Skjulte ansikter på skolen, utenom i klasserommet

Da regjeringen endelig - fire år etter at vi først tok det opp på Stortinget - skulle legge fram et forbud mot heldekkende plagg på skoler, voksenopplæring universiteter og barnehager, kom de dessverre med et svært innsnevret forslag.

Vi har hele tida snakket om forbud mot dette i skolen som helhet, blant annet i Stortingets vedtak i 2016 som påla regjeringen å fremme det. Det har ikke vært snakk om å skille mellom når elevene sitter i klasserommet og når de er sammen ellers i skolemiljøet.

Men etter at Venstre gikk inn i regjeringen har de fått Høyre og FrP til å endre det gode lovforslaget de hadde ute på høring. Nå skal eventuelle elever med nikab bare måtte vise ansikt når de sitter i klasserommet, og ellers kunne gå rundt med tildekket ansikt på skolen.



Dette er altfor dårlig og nærmest udemokratisk i forhold til hva et bredt flertall på Stortinget har bestilt. Læringsmiljøet på skolen består av mye mer enn når elevene sitter ved pulten.

Det er like viktig å se hverandres ansikter og ha god kontakt og kommunikasjon når elevene er sammen i hele det åpne skolelandskapet og læringsmiljøet som moderne skoler er. Elevene diskuterer, jobber, opplever, blir kjente, leker, har møter og løser oppgaver sammen rundt på skolen utenom klasserommet.

Tilsvarende gjelder for studenter. Når vi vil at de skal kunne se hverandres ansikter for å få best mulig kontakt og kommunikasjon, må det gjelde hele læringsmiljøet, ikke innsnevret til bare klasserommet og forelesningssalen.

Jeg er særlig overrasket over at FrPs leder, Siv Jensen, kan si seg fornøyd med dette. Vi kommer til å følge opp våre standpunkter når saken skal behandles på Stortinget, og håper vi får flertall for det.