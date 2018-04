Historien om det tre Bukkene Borten Moe som skulle til Navarseters for så se på  .... kremt ....

Det var en gang tre bukker som het Ola, Borten og Moe, som skulle til Navarseters for så se på - -- kremt - ....,ja, det kan nå være det samme... Langt om lenge kom de til ei åker, og midt i åkern lå ei diger Grande! "Hvem er det som tramper på ****** mi," skreik Granden, så det ristet og dundret i sju blåner bortetter, for Granden var vill og ville ha kar. "Ånei, det vil vi ikke si," skreik de tre Bukkene Borten Moe, for de ville ikke sladre på hverandre. "Ja, no kjæms æ å tar dokk!" skreik Granden " Førr æ har itj fått kar på hundre år!" skreik hun og dreiset opp av åkern og ville hive seg over de tre Bukkene, men best som hun dundret og deiset, kom hun til å rive overende vedumen, som stod der, så alt rant utover hele slagsvolden, og har de ikke fåttt se ******** enda - ja, så sitter de vel der fremdeles....

.

Originalillustrasjonen fra 1969 med Olas' bestefar! Det er kanskje Audun Hetland eller Ellen Auensen som har laget den!