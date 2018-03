Hvor feirer du påsken i år? Om nordmenns årlige gjenoppstandelse.

Når jeg sier at påsken er en av de mest inkluderende av de norske høytidene, hører jeg allerede den obligatoriske Kverulanten klapre i kommentarfeltet. Kverulanten nekter og hevder at påsken ikke er noen norsk høytid. Påsken er ingen norsk høytid, sier han, fordi påsken feires i mange andre land i tillegg til Norge, og dessuten er den en opprinnelig jødisk fest, med opprinnelse i MidtØsten. Så påsken er nok ikke norsk. Slik som jeg trodde. Dessuten er kristendommmen en undertrykkende religion som har forsøplet sinnene til mennesker og tvunget dem til å leve i frykt for helvete, slik all annen religion og overtro har. Inkluderende er den hvertfall ikke. Bare tenk på samene.

Så der fikk jeg den.

Slik holder de på. Når stikkordet kommer opp, kommer lirekassen på. Hva som står under eller over overskriften, i artikkelen eller hva det handler om, er genuint uinteressant. Lire, lire er det handler om, og når Kverulanten har sagt sitt, er han allerede på vei til neste kommentarfelt for å sveive ut juleduken der.

Men for alle oss andre, er påsken norsk høytid. Og ganske mange av oss forbinder den med høyfjellet, også vi som skjelden drar dit. Når man sier påske, kommer bildene opp. Hytta i solveggen. Snødekte vidder. Skiene i snøen. Appelsinen. Solbrillene. Kakaoen og brettspillene. Fyr på peisen og varme sokker.

Uansett om du aldri har vært på en hytte i hele ditt liv og aldri har spillt hverken Ludo eller Norge Rundt og aldri har seilt langsomt inn i bossspannet på etpar bakglatte ski, som i gjenvinningsreklamen, ser du det for deg.

Den norske påsken.

Skinnende hvit. Et hav av sol etter et evigvarende vintermørke.

For meg er påsken en tid hvor familien samlet seg i min adoptivfars hjem ved havet. En blanding av Villa Villekulla, Mirabelløya og Nansens Polhøgda, langt og forblåst og veiløst til havs blandt blåveis og tinende snøskavler, påskeliljer og frisk bris.

Her feiret vi påske sammen. Uten skiturer og appelsiner. Uten annet religiøst innhold enn min adoptivfars hellige bøker om hans religion. Men de lå til gjengjeld fremme hele året. Sammen med alle de andre bøkene hans om all verdens kunst og filosofi fra fra Bellini til Yorubariket, al-Rumi til Odd Børretzen.

For oss var påsken en høytid hvor det viktigste var at vi var sammen og hygget oss sammen, rundt frokostbordet, middagsbordet og på turer i heia og på vannet. Hvilte, lekte og hentet oss inn. Hadde fri sammen.

Det er derfor jeg sier at påsken er en av de mest inkluderende kristne norske høytidene.

Fordi alle kan feire påsken, kristen eller ei. Og vi kan feire den på stranden i Pattaya eller på Pers Hotell. Med lammestek eller Djungelvrål og Salte Padder.

Og merkelig nok har påsken likevel fått et innhold for oss som ikke tilhører kristendommen, og om det innholdet nok ikke er det opprinnelige kristne budskapet, så er det kanskje ikke så langt unna likvel, når du tenker deg om.

For slike som oss som feirer påsken på tropiske strender eller på snødekte vidder, langt unna påskemessen og det dramatiske budskapet om Jesu lidelse og død, er påsken en tid hvor man samler seg og er sammen med familien og venner og koser seg.

Vi spiser måltider sammen. Henter krefter. Hviler ut etter en hard vinter. Kjenner solen varme. Vi deler et måltid og våkner til liv.

Du kan kanskje si at dette er det nærmeste en forfrossen nordmann, etter en endeløs vinter med forhjulstrekk og hålke, kommer begrepet gjenoppstandelse.

Hva vet jeg. God påske til dere! :)

Illustrasjonen er fra norskbøkene som jeg har holdt på å illustrere de to siste årene. Bøkene lages i samarbeid med innvandrere på norsk-kurs. "Du må tegne de norske!" får jeg beskjed om. De vil vite så mye som mulig om nordmenn og hvordan det er i Norge. Hvem vil ikke det!?