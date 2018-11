Jeg kan love at det som er blitt Norges mest voldelige kriminelle gjeng, Young Bloods, ikke bruker silkehansker på ofrene sine. Men 34 av dem har likevel fått 159 påtaleunnlatelser. En av dem hele 24 alene, meldte VG på fredag. Det betyr at de kjennes skyldige, men slipper straff. Min kommentar er at dette er helt hinsides og et hån mot ofrene.

Påtaleunnlatelser er noe som kan brukes overfor særlig unge førstegangs forbrytere kombinert med forpliktende ungdomsoppfølging. Men det er ikke noe som skal brukes f eks 24 ganger mot notoriske farlige gjengkriminelle. De må tas for stort og smått de gjør av kriminalitet for at vi skal kunne sette en stopper for dem.

Som en garvet tung gjengkriminell har sagt til meg: - Politiet var alltid etter oss og tok oss selv for å gå på rødt lys mens gjengprosjektet pågikk. Det var ikke mulig å ha narko, våpen, store pengebeløp eller dyre biler og leiligheter kjøpt for kriminelle penger. Hva var det da godt for? Til slutt orket jeg ikke mer.



Slik må det være. Silkehansker duger ikke overfor harde gjengkriminelle. De må føle at politiet alltid kommer til å være på nakken deres og døra deres, og at skattekrim og Økokrim følger hver krone de prøver å hvitvaske eller sende til utlandet. Å være gjengkriminell bør være det mest håpløse å begi seg inn i. Da vil det gå av moten der gjengene dessverre står sterkt.

Alle må få sin straff og få en sjans, hvis de mener alvor. Det vi skal tilby er exit-program for å komme seg ut av gjengene. Men de skal absolutt ikke slippe unna med påtaleunnlatelse som for disse er bortimot en oppmuntring til å fortsette. Heldigvis ser det ut for at Oslo-politiet nå tar hånd i hanske, og at tida for slike påtaleunnlatelser for gjengfolk er forbi.