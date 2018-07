Eivind Trædals bøllevelde i sosiale medier

«Jeg håper jo ikke de lytter til folk som er så dårlig informert som deg om politikken og utfordringene i byen vår…»

Det skrev Miljøpartiet De Grønnes representant i Oslo bystyre på Twitter.

Eivind Trædal på Twitter.

Deretter har han ved flere anledninger kalt folk rasister. Som i vinter da han skrev:

«Hvis du er rasist og på jakt etter en god advokat så anbefaler jeg NN ved X Advokatkontor på det varmeste». Med lenke til bedriften og vedkommendes portrett.

Eller da han la ut kommentarene til folk som hadde innvendinger til politikken på Twitter med følgende melding:



«Fra mitt kommentarfelt. Jesus, gi meg styrke»

Eivind Trædal svarer folk som har kritiske innvendinger til MDGs politikk i Oslo. Innlegget ble skrevet på Facebook, men Trædal latterliggjør kritikerne med deres fulle navn på Twitter uten at de blir opplyst om at de er omtalt gjennom tagging.

Det mest oppsiktsvekkende, synes jeg, er at Trædal, som er folkevalgt politiker kaller andre for uinformerte og rasister, fordi de er uenige med ham. Jeg har opplevd politikere skjelle meg ut i embeds medfør, men ikke at de snakker til vanlige folk på denne måten. Trædal er ikke alene om å erstatte argument med ad hominem-angrep.

Slik svarer Miljøpartiet de grønnes representant i Oslo bystyre, Eivind Trædal folk på Twitter.

Selv har jeg blitt kalt snowflake. At jeg burde gå med en parole hvor det står jeg er teit. Syk. At jeg ikke burde ha jobb. Dette har altså ikke vært i slåsskamp på byen, men i politisk debatt i aviser og sosiale medier. I politisk debatt er vel målet å vinne motparten. Stemmer. Men jeg over til motpartens parti? Jeg tror jeg er ganske lik de fleste mennesker. Jeg blir lei meg. Og jeg synes motdebattanten er skikkelig teit. Så står vi der, to sinna mennesker, og har ikke oppnådd noen ting. For jeg lærer ikke noen ting. Og Trædal mistet en stemme.

Det store problemet er at det sure debattklimaet utgjør et demokratisk problem. Noen undersøkelser viser at folk er redde for å gå i debatt. Hvem vil våge å ytre seg når bystyrerepresentanten tweeter dine kritiske innvendinger (uten at du vet det) og kaller deg dum, eller at du bør pelle deg ut av feeden hans, mens hans 17.000 følgere applauderer? Det er et politisk bøllevelde, som ikke bygger meningsfull debatt. Ellers i politikken har vi de siste årene sett at både Nicolas Maduro og Donald Trump latterliggjøre kritikere eller påføre dem skam gjennom å si at meningene deres er syklige eller farlige.

Så jeg vil fortelle Trædal og alle de som velger å skjelle ut andre debattanter om en liten øvelse som faktisk kan bidra til at du vinner motparten. Det går an å vinne motparten uansett hvor korka du synes vedkommende er. Det er enkelt: Lytt og bruk gode argument.

Her er et lite eksempel: I 2013 og -14 var reservasjonsretten en stor sak. Jeg som ikke er religiøs syntes likevel folk må få tro som de vil. Så da ble det snakk om at leger skulle kunne frita seg fra å utføre abort eller sette inn spiral, tenkte jeg at det var et greit demokratisk prinsipp at de slapp det hvis de mente oppgaven stred mot deres overbevisning.

Men på Twitter var det en liten hær av Twitter-aktivister. Ingen av dem brukte stygge i ord. De skrev til meg at mange steder i Norge er det ikke så god legedekning som i Oslo og at det var vanskelig å reise langt for å finne en annen lege. Og hvorfor skulle offentlige ansatte ta religiøse forbehold? Staten tilhører alle. Og dermed vant meg over. Nå er jeg mot at helsepersonell i offentlig sektor skal påberope seg reservasjonsrett. Slik ble også den politiske løsningen.

Nylig ble forfatter Halvor Fosli omtalt av Eivind Trædal. Han har imidlertid ingen innvendinger til Foslis post utover at forfatteren må være rasist.





En annen grunn til at du bør lytte til motparten, er at du blir mer skolert i hva motparten tenker og dermed kan utforme bedre argument. Og kanskje har motdebattanten en god forklaring? Jeg har etter å ha sett Trædals tweets svart ham og sa han har en stil som ikke akkurat innbyr til debatt. Da svarte han at han av og til er nødt til å bruke sterke uttrykk. Det er ikke riktig. Jeg lærer ingenting om MDGs politikk og blir ikke særlig innstilt på å lære noe heller.

Når han kaller motdebattanter uinformerte og rasister, så tenker jeg at det skyldes at han ikke har bedre argumenter. Men han skal ha for å takke for kritikken. Det er stilfullt (imidlertid har han ikke tatt den til etterretning). Kjør debatt. Finn gode argument.