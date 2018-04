Erna Solberg: Lærere trenger dobbelt lønn

I gode gamle dager da landet ble bygget, var det satt litt på spissen tre personer som stod for samfunnsbyggingen. Det var presten, lensmannen og læreren. (Og skattefuten).

Det var disse tre som utgjorde de sentrale samfunnsinstitusjonene over det ganske land og passet på at samfunnet fungerte slik det skulle. Disse tre hadde både status og makt – og lønn som stod i forhold til det. Til sammen utgjorde de øvrigheten. Selveste statsmakten utover hele landet som de tre eneste offentlig ansatte på mange små steder.

I en tid hvor høyere utdannelse var for de få, var det å bli lærer en posisjon ikke alle kunne oppnå. Med dette fulgte høy status for læreren. Læreren ble sett opp til og var høyt respektert. Og lønnen var høyere sammenlignet med et arbeidsliv der de fleste var ufaglærte.

Kan ikke leve av lærerlønnen i dag

Men dette er lenge siden. Sakte men sikkert har både status og lønn for alle tre gått nedover. I dag er det ikke mye igjen for læreren sin del. En grunnskolelærer tjente i fjor 43 440 i måneden ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det utgjør 521 280 kroner i årslønn.

Dette er ikke akkurat noe å bli feit av. I Oslo koster en OBOS-leilighet nå 58 677 kroner pr. kvadratmeter i gjennomsnitt. En leilighet på 100 kvadratmeter koster med det over 11 lærerlønner.Og da snakker vi attpåtil om årslønn før skatt.

I Oslo er det derfor ikke mulig for en lærer å skaffe seg en bolig på egen lønn, i alle fall ikke om man har noen å forsørge. En lærer som skal overleve i Oslo, må enten ha rike foreldre eller ektefelle/samboer med langt bedre lønn. Det er nok noe bedre andre steder i landet hvor boligprisene er lavere, men ingen steder er læreryrket lukrativt.

Dårlig utgangspunkt

Er det rart at de som kan prøver å unngå læreryrket? Opptakskravene på lærerutdanningene er blant de laveste innen høyere utdanning. Slik har det vært i mange år allerede. Heldigvis finnes det fortsatt noen som brenner for læreryrket og blir lærere selv om de har andre gode muligheter. Men det er ikke mange nok av dem, dessverre. Yrkets lave lønn og status gjør læreryrket så lite attraktivt at det blir de svakeste elevene fra videregående skole som havner opp der. Lærerstudiene fylles opp med studenter med svak faglig ballast og motivasjon.

I tillegg til at de svakeste elevene fra videregående skole sluses inn på lærerstudiene, fungerer skolevesenet også nærmest som en «søppelkasse» for de som har mislykkes i andre studier eller i arbeidslivet etter endt studie. Får du det ikke til andre steder, er det alltid en mulighet å ta den nødvendige tilleggsutdanningen i pedagogikk for å kunne undervise.

Og lærerne forblir i skolen dersom de ikke finner seg andre mer attraktive yrker. De flinkeste lærerne har bedre muligheter andre steder og har derfor lettest for å flytte på seg. Middelmådige lærere blir værende. Slik forsterkes middelmådigheten gjennom hele lærerkarrieren.

Særlig innen realfagene er dette et problem. Matematisk kunnskap og forståelse blir stadig viktigere i et høyteknologisk samfunn. Men skal du bli en god mattelærer, så må du forstå matematikk selv. Der står det dessverre dårlig til. Det er forsøkt å avhjelpe dette med å innføre minimumskrav til matematikkarakter for å komme inn på lærerstudiet, men det hjelper nok ikke stort. Elever med sterke resultater i matematikk fra videregående skole velger heller ingeniør- eller økonomistudier, der de kan få langt bedre økonomisk uttelling for evnene sine.

