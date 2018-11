Opptil 48% drop-out: Et stort varsko her!

Det viktige er å få vite hvor mange som faller utenfor i utsatte områder hvor vi sliter med gjeng- og rusproblemer og fattigdom blant barn og unge. Jeg har spurt etter tall for disse delbydelene som det heter i over ett år, og i uka som var fikk vi dem endelig. De viser at i store boområder med 6-11.000 beboere som Romsås, Vestli, Fossum, Rommen, Haugenstua og Furuset i Groruddalen og Holmlia syd, Prinsdal, Bjørnerud og Bjørndal i Søndre Nordstrand bydel, ligger frafallet mellom 35-48% (kilde: Oslostatistikken). Husk også at gutta har adskillig høyere frafall enn jentene, så i de mest utsatte boområdene er det på mellom 50 og 60% blant gutta.

Det nye ved disse tallene er at de forteller hvor mange som fortsatt ikke har tatt videregående når de er 29 år, så det er lite håp om at noen av disse skal komme tilbake til skolen. Hva gjør så alle disse unge?

Tidligere var det flere jobber i arbeidslivet for folk nesten uten utdanning. Nå er det veldig få, og vi har sett at det er flere hundre søkere på en kassajobb i dagligvarebutikk i disse områdene. Tidligere var det en ordning med et mindre beløp pr måned (4000 kr) i tiltakspenger fra Nav for at disse unge skulle stå opp om morra’n og jobbe i et tiltak, men det ble avskaffet for 16-18 åringer av regjeringen i januar 2016. Det ble den gang anslått at ordningen gjaldt 2-300 ungdommer bare i Groruddalen, som fra da av ikke fikk noe å gjøre.

Det er nettopp dette - «Hva har dere å tilby oss?» - som de unge som har droppet ut av skolen spør oss om når jeg eller oppsøkende team i bydelene snakker med dem. Faktum er at vi ikke har noe svar, utenom at de må gå tilbake til skolen. Det ville det vært mye større sjanse for dersom de hadde et sted å møte opp på morra'n og fikk system på livet sitt. Da er det lettere å finne ut etter hvert at det kanskje er lurt å gå tilbake til skolen å utdanne seg til en mer årnt’li jobb.

Når det ikke skjer og 50-60% av gutta i utsatte boområder isteden henger rundt dagen og kvelden lang, havner de i faresonen for å bli lokket av kyniske gjenglederes mange tusenlapper og rusmidler. Enhver kan vel tenke seg hvor lett det er for en blakk ungdom som drømmer om luksus og status å la seg friste til å begynne å gjøre «enkle ting» for dem. Det kan være å skjule våpen, selge eller gjemme eller transportere litt narkotika, true eller banke opp eller kidnappe noen for å forsvare territoriet, osv. Det ene drar det andre med seg, og snart er de nødt til å være løpegutter som gjør det gjenglederne gir ordre om.

Vi ser nå en utvikling av unge hardbarka gjengmiljøer i tidlig fase 5-7 steder i utsatte områder med mange drop outs. Hvis vi ikke gir de unge som faller utenfor bedre alternativer, er jeg redd for at vi bare har sett starten på gjeng- og voldsproblemene som kan utvikle seg i tiårene framover. Derfor hadde jeg ventet at alle de politiske partiene ville engasjert seg kraftig når de meget alvorlige nye drop outs-tallene kom. Men den gang ei. Det var påfallende stille fra alle som pleier å lansere handlingsplaner og forslag i øst og vest. Jeg er redd for at grunnen er at de har låst seg altfor mye i mantra’et om at det eneste saliggjørende er tidlig innsats i barnehage og grunnskole. Resultatet blir at alle som dropper ut av videregående i de utsatte områdene, fortsatt vil måtte seile sin egen sjø. Dette holder ikke. Det kan ende i alt fra økende fattigdom og livslangt utenforskap til større gjeng- og rusproblemer, hvis vi ikke tar affære.