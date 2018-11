Bare hver fjerde voldshendelse i svenske områder blir anmeldt

Jeg har lenge ment at en av grunnene til at kriminelle gjenger har fått så kraftig fotfeste i 61 utsatte områder i Sverige, er at myndigheter og media har vært altfor «politisk korrekte» og benektet problemet. Desto bedre var det å høre på to svensker, forskeren Manne Gerell og Kim Norvall fra NOA - Nasjonal Operativ Avdeling, tilsvarende vårt Kripos, på en konferanse jeg har vært på i helga.



De sa at problemene heller blir undervurdert fordi statistikken fra de utsatte områdene ikke er representativ. På grunn av trusler og grov vold mot de som anmelder, vitner eller snakker med politiet, blir omtrent bare hver fjerde voldshendelse anmeldt. Når man kun ser på statistikken fra disse områdene kan man kanskje tenke at det er jo ikke så ille som noen vil ha det til. Men tallene forteller altså langt ifra hele sannheten.



Det samme bør politi, media og lokale og sentrale politikere være obs på her i landet: Statistikken over antall hendelser i områder der kriminelle gjenger står sterkt, viser langt i fra hele bildet. Jeg hører stadig om at saker ikke blir kjent som følge av frykt for hevnakter. Vi bør bli mer kritiske til oppslag og seanser hvor man bruker slik statistikk for å skjønnmale.



Men det gjorde heldigvis ikke Manne Gerell og Kim Norvall. De sa at riktignok er ikke Sverige en krigssone - men når det gjelder antall anslag med håndgranater har det bokstavelig talt eksplodert til 18 bare i Stockholm på ett år (se bildet med Manne Gerell). Etter at politiet har aksjonert mot gjengene har de gjentatte ganger slått tilbake ved å gå til angrep på politistasjoner (jf det andre bildet med Kim Norvall). Blant annet fikk en politisjef en håndgranat som eksploderte under bilen hans, så det bare var et lykketreff at han ikke ble drept.

Politiet blir også angrepet, fortalte Kim Norvall



De to fortalte også at antall skyteepisoder er tredoblet i Sverige i de senere år, og at antall bilbranner er tre-firedoblet. En ting er slik rein statistikk, men på beboerne i disse områdene gjør det et mye større inntrykk enn tall når de mange ganger har hørt skuddløsninger. Eller når barna deres kommer hjem og har sett utbrente biler på vei til skolen. Da øker utryggheten. '

For eksempel sier 3 - 400.000 flere kvinner i Sverige at de er utrygge i en undersøkelse Manne Gerell presenterte. Flyttingen ut av disse områdene blir desto større blant de som har råd til å flytte, og de sosiale problemene øker desto mer. For eksempel var det på en grunnskole i Rinkeby bare 30 prosent som gikk ut med godkjente karakterer, ifølge Gerell.



Det er all grunn for oss her i landet til å høre på de to svenskenes advarsel om at den mest synlige dramatiske utviklingen i disse områdene har skjedd raskt i de siste årene. Før det var det mest idyllisering og skjønnmaling som preget bildet. Selv nå er det slik at det store flertallet av svensker som bor andre steder, ikke tar det nok på alvor.



Vi må lære av de dyrekjøpte erfaringene fra Sverige og ta tak i dette grundig og kraftig nok her i landet. Det er lett å la seg lulle inn i statistikker som ikke forteller hele sannheten, og si at her kan dere se. Når det har vært færre oppslag om voldshendelser i media i en periode, er det fort noen som skynder seg å snakke om at gjengene er knekt, noe som ikke kan bli lenger fra virkeligheten. Her vil det trengs årevis med en stor og dyptgripende satsing som vi så vidt har begynt på.