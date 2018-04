Skal ankerfester legges ned?

Av: Jan Bøler, strotingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Ellingsrud-beboer

Ellingsrud kirke i mitt nærmiljø er en av de ni kirkene i Oslo som Kirkelig Fellesråd foreslår at skal legges ned. Åtte av dem ligger på østkanten. Hardest rammes Groruddalen - hvor det gjelder Stovner, Østre Aker, Romsås og altså Ellingsrud. Dette handler om mye mer enn at kirken vil spare ti millioner. Det dreier seg om balanse, tilhørighet, fellesskap og ankerfester for vår verdi- og kulturarv i områder med mange med bakgrunn fra andre kulturer og religioner.

Vi kjemper for at alle med tradisjonell norsk bakgrunn også skal bli boende, flytte hit og føle seg hjemme her i Groruddalen. Da er kirken ett av nøkkelpunktene. Dens betydning må måles med mye mer enn frammøtet til gudstjeneste kl 11 på søndager. Selv om mange av oss ikke er aktive brukere av den lokale kirken hele året, så ville det vært et stort tomrom om den ikke var der ved de store seremoniene i livet, i jula

og andre høytider, i lokalt organisasjonsliv og når vi trenger et samlingspunkt. Kirken er rett og slett en bærebjelke i lokalmiljøet som jeg vanskelig ser hvordan vi skal greie oss uten.

På Ellingsrud bruker vi kirkens lokaler til alt i fra frivillige organisasjoner,

kulturverksted, værested for ensomme, juletrefester og beboermøter til samlingssted ved dramatiske hendelser. Da en ung gutt ble knivdrept på T-banestasjonen på Ellingsrud i september i fjor, var det naturlig for hele befolkningen på tvers av religioner å møtes i kirken. Der ble det skapt et felles grunnlag for å møte sorgen, fortvilelsen og usikkerheten. Jeg hører ofte at også tolerante muslimer setter pris på kirken vår, fordi de først og fremst ser verdien av tro.

Jeg mener at de lokale kirkenes framtid i Groruddalen og Oslo øst må diskuteres som et mye større samfunnsspørsmål enn at Kirkelig Fellesråd skal spare ti millioner. Det handler om vellykket integrering, møteplasser og ankerfester for vår verdi- og kulturarv som vi ikke kan være uten. Den endelige avgjørelsen skal tas i desember. Før den tid bør saken løftes opp. Både regjering, storting, bystyret og bydelsutvalg må se at dette gjelder mye større ting enn en intern budsjettsak. Min anbefaling om

nedleggelsene er Bare glem det!