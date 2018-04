"What else can you do?" En hilsen fra de voksnes verden

Min bransje er internasjonal.

I mange år jobbet jeg i et internasjonalt miljø.

Vi "norske" lærte at det ble regnet som uhøflig å snakke om religion eller belyse eller få rede på en kollegas religiøse bakgrunn.



Ikke utifra muligheten for konflikt, stigmatisering, sjikane, diskriminering e.l.



Men rett og slett fordi det var og faktisk er respektløst overfor en kunnskapsrik kollega, å ignorere eller se bort fra vedkommendes kompetanse, og istedet kun fokusere på noe så underordnet som hans eller hennes religion.



Tenk på det.



Jeg lærte å respektere dyktige fagfolk fra hele verden, alle raser og religioner, for deres ekspertise og fagkunnskap.

Religion var uviktig.



Den dag idag lærer jeg fortsatt mye av dyktige og kunnskapsrike mennesker uten å ane noe om eller interessere meg så mye for deres religiøse bakgrunn.

Med mindre de selv ønsker å fortelle dette, eller om det er en forutsetning å vite dette.



Derfor - når det dukker folk opp i offentligheten som ikke har noe å melde - ingen fagkunnskap, ingen kompetanse, ingen synspunkter, ingenting - ingenting annet å melde enn at de tilhører en religion.



Da mister jeg respekten.



Spesiellt når deres bidrag til den offentlige samtalen er at de ønsker en debatt omkring sin religion.

Som selv ønsker at deres religion skal være tema.

Gjerne med den baktanken at de som lar seg lure med i debatten og er uenige eller kommer med kritiske synspunkter, deretter utpekes som hatere, hetsere og rasister.



Da mister jeg respekten.

Jeg har jobbet med mange dyktige og hyggelige fagfolk som tilhørte en religion. Men det var ikke det de drev med. De kunne et fag et yrke, som gjorde dem til interessante medarbeidere og samtalepartnere.



Når et menneske velger selv å bare være en som tilhører en religion, og ikke være noe annet enn det, og dette skal være deres bidrag i den offentlige debatten, da mister jeg respekten.



Nå forstår jeg enda bedre den "internasjonale" høflighetskodeksen. Hvor verdifull den er.



Når det ikke er "lov" å snakke om religion, når religion ikke kan være tema, blir folk rett og slett nødt til å finne noe annet å snakke om.

Folk blir nødt til å komme opp med noe annet.

Bidra med noe interessant.



Ikke at man tilhører en religion.



Til det kan man jo egentlig ikke respondere med annet enn "Jaså. Sier du det!? Så artig. Her ser du de nye kontorene, her sitter IT-avdelingen, ...."



"So - what else can you do!?"