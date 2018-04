Når det ikke hjalp å bytte farge på Folket. Om når dogmene møter virkeligheten

På en politistasjon i Norge står en norsk-somalisk kvinne og anmelder en etnisk norsk kvinne for å ha kalt henne rasist. Den etnisk norske kvinnen har kalt den norsk-somaliske kvinnen rasist fordi hun har sendt blomster til en etnisk norsk statsråd som har ertet på seg folk ved å snakke om Norge og norsk kultur.

På en sosial plattform kaller en muslimsk kvinnelig ingeniør en norsk-iransk mann for husneger, fordi han har brutt med hennes forventninger til hvordan en ekte innvandrer skal oppføre seg.



Et sted i Telemark skriver en persisk bonde og konservativ politiker i avisen om hvordan integreringen har gått galt, advarerer mot den splittende identitetspolitikken og at ingenting vil endres selv om en statsråd må gå og sosialistene kanskje overtar.



Foran Stortinget holder en svart taler appell. Lenger borte står en flokk og holder plakater med oppfordring til hat mens de synger "Barn av regnbuen" i protest. Det er anti-rasistene.

Det er en ny tid i Norge. En forvirringen og kaosets tid.

Og den nye tiden ble ikke slik som de - som på det røde 70-tallet ønsket den velkommen - hadde forestillt seg at den skulle bli.

De som skulle være fattige ble velstående. Ikke-europeere ble leger og advokater istedet for å bli jordløse bønder. Den nye religionen som skulle bli undertrykket og forfulgt gav seg istedet til å selv undertrykke og forfølge. De som skulle gjøre opprør viste seg å være konservative. Folk fra Afrika og MidtØsten meldte seg inn i Høyre og FrP og kjøpte spisestue fra Ekornes istedet for å knuse borgerskapet og fylle sine badekar med Unge Høyres blod.

Ingenting gikk som planlagt i denne elleville Donald-historien om den revolusjonære elite i møte med virkeligheten og menneskene som bodde der.

Vi har idag stort sett det samme samfunnet som de som engang ønsket den ikke-vestlige innvandringen velkommen hadde sett for seg at de skulle klare å velte - nettopp ved hjelp av den ikke-vestlige innvandringen.

Et samfunn med undertrykkere og undertrykkede. Fattige og rike. Unge og gamle. Rettsvesen og politi, frie valg, privat eiendom og demokrati.

Og vi diskuterer idag som den gang, de samme temaene som vi gjorde på 70-tallet da første nyfrelste trillet ut fra lærerskolene for å spre det glade budskap. Sosiale forskjeller og årsakene til dette.

Heller ikke denne gangen finner vi løsninger, men ender istedet opp, som før, i gråt og anklager om motpartens manglende empati og totale moralske forfall.

Som en uløselig, meningsløs ekteskapskrangel, som dukker opp med jevne mellomrom og som alltid fører inn i skrikingen, anklagenes og de igjensmellte dørenes blindgate.

Det blir påstått at frontene har blitt steilere og polariseringen har økt i det norske samfunnet. Det stemmer ikke.

Frontene er like steile som de var under AKP på 70-tallet og polariseringen er like stor.

Ordbruken er like krass og retorikken like bombastisk som den gang AKP utfordet til denne debatten. Dørene smelles like hardt igjen. Gråten er like høy, skrikingen like ille og anklagene like halvkvalte.

Nederlaget markeres idag som dengang med døren som smelles igjen og den samme siste hatefulle og gråtkvalte anklagen om motpartens opprørende mangel på forståelse og nestekjærlighet.

De som husker 70-tallet vet dette. De som ikke husker

kan spørre en voksen.

I våre dager heter ytterste venstre fløy Rødt, eller antifa, antirasister, et.c. Men dette er AKP og Rød Ungdoms arvtagere. Og når det er AKPs arvtagere som setter dagsorden er det følgelig AKPs gamle kampsaker som igjen debatteres.

Sosiale forskjeller og årakene til dette.

De rødes evigvarende uforløste ekteskapskrangel med Folket. Beskyldningene. Gråten og anklagene.

Men persongalleriet er et annet enn det det var på 70-tallet. Og det er her det går galt.

Vi har fått en annen og litt mørkere hudfarge, vi som bor i Norge nå, slik de røde ønsket seg.

