Et angrep på politiet er et angrep på oss alle

Det bekymrer meg veldig hver gang jeg får en ny melding om at unge angriper politiet, nå sist ved en ungdomsskole i Oslo. Forrige helg var det tre alvorlige hendelser natt til søndag da grupper av unge gikk løs på politiet. Tidligere har Enhet Øst som opererer fra Groruddalen til Holmlia meldt om 33 tilfeller av vold, trusler, steinkasting mm mot politiet fra i fjor høst til mai i år. Det var mer enn en fordobling fra 2016. Enhet Sentrum som dekker områdene fra Tøyen til Majorstua meldte om hele 72 tilfeller i årets fire første måneder (Nrk 8/5 2018).

Når politiet utsettes for slike ting er det intet mindre enn et angrep og en trussel mot oss alle. Politifolk tar på seg å stå i front og ta risiko for å beskytte vår trygghet og rett til å ferdes fritt hvor vi vil. Hele samfunnsutviklingen og tryggheten vår er avhengig av at politiets autoritet og respekt er høy og klinkende klar. Politimannen eller kvinnen på gata representerer hele samfunnet og de lover vi har vedtatt. Det er noe av det mest grunnleggende som alle unge må forholde seg til. Dersom de ikke forstår det, kan det bli til stor skade både for deres egen og samfunnets framtid.

Det fins ingen som helst akseptabel unnskyldning for å gå løs på politiet. Noen gjør det fordi de påvirkes av gjengmiljøer og deres dyrking av gangsterkultur, der politiet er fienden. I disse miljøene gir det dessverre status å utfordre politiet og skryte til hverandre i sosiale medier og ellers om hva de har gjort. Det kan i neste omgang være en måte å «kvalifisere» seg til å bli tatt opp i gjengen på. Andre angriper politiet i ruspåvirket tilstand eller fordi de går på steroider som gjør dem aggressive og voldelige.

Uansett mener jeg at vi må reagere sterkt og unisont når politiet møter vold og trusler. Det må for all del ikke bli noe vi blir vant til å lese om. En politimann fortalte meg en tid tilbake at han hadde hatt en dramatisk opplevelse der han ble truet med pistol på kort hold. Gjerningspersonen fikk kun en kort straff som ikke står i noe forhold til alvoret i handlingen. Jeg mener samfunnets reaksjon i slike saker må være mye sterkere, og vise at dette er noe uhørt som ikke skal skje. Det må spre seg i miljøene som driver med slikt, så de lærer at de ikke bør prøve seg på politiet fordi reaksjonen blir så kraftig.

Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget i denne uka om at vi skal «forsterke den strafferettslige beskyttelsen av de som jobber i front i bekjempelsen av kriminalitet, slik at straffereaksjonene og innsatsen ved trusler og angrep mot politi, dommere, ansatte i kriminalomsorgen, m fl kan få en bedre preventiv virkning». I dag er straffene for dette ifølge Straffelovens paragraf 155 bot eller fengsel inntil tre år. For å hindre politiets arbeid er det ifølge paragraf 156 bot eller fengsel inntil 6 måneder, og den som forulemper politiet med skjellsord og utilbørlig adferd kan bare straffes med bot.

Jeg mener det er viktig at Stortinget som lovgiver gir klar beskjed om at samfunnet vil stille opp for politiet og gi dem bedre beskyttelse i sitt risikofylte arbeid. Det betyr at vi gir klar beskjed om at de øvre delene av strafferammen skal brukes, og at vi vil følge med på at dette skjer i praksis. Det er også god grunn til å se på en heving av de øvre strafferammene i de mest alvorlige sakene, noe som også vil bidra til at straffeutmålingen som helhet dras oppover. Det er ikke Stortinget som styrer domstoler og påtalemyndighet, men vi har en plikt og rett til å følge med på at lovene vi gir fungerer etter hensikten.

Når det gjelder de som er under strafferettslig alder, dvs 15 år, kan angrep og trusler mot politiet være en tidlig start på en farlig langvarig kriminell karriere. Det er desto viktigere å sette i gang omfattende tiltak fra skole, barnevern til psykisk helse, og ikke la det være med en bekymringssamtale med foreldrene. På samme måte må vi for de i alderen 15-18 år reagere klart og sterkt mot de som går løs på politiet. Her må også ungdomsplassene i kriminalomsorgen kunne brukes, så de kan få ubetinget straff i alvorlige saker. Vi må sette ned foten for å forebygge at de fortsetter på en ødeleggende kriminell løpebane. Vi gjør både dem og oss en stor bjørnetjeneste hvis de unge opplever at reaksjonene ved angrep på politiet er ganske bagatellmessige.

Det gjelder å ta tak i dette mens vi er i en tidlig fase i forhold til mange andre land, ellers setter vi tryggheten vår i framtida på spill. Et angrep på politiet er et angrep på oss alle.