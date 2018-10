Flere kullkraftverk med AUF

Forslaget begrunnes med ønske om "internasjonal solidaritet". AUF-leder Ina Libak, som viser til at "vi i Norge har tjent oss styrtrike på olje", sier følgende:

- Hvordan skal vi komme i klimaforhandlinger med verdens fattigste land og kreve at de skal kutte når vi ikke gjør det selv?

AUFs uansvarlighet, kunnskapsløshet og naivitet er sterkt bekymrende. Ikke bare vil et slikt forslag ruinere norsk økonomi, norsk velferd, våre arbeidsplasser og posisjon i verden - men det vil også være dypt egoistisk overfor land som er avhengig av import av vår energi, samtidig som det trolig vil øke klimagassutslippene i verden.

En direkte konsekvens er at det kommer til å bli flere kullkraftverk om norsk gass kuttes ut. Storbritannia alene reduserte CO2 utslippene fra strømproduksjon med 25 millioner tonn CO2 i 2016 ved å erstatte kull med gass. I verdenssammenheng har gass redusert klimautslippene betraktelig, spesielt med tanke på hvor mange kullkraftverk som er stengt ned eller fortrengt. I 2013 skrev jeg derfor også at norsk gass er Norges største klimaprosjekt.

AUF er ungdomspartiet til et parti som håper å få regjeringsmakten i Norge om få uker. Det er derfor svært urovekkende at de kommer med et så farlig forslag for norsk verdiskapning, velferd og Norges rolle i verden. Måtte Arbeiderpartiet aldri ta det seriøst.