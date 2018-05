Hijab på coveret er ikke vogue

Norske magasiner ser selvsagt t

il de utenlandske og vi vil nok se det samme i Norge.

– Det er ekstremt viktig å vise et mangfold av modeller, sier redaktør Edward Enningful, selv fra Ghana, i Vogue til den britiske avisen Independent.

Jeg er enig i at mangfold er viktig. I min snart 20 år lange karriere som journalist har jeg hentet inn kilder fra mange land, ikke fordi de har en spesiell bakgrunn, men fordi de er de beste på sitt felt, gjerne bedre enn norsk ekspertise. Men her bommer Vogue på hva mangfold er. De viser ikke somalisk kultur, de viser islamsk kultur. Hvis Vogue ønsket mangfold kunne de valgt en somalisk modell iført et vakkert tradisjonelt antrekk fra Somalia, som for eksempel en vakker guntiino.

Den kanadiske ateistiske aktivisten Yasmine Mohammed i en t-skjorte med et slagordet #IAmMyOwnGuardian.

I fjor intervjuet jeg den canadiske aktivisten Yasmine Mohammed for KK. Hun ble presset inn i et arrangert ekteskap med en mann hadde tette bånd med terroristene bak 9/11-angrepet. Etter skilsmissen har hun markert seg som en skarp ateist i likhet med Ayaan Hirsi Ali.

– Å kjøre moteserier der for eksempel somaliske kvinner bruker hijab er som å vise fram en modell med pavehatt dersom du skal vise italiensk kultur, sa Mohammed. – Det finnes katolikker i Sør-Amerika, Italia og Filippinene, men de har ikke mye til felles annet enn religionen. Vogue forstår ikke at det samme gjelder for muslimer. Det finnes muslimer i Afghanistan, Indonesia og Somalia, men de framstiller dem likt. Det er galt, for de forskjellige gruppene har vidt forskjellig

kultur.

Du kan sammenligne det med å vise en modell i konservativ jødisk eller kristent antrekk, eller for eksempel amiske eller i USA eller Smiths venner i Norge, sa Mohammed.

– Vi avbilder aldri folk i slike antrekk i Vogue eller andre moteblader, for hvorfor vil vi vise fram en konservativ ideologi?

Coco Chanel kappet skjørtelengden for at kvinner skulle ha klær å bevege seg i. Max Mara dekker dem til i 2018. Halima Aden for Max Mara, 2018. Foto: WWD/REX/Shutterstock

Og det er nettopp konservativ Aden er. Og nevrotisk. Hun sier i et intervju med avisen Evening Standard at hun ikke lenger poserer i kortere skjørt. Hun har gjort det for å teste det ut, men fansen likte det ikke. Hun er stolt av det hun kaller sin anstendige bekledning:

– Det finnes tusenvis av modeller som kler av seg, men bare én som går med hijab, sa hun til Vogue i fjor.

Men over hele verden samler kvinner av Yasmine Mohammed og Ayaan Hirsi Halis kaliber seg. De påpeker at religion er ideer fra jernalderen som med fordel kan erstattes, som man bør unnlate å omfavne. De sier at vi er verken progressive og tolerante når vi aksepterer foreldede og dårlige ideer. Tvert imot. De mener fordel kan støtte ideer som fører til velferd og frihet, og ikke minst de kvinner som nå kaster det obligatoriske sløret med stor risiko, slik vi ser de gjør i Iran. Jeg har i mitt yrkesliv hatt gleden av å intervjue høyt utdannede somaliske kvinner som har imponert meg med sin kunnskap og sitt vidd, så at man trekker fram en som har hijab tredd ned over tankene, forekommer meg å være so last season.