Fra fra å ha overveiende "hvite mennesker" i rollene, er vi nå en befolkning bestående av flere hundre tusen ikke-europeeiske innvandrere.

Men ingen av oss, hverken "svarte" eller hvite" oppførte oss som vi skulle. Det hjalp ikke å bytte ut det gjenstridige Folket. Det Nye Folket viste seg å være like uforutsigbare, like individualistisk vandrende på sine egne trassige geitebukkede veier som det gamle. Like fulle av menneskelig dårskap, snobberi og hang til lettsinn og folkelige gleder som f.ks. danskebåten og El Paso Grill kunne by på.

Det hjalp ikke å skifte farge. Hudfargen hadde ingenting å si. Slik de så ofte belærte alle andre - samtidig som de selv overraskende nok, fortsetter å argumentere som om realiteten i dette ikke har gått opp for dem.

Og når vi skal debattere vår tids utfordringer i Norge, slik som sosiale forskjeller, skal dette fremdeles gjøres med marxismens rustne pipenøkkelsett hvor ingen av nøklene noen gang har passet til noe som helst. Med et begrepsapparat og en virkelighetsforståelse som ikke en gang var virkelig på 70-tallet og sannsynligvis aldri vil bli det. En kabal som aldri kommer til å gå opp, et kart uten land.

Men dette går ikke inn hos den nye generasjon revolusjonære. De fortsetter å snakke, slik deres bestemødre en gang gjorde rundt bålet fra bh-ene sine, like uanfektet - om hvite rasister og svarte undertrykkede, hvordan hvite menn er per definisjon overgripere, hvordan en religion som har staten på sin side i Norge blir jaget og forfulgt og undertrykket og hvordan kristendommen fremdeles terroriserer med helvetes flammer i pipekrage fra prekestolen og "folk flest" sjokkeres ved synet av fargede.

Det er som å diskutere med en komapasient som våkner etter å ha vært borte fra verden i førti år og gjerne vil diskutere EEC. Som å treffe på mannen som har gjemt seg for japanerne i en hule i tretti år og tror at 2.verdenskrig fremdeles pågår. Det er som å prøve å reparere et romskip sammen med en mann som insisterer på å bruke steinalderøks fordi det er det eneste redskapet han kjenner.

I de rødes verden er mennesker som stemmer på Høyre og FrP blendahvite og rasister. Svarte mennesker er alltid undertrykkede, forfulgt av politiet på grunn av hudfargen og stemmer på Sosialistisk Venstreparti. Bak hjørnet lurer Kåre Kommune. Han går i dress og vil ta fritidsklubben fra deg mens Pelle Parafins Bølgeband spiller i bakgrunnen. Arne Treholt spaserer nedover gaten i slengbukser og frontrutebriller. Wam og Vennerød sjokkerer borgerskapet med drama fra arbeiderklassas liv, forbi deg kjører en stasjonsvogn med imitert trepanel langs sidene, Bresjnev er president i Sovjetunionen, folk lar seg fascinere av tyrolerhus og du lærer å spole kassettbånd tilbake ved hjelp av en blyant, og plutselig står Ragna Rekkverk ved siden av deg.

Ragna Rekkverk trekker seg i museflettene med pulsvantekledde fingre og sier: "Jaså - du blir provosert av at en ung muslimsk kvinne ytrer seg i offentligheten!? Du har kanskje aldri sett en ung muslimsk kvinne før, du!?" det glimter ondt i Ragna's øye. Hva sier du nå!?

Du tenker deg langsomt om. Dette blir ikke lett, tenker du.

Du skjønner at Ragna ikke kommer til å forstå når du forteller henne om en verden hvor menneskene kan snakke til hverandre på film på telefonene sine. Hvor elektriske biler står til lading med ledning i stikkontakten akkurat som vaffeljern og brødristere og hvor mørkhudede mennesker irriterer seg over at jula stadig kommer tidligere og hvor glatt det er blitt og folk med minoritetsbakgrunn synger Rosenborgsangen utenfor pølseboden

Den marxistiske vekkelsen har fremskaffet et samfunn hverken de selv eller deres arvtagere har begrepsapparat til å forstå.

Du tenker deg om. Istedet for å svare, viser du Ragna vennlig hvordan man, ved hjelp av en blyant, kan få spolt kassettbåndet helt tilbake og inn i selve kassetten igjen.