Farvel, Jon Michelet.

Jeg fikk lov å ringe deg i forfjor da jeg holdt på med en billedserie om sjømannsforeningen i Kragerø.

Du tok deg tid til å fortelle meg om krigsseilernes skjebne under 1. og 2. verdenskrig og bidro med et vell av opplysninger og fakta og råd om kilder, som ikke bare bidro til at teksten min ble historisk korrekt, men også lærte meg mye om arbeidet du hadde gjort i forbindelse med bøkene om krigsseilerne, og hvor stort og omfattende materiale som finnes og som nå er i ferd med å bli samlet og tatt vare på.

Du visste at jeg var på motsatt side politisk enn deg, men du var voksen nok og hadde integritet nok til å legge slikt til side for å hjelpe meg med billedserien om krigsseilerne.

Da du på slutten av livet satte deg ned og skrev verket om krigsseilerne, gjorde du det som gjorde deg til en stor mann. Da du lette frem og samlet historisk matriale som var spredd for alle vinder og gjenskapte krigsseilernes historie, gav du dem en oppreisning for all ettertid. Du sørget for at den fantastiske fortellingen om krigsseilerne alltid være en del av vår historie. Takket være deg, lever de videre i minnet. Det er en stor bragd.

Jeg følte det var så betydningsfullt at du tok deg tid til å snakke med meg, at da strøk kjolen min før jeg ringte. Mens vi snakket kunne jeg se jeg utover det glitrende havet, og jeg forestillte meg at du gjorde det samme på der du satt på kontoret ditt.

Jeg sa at jeg håpet at det - kjærligheten til havet - som holdt oss sammen, ville være sterkere enn det - kommunismen - som skilte oss ad.