mener ikke at fri konkurranse i taxinæringen vil føre til hverken billigere tjenester eller sikre arbeidsplasser i en seriøs næring, sier Øystein Langholm Hansen i Arbeiderpartiet.

SVs Arne Nævra «mener et frislipp rett og slett vil gi mer trafikkaos».

Og Rødts Bjørnar Moxnes er overbevist om at «når det blir flere drosjer på grunn av liberalisering av løyvepolitikken, vil prisene gå opp».

De tre rødgrønne musketerene har altså opphevet fundamentet for all økonomisk teori, nemlig at i et fritt marked vil prisen finne en naturlig balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Vannet skal rett og slett begynne å renne oppover ved at flere tilbydere skal bety høyere priser. - Når det kommer flere drosjer, blir det færre turer per bil, og sjåførene må jobbe lengre skift for å tjene det samme som før. Det fører til at prisene vil øke, tror Moxnes, og viser til at det angivelig er erfaringen fra Sverige.

Påstanden er feil. Sverige har vesentlig lavere drosjepriser enn Norge, viser en internasjonal prissammenligning. Nettstedet PriceofTravel har sammenlignet prisene i 88 internasjonale byer, og Oslo ligger helt øverst - bare slått av byer som Nice, Miami Beach og Zurich.

Det er sikkert noen drosjeeiere som vil gjøre som Moxnes tror, nemlig å skru opp prisen og bli mindre konkurransedyktige. I så fall vil den eller de aktørene som satser på billigere priser, vinne. Nøkkelen er å sørge for at prisene er tydelige og lette for forbrukerne å sette seg inn. Vi må altså slippe løs forbrukermakten.

I motsetning til det Moxnes tror, er prisene i Sverige langt lavere enn i Norge. En drosjetur i Oslo er i snitt 33 prosent dyrere enn en tilsvarende tur i Stockholm, viser undersøkelsen.

I Sverige har drosjenæringen vært deregulert i snart 30 år, og ingen ser seg tilbake. - Den svenske taxinæringen har vært avregulert siden 1990. I dag, nesten 30 år senere, er det helt fremmed at staten skulle begrense tilbudet og trafikkområdet for taxi, skriver Svenska Taxiförbundet.

- Sverige ligger langt fremme når det gjelder å skape konkurranse på taximarkedet. Vi har avskaffet etableringshindre og begrensninger i langt større grad enn sammenlignbare land. Dermed har Sverige et bra utgangspunkt for å utvikle fremtidens taxivirksomhet med ny teknikk som bidrar til en enklere, grønnere og tryggere reise, mener toppsjef Claudio Skubla i det svenske forbundet.

Nå følger Finland etter, og avregulere markedet. Slik regjeringen også har foreslått å gjøre her i landet.

Så får venstresiden bare tro at færre drosjer og strengere reguleringer vil være det som får fart på drosjenæringen og gjør den mer konkurransedyktig. Altså en tro på at å fortsette som i dag skal gi nye resultater.

Vi andre kan være trygge på at fri etablering vil gi flere drosjer og flere drosjesjåfører som eier sin egen bil, og som kan ta fortjenesten som lønn uten å betale til drosjeeiere og drosjesentraler.

Med andre ord: En vinn/vinn-situasjon der tilbudet blir bedre, drosjene blir billigere og det blir mer penger til den enkelte sjåfør.

Hva mener du? Tror du på venstresidens analyser av hva som vil skje, eller tror du avregulering og fri konkurranse vil gi bedre og billigere tjenester?