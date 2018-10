Kristenfolket tar GULLREKKA

Det er bare å lene seg tilbake i godstolen, legge en pute bak nakken og ha popcornet innen rekkevidde.



Blir minnerikt

Dette blir minnerikt. Jeg regner med at det blir ekstrasendinger og direktesendinger. Bakteppet er alvorlig nok med en tentativ regjeringskrise.



Bare tapere

Fredag blir en kveld uten vinnere. Bare tapere. Jonas Gahr Støre, eller Jøtul-Jonas, kan få smadret drømmen om å bli statsminister. Knut-Arild Hareide må gå av dersom flertallet fortsatt er et flertall. Et tap vil gjøre ham til partiets uhelbredelige gnagsår.

Et stykke kjøtt

Partiet vil tape, uansett hva flertallet bestemmer. Fordi partiet er delt noenlunde på midten. Om Erna blir sittende, kan ikke det betraktes som en aktiv seier for henne. Hun har ikke satset lodd i denne kampen, annet enn å vurdere abortloven enda en gang. Det blir som å please småaggressive bikkjer med et stykke kjøtt. For å skape litt ro og optimisme.



Politikk og pølser

Fredag kan likevel være den dagen det skrives mye historie. Fredag kan bli den dagen da et marginalt parti, tidvis under sperregrensen, kan flytte makt. Fredag kan også være siste reis for kristenfolket, uansett veivalg. Den tyske kansleren og sitatmaskinen Otto von Bismarck skal ha uttalt at det aldri ljuges mer enn foran et valg, under en rettssak og etter en fest. Og Bismarck er mannen bak uttalelsen om at folk helst vil slippe å vite hvordan politikk og pølser blir til.



Sant eller usant

Knut Arild Hareide brydde seg åpenbart om verken sant eller usant i valgkampen. Han har i løpet av de siste ukene opponert mot i alle fall ett av de ti budene. Knut Arild Hareide vil i historiebøkene skrives inn som den som kjørte et One Man Show. Kristenpolitikeren som ville bytte partner. Fra Erna til Jonas.



Drama og show

Både Skavlan og Lindmo, Norge Rundt og Senkveld, hadde nok ikke sett for seg at det var kristenfolket som sørget for at vi kollektivt benket oss foran TVén en fredag kveld. En ting kan ingen ta fra Hareide:

Kunsten å kombinere både drama og show!

