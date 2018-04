En rød linje ved angrep på politiet

Jan Bøhler, Groruddøl og medlem av Justiskomiteen på Stortinget

Fra første halvår 2017 og til nå har vi sett et økende antall angrep og trusler mot politiet i Oslo. Noen har kommet fram i media og er kjent, noen ikke. Totalt sett er det ikke veldig mange, men det har skjedd både i Oslo sør, Groruddalen og Indre by øst, og det bekymrer meg kraftig. Politifolk tar på seg å stå i front og ta risiko for å beskytte vår trygghet og rett til å ferdes fritt hvor vi vil. Når de angripes er det selve samfunnets autoritet og grunnmur som står på spill.

Det er lett å bagatellisere og tenke at det bare er noen unge som prøver seg litt, kanskje påvirket av rus. Politifolk vil nok også kunne tenke at de skal tåle en støyt og unngå å spre uttrygghet i befolkningen - og derfor ikke gjøre noe nummer ut av det. Men så organiserte som noen av disse angrepene har vært med maskering, lager av steiner, mobilisering av mange angripere, mm, er det ikke bare snakk om småting. Det kan være unge kriminelle rekrutter som ønsker å vise overfor gjengledere at de tør å gå løs på politiet, og dermed kvalifisere for større oppgaver i gjengen. De kan også gjøre det for å markere at når politiet setter press på gjengene og deres territorier for narkotikasalg, så slår de tilbake. Vi har også eksempler på at politifolk som har jobbet med å avsløre bakmenn og gjengenes nettverk, har fått alvorlige trusler mot seg selv og familien, slik at det har vært vanskelig å fortsette.

Når politiet utsettes for slike ting er det egentlig et angrep og en trussel mot oss alle. Hele samfunnsutviklingen og tryggheten vår er avhengig av at politiets autoritet og respekt er høy og klinkende klar. Derfor mener jeg vi må reagere sterkt og unisont når slike ting skjer, uansett om politifolk skades eller ikke. Det må gå en stor og klar rød linje ved å gå løs på politiet. Skjer det må det settes mye inn på å finne alle gjerningsmenn, bruke strafferammene, ha streng oppfølging av ungdomsstraff, og involvere skole, foreldre, barnevern og frivillige for å forebygge og hindre gjentakelse. De som er med på angrep mot politiet må føle at hele verden settes på hodet for å stoppe dette, og at det er bortimot det dummeste de har gjort.

Neste gang et slikt angrep skjer i Oslo håper jeg vi som samfunn kan ta det enda mer alvorlig, og gjøre alt for å mobilisere og markere at her går det en absolutt rød linje. Vi må prøve ut om vi har de nødvendige virkemidler for effektivt å stoppe det - og å kunne forebygge at noen unge fortsetter på en slik ødeleggende løpebane. Politiet fortjener vår fulle støtte og at vi bidrar med vårt for at de skal kunne gjøre jobben sin på en trygg og god måte.