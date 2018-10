Hareide tar drittjobben

Det er høflig å svare på invitasjoner. Dannelsespartiet KrF hadde respondert på en slik invitasjon. En innbydelse hadde ikke kastet KrF ut i tårer og tenners gnissel.



Ruller i gjørmen

Nå ruller de kristne rundt i gjørmen og bryter med hverandre. Opp av myrene stiger én etter én, gul, rød eller blå. I TV-ruten får vi servert en Hareide som akutt er rammet av kolikk. Sånn som babyer med vondt i magen. De vrir seg i smerte. Grimasene kan til forveksling minne om smil. Stive og skjeve smil.



River og sliter i roret

Retning er viktig. Når du ikke vet hvilken retning det skal navigeres i er det bare frustrende. Alle river og sliter i roret for å holde sin kurs. Det gynger fra side til side, fra barbord til styrbord, fra høyre til venstre.



Statsministerdrømmen

Jonas Gahr Støre drømmer om å bli statsminister. Drømmen kan snart bli virkelig. Uten å gjøre noe som helst. Knut Arild Hareide har tatt den skitne jobben. Den som innebærer at han drives fra skanse til skanse, beskyldes for å rive i stykker partiet, og anklages av sine egne for at den plutselige åpenbaringen er et stort svik.

Taktikk og timing

Hadde bare Støre og Hareide tatt enda en (hemmelig) samtale på bakrommet med temaet taktikk og timing kunne mye stilt seg annerledes. Fordi det er forskjell på invitasjoner og mytterier. En invitasjon hadde vært et taktisk grep, og timing hadde ingen brukt tid på. Invitasjoner kan dukke opp på de mest upassende tidspunkter.



Kjærestegreier

Alle de hemmelige samtalene avslører, implisitt, at Støre & co er klare for mer enn å date Hareide og hans røde disipler. Dating og kjærestegreier kan imidlertid være trøblete saker. Spesielt i troende familier. Abort og barn utenfor ekteskap skaper friksjon.



Judas

Erna Solberg blir aborten og Gahr Støre barnet utenfor ekteskapet. Tilbake ligger et splittet parti. Med Hareide som selve slangen i Paradiset. Mange i KrF vil ikke bare hevde at Jesus gjenoppstod. Året 2018 e.kr tok Judas igjen plass rundt bordet. Gamle løfter og håndtrykk har ingen verdi lenger.



Kongens bord

En invitasjon fra Gahr Støre hadde også vært en invitasjon til å ta plass ved Kongens bord. Men den manglende invitasjonen endte i stedet opp som en krangel om egne løftebrudd fra valgkampanen 2017.

Les også: Ledelsen i Oslo KrF støtter Hareides venstrevri