Miljøpartiet, Arbeiderpartiet og SV fører en politikk i Oslo som har gjort livet mye vanskelig for bilistene som trenger å dra innom hovedstaden:

- Nesten samtlige gateparkeringer i sentrum er fjernet.

- Det er innført enveiskjørte retninger store deler av sentrum, som Nettavisen har skrevet omfattende om.

- Juvelen i krona: det kommer snart 53 nye bomstasjoner, flere av de mellom bydelene og som tar betaling i begge retninger.

Til tross for flere forsøk på å stanse mye av denne galskapen, så har disse tingene blitt presset gjennom av et flertall av de politiske partiene. Vi ser lignende eksempler over hele landet. Mange politiske partier nekter å ta innover seg at bil i Norge ikke er et luksusgode, men noe mange er helt avhengige av i hverdagen sin bare man kommer en halvtime utenfor Oslo sentrum.

Bilistene i Norge er vandt til å bli skattet i hjel og straffet hardt. For første gang på flere år har ting begynt å gå i retning fra regjeringens side. Flere bilavgifter er blitt justert og senket de siste årene, og FrP, Høyre og Venstre regjeringen tar nå inn 13 milliarder kroner mindre i bilavgifter enn det som var tilfellet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Mens de rødgrønne partiene også tok inn langt mer i bilrelaterte avgifter enn de brukte på veibygging, ble dette fullstendig snudd med FrPs Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister.

Foto: Facebook, Ketil Solvik-Olsen

Byrådet i Oslo, med MDGs Lan Marie Berg og APs Raymond Johansen i spissen, har imidlertid fortsatt sin kamp mot bilistene. Et sted går imidlertid grensen, og nok er nok.

Mahatma Gandhi sa, "bekjemp din motstander med kjærlighet." Jeg har derfor oppfordret Norges bilister - vanlige folk som er avhengig av bilen sin - om å vise sin motstand mot byrådets bilfiendtlige politikk ved å vise at de elsker bilen sin.

Tar du utfordringen`? Vis at du elsker bilen min ved å poste et bilde på Facebook med teksten #jegelskerbilenmin . La oss vise bompengekåte og bilhatende partier at økte bompenger og flere kjøre- og parkeringsrestriksjoner ikke vil bli akseptert.

Bilen er ikke et luksusgode, det er en nødvendighet for de fleste nordmenn. #jegelskerbilenmin og er stolt over det. Gjør du det samme? Vær med og vis din stolthet over bilen din, og din motstand mot bilfiendtlig politikk. La oss bekjempe politikerhat mot bilen med kjærlighet.

Foto: Facebook, There Marie Henriksen

Foto: Facebook, Torbjørn Espelien