Verden rundt på første klasse for å redde miljøet

- I løpet av sine 22 første måneder som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) brukte Erik Solheim 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt om verden, skriver Aftenposten.

Smak på tallene:

■ Erik Solheim reiser i gjennomsitt for 7.750 kroner per dag.

■ Han er på farten fire av fem dager, hver eneste uke, året rundt.

Som sosiolog Kjetil Rolness treffende skriver på Facebook: «Noen fordeler med å tilhøre den humanitær-politiske eliten på globalt nivå: Du slipper å være til stede på kontoret. Du treffer mange spennende og viktige personer og får tatt selfier med statsledere. Du kan reise så ofte, så langt og så dyrt du vil, uten å ta hensyn til utgifter...».

Aftenpostens avsløring er drepende for den tidligere norske miljø- og bistandsministeren. Ifølge avisen ber FNs internrevisjon om at Erik Solheim tilbakebetaler deler av reiseregningene.

Solheims arbeidsplass er egentlig Nairobi, Kenya, men der er han ikke ofte. Tvert imot er sjefen ofte i Norge og Paris, til det Erik Solheim kalte «bilaterale avtaler» til tross for at reisene skjedde i helgene eller i juleferien.

Siden 2014 er reisekostnadene nesten fordoblet fra 14,6 til 27,2 millioner dollar i året, ifølge Aftenposten, som siterer fra en rapport fra internrevisjonen. Solheim ble utpekt i mai 2016, og skal være i FN-systemet i minst fire år fremover.

For FNs miljøorganisasjon er det pinlig at sjefen tilbringer nesten all sin tid ombord i fly - en hovedkilde til globale utslipp av CO 2 . Ifølge ny forskning står flyindustrien for rundt 2 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp, og ville vært på 12. plass i verden dersom industrien hadde vært et land.

Men ikke nok med at FNs miljøsjef selv reiser foran en strøm av CO 2 -utslipp, han har også en lemfeldig omgang med reiseregninger og reiseregelverket, ifølge revisjonen.

Formelt har internrevisjonen levert en kladd til uttalelse, men hvordan Erik Solheim vil forsvare seg mot anklagene, er ukjent. Til nå har han bare hevdet at rapporten har mange feil, uten å påpeke hva som eventuelt er feil.

FN er tidligere kritisert for å ha lemfeldig omgang med kostnader, høye lønninger og for å være et pampevelde. Det er en farlig kritikk for en organisasjon som er avhengig av pengestøtte alle verdens land.

For FNs miljøorganisasjonen er kritikken enda verre, siden det ikke kun handler om pengebruk, men også om en adferd som er direkte miljøskadelig. Det svekker både organisasjonens og miljøsjefens egen autoritet til å kritisere andres adferd når Erik Solheim personlig reiser verden rundt på første klasse for å redde klimaet.

Greenpeace-sjef Truls Gulowsen er tydelig i sin kommentar til Aftenposten: - Dette er bare pinlig.

Hva mener du? Er det greit at Erik Solheim tilbringer 80 prosent av tiden på reisefot, og at han reiser verden rundt på første klasse for å redde miljøet?