Dårlige lærere - dårlig skole

Resultatene har heller ikke latt vente på seg. I følge de årlige PISA-undersøkelsene har ikke norsk skole vært mye å skryte av de siste årene. Selv om resultatene har blitt noe bedre de seneste årene, så er dette rett og slett for dårlig. Skal vi trygge Norges fremtid, må vi begynne med skolen. Et system som har gitt oss dårlige lærere, har også gitt oss en dårlig skole.

Hva er blitt gjort

Det har de siste 25 årene blitt gjennomført en rekke reformer og «løft» i norsk skole uten at dette ser ut til å ha gitt de ønskede resultater. Det har blitt mye måling og testing. Det er bra. Uten måling og testing kan vi jo ikke vite hvordan det går. Ikke alle liker det. Ute på politikkens venstre fløy er det en utstrakt uvilje mot at forskjeller mellom elevene skal avdekkes. Det samme gjelder for lærere. Da vil man heller at alle skal være like dårlige. Dessverre ser disse holdningene ut til å være rikelig representert i norsk skolevesen. SV-skolens tankegang om myke verdier og få krav står dessverre sterkt.

En bekymringsfull utvikling er den stadige byråkratiseringen av skolen. Oppfølging av alle planer og byråkratiske krav stjeler tid fra undervisningen. For å få tiden til å strekke til, fristes lærere til å kutte ned på faglige forberedelser og kutte ut prøver, slik at tid til prøveretting spares. Det blir ikke bedre elever av slikt.

Så har man tenkt at mer etterutdanning for lærerne og flere lærere i klasserommet skulle hjelpe. Gjør det det? Hjelper etterutdanning når det var de svakeste elevene fra videregående som ble lærere i utgangspunktet. Får de mer ut av etterutdanningskurs enn de gjorde av lærerstudiet? Jeg tviler. Dessuten har nasjonen Norge ikke nok lærere til å oppfylle drømmen om færre elever per lærer.

Blant det verste er lærernormen KrF fikk presset inn i statsbudsjettet i fjor høst. Dette er et stjerneeksempel på at kvantitet trumfer kvalitet. I stedet for skikkelige lærere som kan tingene side, satses det nå på assistentlærere som skal virre rundt i klasserommet i timene. Når det samtidig er mangel på kvalifiserte lærere, innebærer dette i praksis flere ufaglærte inn i undervisningen. Barna våre blir ikke flinkere av dette.

Skikkelig lønn må til

Ingen av reformene eller tiltakene som har vært gjort tar tak i problemet ved roten. Kjernen i problemet er at de svakeste elevene i videregående skole sluses inn i lærerutdanningen. Hvordan skal barna vår rustes for fremtiden når det er de med svakest skoleresultater som skal stå for opplæringen?

Skal dette snus, er det mer kraftfulle virkemidler som må til. Økonomiske incentiver virker, selv om ikke alle liker å snakke om det. Da er det et spørsmål om lønn. Skal vi få de beste til å vurdere læreryrket, må det betales skikkelig.

Samtidig må lærere som ikke fungerer kastes ut av skolen. Altså det motsatte av i dag hvor de flinke slutter og de middelmådige blir. En god lærer skal ikke ha samme lønn som en dårlig lærer. Han skal ha mer. Gjerne det dobbelte av dagens lønn for de beste.

Løfter vi lærerlønnen skikkelig og samtidig stiller krav, vil vi få umiddelbare positive virkninger. Lærerne vil strekke seg lengre og resultatene vil bli bedre. På lengre sikt får vi enda større effekt. Læreryrket blir mer attraktivt og de beste elevene fra videregående skole vil begynne å søke seg til lærerstudiene.

Lønnsoppgjøret for lærerne skal snart loses i havn. Det er på tide å trå til skikkelig og sørge for at skikkelige lærere får skikkelig betalt. Doble lønnen, fordi nesten alle sier at det vil fremme kunnskapssamfunnet i dag. Da må det være samsvar mellom mål og virkemidler. Det beste stedet å begynne er å sørge for at skolen får gode nok lærere.