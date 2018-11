Hvor er pappa?

Skrevet av Silje Hjemdal, medlem i Familie- og kulturkomiteen fra FrP.



Begge kjønn står overfor utfordringer, og det er på tide å ta menns utfordringer på alvor. I den anledning vil jeg løfte frem ett av de mange områdene der kampen for menns rettigheter fortsatt har en lang vei å gå: likestilt foreldreskap.

De fleste menn er gode fedre og gir omsorg og kjærlighet til sine barn. I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson.

Hvis mor saboterer spørsmålet om samvær for barna, har far generelt lite han skulle sagt. Dette er et brudd på likestillingen som må tas på alvor.

91 prosent av de som mottar barnebidrag er mødre, mens 21 prosent av alle samværsfedre ser ikke barnet sitt en vanlig måned. Jo mindre tid en samværsfar tilbringer med barnet, jo mer må han betale i barnebidrag.



Dette gjelder også i tilfeller av samværssabotasje. En slik ordning er både direkte urettferdig og øker de økonomiske motivene for å drive en konflikt i spørsmålet om bosted og samvær for barna.

Fremskrittspartiet mener at utgangspunktet ved samværsbrudd er likestilt foreldreskap med lik omsorgsrett. Det er viktig å huske på at foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt.

Det betyr at bostedsforelder har plikt til å oppmuntre og legge til rette for samvær med den andre forelderen. Likevel forekommer det samværssabotasje, særlig mot far.

Etter en skilsmisse, er det for noen bitre og vonde følelser mellom foreldrene. I slike tilfeller er foreldrene nødt til å tenke på barnets beste. Et barn som har to gode foreldre, fortjener å ha begge i livet sitt – også far.

Hvis barnets samvær med en av foreldrene saboteres av den andre, får det opprivende konsekvenser for både barnet og forelderen som opplever ikke å få mulighet til å se barnet sitt.

Likestilling av foreldrerollene er nødt til å gjelde både far og mor. Derfor har jeg sendt inn skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsministeren, hvor jeg spurte hva som gjøres for å forhindre og redusere samværssabotasje.

Jeg er glad for at regjeringen har gjennomført flere tiltak som skal sikre begge foreldres mulighet til å være sammen med barna sine etter samlivsbrudd.

Blant annet er reglene om tvangsbot ved samværshindring klargjort og forenklet, og innkrevingen er effektivisert. Hvis en av foreldrene forhindrer barnet i å se den andre foreldren, må det få konsekvenser.

Regjeringen har dessuten tatt initiativ til en gjennomgang av barneloven. Jeg vil stå hardt på for at samværsreglene er en naturlig del av en slik gjennomgang. Vi trenger tydelige og klare regler for likestilt foreldreskap.

Alle barn som er så heldig å ha en god far fortjener at han er en del av livet deres.