Det hele handler om å ta konsekvensen av sin tro på Jonas Gahr Støre og å ikke ødelegge mer for KrF.

Siden medlemmer i KrF gjerne ber til Gud når de står overfor store prøvelser, tror de nok også på at Herren virkelig kan hjelpe. I disse dager har to fløyer i partiet tilkalt til den samme Jesus for å få hjelp til å vinne den store krigen om hvilken vei partiet skal gå. Den ene siden har hvisket ved sengekanten:

- Kjære Gud fri oss fra den onde. Mens de andre:

- Pass på liten og på stor og statsministeren på vår jord.

Det store spørsmålet blir jo da, hvem er det Gud heier på? Hvem er Vår Herres favoritt av Støre og Solberg? Alt tyder på at Jesus og hans far hører mest på bønnene fra de blå, og lar Den Hellige Ånd bevege representantene på fylkesmøtene mot Solbergs trygge favn.

Denne smerte av Guds fravær må åpenbart Hareide kjenne i hver eneste fiber av kroppen. Det må være vondt å vite at man ikke lenger har Gud på sin side. Jesus siste sekunder på korset er det mest kjente eksempel på følelsen av den store avgrunn: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Fra dag en har Hareides lefling med Sv, Sp og Ap vært et håpløst prosjekt. Det er bare å peke på at begge nestledere for lengst har tatt avstand fra Hareides forsøk på å leke Moses. Han som tok sitt folk ut av Egypt og, etter alt for mange år vandrende i en ørken, til slutt fant det forgjettede land.

Hareides forsøk på å vandre mot venstre er i så måte det motsatte av det Moses gjorde. For mange medlemmer i dagens KrF mener nemlig at Hareide har invitert sine medlemmer på en reise som ender rett i helvete og derfor hverken vil de eller kan de være med.

Hareide har tapt, og av hensyn til seg selv, parti og medlemmenes gudsfrykt bør han umiddelbar kapitulere. Han bør strekke hendene i været slik at den ødeleggende krigen ikke ødelegger mer for et parti som er skjørere enn bladgull når det gjelder den uhyre viktige sperregrensen i norsk politikk.

Siste måling fra Dagbladet viste en oppslutning på 4,4 prosent, noe som ved valg like godt kunne endt på tre-tallet og en radering av KrF på Stortinget.

Hareide bør ikke bare bare kapitulere, men han bør forlate «KrF-landet» for å redde partiet for ytterligere undergang. Det var Hareide som startet krigen om KrFs trosgrunnlag, det er Hareide som den 2. november kommer til å tape det siste og store slaget og det er alltid vinneren som dikterer krigens avslutning. KrF kan aldri mer stole på Hareide.

Hvis Hareide viser klokskap og ta konsekvensen av den «grusomme krigen» han starter da han lanserte sin bok "Det som betyr noe, et KrF for vår tid», må han handle raskt. Hareide er ikke lenger et menneske som kan representere «KrF i vår tid». Han bør derfor umiddelbart trekke seg som partileder, fordi ingen kan tjene to herrer.

Når en partileder foreslår et veivalg som inkluderer at folk skal ta avstand fra sin gudstro og den samme partileder taper, da bør han trekke seg for å unngå at partiet rives enda mer i fillebiter.

Men, Hareide bør gjøre mer enn å gå av som leder. Han bør melde seg ut av KrF, fordi Hareides skilsmisse-begjæring innebærer at han ikke lenger hverken bør eller kan legge seg tilbake i sengen han forlot. Hareide har i sin bok trolovet seg med Støre. Nå er det på tide at giftemålet inngås, slik at Hareide ikke fristes til å fortsatt leve i synd.

Å tape en krig må få konsekvenser. Skal Hareide bli husket for noe mer enn å være generalen bak norsk politikks pinligste øyeblikk siden en Ap-leders på minst 36,9, bør Hareide gjøre det han kan for å redde partiet og sitt eget etterlatte inntrykk. Å ta konsekvensen av sine egne frukter er et minimum.