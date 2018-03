Når hensynet til fremmedkrigere går foran terrorbekjempelse

Regjeringen har foreslått at myndighetene administrativt skal kunne frata potensielle terrorister og fremmedkrigere det norske passet dersom de har dobbelt statsborgerskap. Dette ville sette alle rettighetene som følger med det norske statsborgerskapet vent frem til en domstolsbehandling.

Flertallet på Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, har latt det gå prestisje i saken. De har bestemt seg for å stoppe forslaget.

- La meg si det slik: jeg tror vi alle skal stole mer på enn domstolebeslutning enn på Sylvi Listhaugs dømmekraft, sa Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås til NRK.

Jeg finner det trist at norsk venstreside sier nei til et slikt forslag. Terrortrusselen i Europa har de siste årene vært på et høyere nivå enn noen gang i nyere tid. I Paris ble 130 personer drept i november 2015-angrepene. To selvmordsbombere tok 32 liv på flyplassen i Brussel i 2016. En terrorist drepte 5 personer i Stockholm under et år siden. Vi har også sett flere arrestasjoner i Norge. Dette bildet henger nøye sammen med trusselen fra IS og de flere tusen fremmedkrigerne som har dratt fra Europa for å krige for Islamsk Stat i Syria og Irak. Mange av disse har også returnert til Europa etter å ha kriget som jihadister.

I fjor sa PST at omkring 100 av IS sine fremmedkrigere har bånd til Norge. Etterretningstjenesten sa i forrige uke at de per dags dato anslår at rundt 40 norske fremmedkrigere er på plass i Syria. I 2015 ble det anslått at rundt 30 000 fremmedkrigere hadde sluttet seg til IS. For å oppsummere det kort: fremmedkrigere er et problem, også for Norge. Fra Lisleby i Fredrikstad har sju personer reist til Syria - og dette er kun et gateområde i Østfold.

Høyere rettssikkerhet for terrorister?

Hva er da Arbeiderpariet og venstresidens problem? Det ene de peker på er rettsikkerheten for terrorister. De vil først ha en domstolsbehandling av hvorvidt statsborgerskapet skal fratas. Dette er imidlertid et annet prinsipp enn det som gjelder for nordmenn flest i en rekke sanksjonstilfeller. Dersom du for eksempel blir fratatt førerkortet, må du selv ta saken til retten i etterkant dersom du mener at dette var en feil beslutning. Det samme prinsippet gjelder ved en rekke andre straffesanksjoner fra det offentlige. Hvorfor skal vi legge lista for rettsikkerhet høyere når det gjelder potensielle fremmedkrigere og terrorister?

Den kanskje mer problematiske siden ved denne saken er at Arbeiderpartiet lar billige poenger og symbolpolitikk gå foran et godt forslag rettet mot fremmedkrigere. Partiets stortingsrepresentant Lauvås uttalte at han heller stolte på en domstol enn justisminister Sylvi Listhaug - "en tilfeldig valgt justisminister", som han ordla seg.

Det er rett og slett trist om det er ønske om å påføre Listhaug et politisk tap som her går foran et viktig forslag som handler om potensielle fremmedkrigere og terrorister. Her snakker vi om et forslag som i årene fremover (også lenge utover denne regjeringens tid) skal kunne gi politiet og myndighetene et raskt virkemiddel overfor potensielle terrorister. Arbeiderpartiets ansvarlige stortingsrepresentant i saken virker imidlertid mest opptatt av å dra et billig politisk poeng mot justisminister Sylvi Listhaug.