Derfor skal du kun bruke norske flagg på 17.mai

Kjære N.N. - du som skrev at du ville syntes det var berikende med andre lands flagg, regnbueflagget eller f.ks. FN-flagget på 17.mai - fordi vi feirer jo demokrati og menneskerettigheter og sånnt.

Det er overraskende mange andre som også tror som deg. At vi feirer demokrati og FN's Menneskrettighetserklæring, og at det norske flagget er et symbol på eksluderende nasjonalisme

Derfor vil jeg gi deg et oppklarende svar her :) :

På 17.mai feires Norges grunnlov. Det vil si at Norge fikk en grunnlov og i denne en forfatning - en forfatning er en avtale om hvordan et land skal styres - og at Norge dermed ble en nasjon igjen - noe vi ikke hadde vært siden 1537, da den danske kongen opphevet Norges suverenitet og Norge opphørte å være et eget land.

Datoen 17. mai er valgt fordi det var på denne datoen at den norske grunnloven ble overrakt - ferdig forfattet og underskrevet i den nye opplysningstidens ånd, av 112 friske nytenkende unge menn på Eidsvoll, Riksforsamlingen - til den danske kongen.

Det vil si at på 17.mai er det nasjonen Norge vi feirer, - at denne oppstod som en moderne demokratisk stat i 1814.

( NB: Demokrati betyr folkestyre. Ikke at det bor mange ulike etnisiteter i landet.)

Vi skal derfor ikke bruke andre nasjoners flagg når vi feirer nasjonen Norges etablering. Da skal nasjonens eget flagg brukes.

At vi som har opphold i, og er beskyttet av rettsstaten Norge har vår opprinnelse mange steder i landet og i verden, viser vi på andre måter - f.ks. gjennom folkedraktene våre.

God søttendes! Som vi sier i vår kultur! :)