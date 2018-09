Permanent kamp mot gjengene

De to største truslene mot sikkerheten vår i fredstid er terror og organisert kriminalitet i form av kriminelle gjenger og nettverk.

I 2013 var jeg saksordfører da Stortinget vedtok nye lover om at det skal være forbudt å delta i terrororganisasjoner og rekruttere til dem. Dette ha vist seg å være nyttige og viktige bestemmelser.

Jeg er glad for at Riksadvokaten i et brev av 31/8 til justisdepartementet ber om at vi vurderer innføring av lignende lovbestemmelser mot den andre store trusselen - kriminelle gjenger og nettverk, og at justisministeren responderte positivt på dette i VG 19/9.

Vi trenger slike lover for å stoppe bakmenn og gjengledere, som er kyniske og utspekulerte nok til å få unge rekrutter og løpegutter til å utføre de kriminelle handlingene, så de selv unngår å bli tatt for noe.

For noen av de etablerte kriminelle gjengene, som for eksempel internasjonale Satudarah og våre lokale Youngbloods, Young Guns og B-gjengen, kan det å bli dømt som ulovlige, ha virkning fordi den kriminelle «merkevaren» og fryktkapitalen som ligger i navnet, gir dem mye makt.

Men vi må regne med at gjengene vil prøve å leke katt og mus med samfunnet ved bare å omstille seg når rettsprosessen for å dømme dem ulovlige er i gang. Vi vil nok fort se at de vil bytte navn på gjengen, la være å bruke navn og symboler, danne mer fleksible kriminelle nettverk, osv. Gjenglederne er smarte folk som følger med i timen og har unngått å bli tatt i årevis.

Så vi kommer ikke unna at det aller mest avgjørende er stabil langvarig innsats i årevis fra politifolk som er tett nok på dem til å finne ut hvordan de kan tas. Det krever evne og kompetanse til å følge pengene og avdekke hvitvaskingen og å avsløre kommunikasjonen deres, det vil si hvordan de gir beskjeder til sine håndtlangere.

Til nå har vi har hatt to-tre store tidsbegrensede politiinnsatser mot gjengmiljøene siden 1990-tallet. Den største og mest langvarige er gjengprosjektet 2006-2011, som særlig ga resultater overfor B-gjengen, som var den sterkeste gjengen på den tida. Problemet er bare at når politiet mellom satsingene ikke er like tett på, får både nye og gamle gjenger mulighet for å bygge seg opp igjen. Det hjelper lite med all verdens lovendringer hvis vi ikke lærer av denne dyrekjøpte erfaringen.

Det er altså helt avgjørende at man ikke slår seg på brystet og sier at nå er det blitt rolig og vi kan konsentrere oss om andre ting - fordi det i en periode er færre kjente skyteepisoder på gata.

Gjenglederne ønsker ikke å tiltrekke seg politiets og samfunnets oppmerksomhet og mobilisering ved å krige i det offentlige rom. Det er bare når det oppstår konflikter om territorier, kriminell gjeld; narkobeslag, påstander om tysting, personlige fornærmelser, m.m. at det likevel skjer.

I sine kjerneområder vil de særlig at det ikke skal skje så mye, slik at politiet ofte kommer dit. Jeg har til og med hørt historier om at de av den grunn har stoppet ruteknusing og lignende.

Når vi i tillegg vet at gjengene bruker trusler og ekstrem vold for å stoppe folk fra å varsle politiet og anmelde eller vitne mot dem, så bør vi ha lært at innsatsen mot gjengene ikke kan skrus opp og ned avhengig av registrerte hendelser. De vil alltid bare være toppen av isfjellet.

Den jobben politiet gjør for å være tett på gjengene må være varig og utholdende, og ikke trappes opp og ned fra det ene halvåret til det andre. Selv om politiet endelig skulle lykkes med å ta noen bakmenn og avdekke hvor det blir av pengene, slik det skjedde med B-gjengen i 2011, vil rollene til dem som tas fort fylles av andre.

I en rekke land som har hatt langvarige store gjeng-utfordringer, har de nettopp bygd opp spesialiserte politimiljøer som aldri slipper taket i gjengene. Arbeidet er organisert på forskjellig måte i land som Tyskland, USA, England, med flere, enten de kaller det «gang-units» eller annet, men til felles har de at gjeng-utfordringen anses så spesiell og avgjørende, at de har egne politiressurser som jobber kontinuerlig med det.



Fordi utfordringen er så særegen og gjengene stadig vil omstille seg, vil vi også trenge andre lovtiltak som mer effektivt kan stoppe dem. Jeg tror det vil være en god ide å utvide den såkalte org.krim-paragrafen, som gir 50 prosent økning i straffen, slik at den bedre vil kunne brukes overfor de som utfører for eksempleg knivstikking, skyting, kidnapping, også videre for en kriminell gjeng eller et nettverk, uavhengig av hva det heter.

Det vil si at oppå den straffen som enhver som dømmes for for eksempel en grov kroppsskade med kniv får, vil den som gjør dette som ledd i en kriminell gjengs virksomhet, få 50 prosen tilleggsstraff. Jeg håper at justisministeren også vil se på en slik utvikling av org.krim-paragrafen i Straffeloven til en slags «gjeng-paragraf», når han skal utrede Riksadvokatens forslag.

I sitt brev til justisdepartementet etterlyser også Riksadvokaten betimelig at samfunnet må ha reelle sanksjoner for de som bryter avtalene om ungdomsstraff, og ikke tar den på alvor.

Vi har dessverre noen få unge som ikke viser noen motivasjon til å komme ut av kriminaliteten, og som gjennom gjentatte svært voldelige og farlige handlinger, skaper stor utrygghet i lokalmiljøet. For å kunne sette grenser for disse og ha forsvarlige rammer for rehabiliteringen, har vi noen ungdomsplasser i kriminalomsorgen. De ligger utenfor fengsel, slik at de som er der ikke treffer eldre kriminelle.

Da dette nødvendige tiltaket ble lansert av den rødgrønne regjeringen, var planen ut ifra datidas behov å ha 14 plasser. Men dagens regjering har bare etablert 8. Et enkelt tiltak for å ivareta flere av de i 15-18 årsalderen som bør få slike plasser både av hensyn til dem selv og samfunnet, vil være å iallfall øke antall plasser til det som ble varslet i forrige periode.

Jeg håper regjeringen vil følge opp dette i statsbudsjettet for å stoppe noen flere av de unge som dessverre er kommet langt på veien inn i farlig gjengkriminalitet.

Vi må innstille oss på en permanent konsentrert kamp mot gjengene. Det er bra med nye lover, men ingen må tro at det går over, verken med det første eller andre. Da vil det motsatte skje.