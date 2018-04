Hvorfor skal vi lære barna å drepe?

Av Tonje Moberg, Drammen - mamma og lektor i mediepedagogikk

Aftenposten hadde 11. april i år en artikkel med overskriften: « Nå spiller alle unge Fortnite. Dette må du vite som forelder».

Det som umiddelbart slår meg er at det jeg trenger å vite i denne saken er hvorfor foreldre til barn mellom 9 og 12 år lar dem spille skytespill?

Fortnite har 12 års aldersgrense. Grunnen til dette er det voldelige innholdet i spillet. Spillets mål er å stå igjen som eneste spiller etter å ha eliminert alle motspillerne. Medietilsynets undersøkelse i 2018 viser at mange barn mellom 9 og 12 år ikke bare spiller voldspill med 12 års grense, men også med 16- og 18 års grense. Aldersgrensen (som er veiledende) er satt av en grunn.

Barnevakten.no sier at de ikke anbefaler barn under 12 år å spille Fortnite.

Men når ikke engang NRK overholder den anbefalte aldersgrensen i sin reportasje, «Slik er Fortnite i ferd med å endre gaming», 30. mars 2018, hvor de benytter en 11 år gammel gutt som sin ekspertkilde, så er det vel kanskje slik at vi legitimerer brudd på veiledende aldersgrenser?

Gang på gang blir jeg vitne til diskusjoner på nett og i den virkelige verden, om barna blir voldelige eller ikke av å spille skytespill.

Her strides imidlertid forskerne. Der enkelte hevder at barn blir voldelige, mener andre på sin side at barna ikke blir det. Likevel kunne jeg ikke annet enn å kjenne på en engstelse da Randi Zuckerberg på tirsdag 10.4 sto på scenen i The Qube på Gardermoen og fortale at de i USA aldri før har behandlet så mange barn for traumer knyttet til skytespill.

Vi blir nok ikke enige om barna blir voldelige eller ikke. Det er nok langt flere faktorer som spiller inn enn kun noen timer med Fortnite. Jeg ønsker heller å løfte mitt innledende spørsmål: Hvorfor skal små barn spille skytespill?

Det nærmeste innspillet og argumentet jeg finner på diskusjonsforum og på sosiale medier om dette er; Fordi alle andre i klassen spiller det- og da er vi (foreldrene) redd for at vårt barn blir ekskludert.

Jeg tenker at dette ikke er et godt nok argument.

90% av alle 10-11 åringer har egne smarttelefoner og 47% av barn mellom 6-9 år (TNS Gallup). I følge SSB bruker 90 % av befolkningen mellom 9- 79 år Internett daglig. Stadig mer av mediebruken skjer på mobilen.