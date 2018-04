Nei, NRK - dere skal ikke gjøre barn til sex-objekter

Reaksjonene blir møtt med at NRK ønsker "å synliggjøre innvandrere."

NRK velger å gjøre dette gjennom å plukke ut den lille religiøse gruppen muslimer - vel 150 000 personer - som representanter for nesten en million norske innvandrere fra et enormt spekter av religiøse og kulturelle bakgrunner. Fra denne lille religiøse gruppen - muslimer - velger NRK så ut en ekstrem og omdiskutert praksis som de færreste identifiserer seg med.

Ved dette plagget skal NRK synliggjøre innvandrerne i Norge.

NRK ønsker altså å synliggjøre innvandrere.

Hvorfor det?

Muslimer - og innvandrere - i Norge kan både gå og snakke selv. De trenger ikke spørre en voksen om hjelp. Muslimer og innvandrere i Norge er synlige.

Yama Wolasmal er på Dagsrevyen hver kveld. I NRK's egen kanal. I dress og slips. Yama Wolasmal er muslim og innvandrer. Yama Wolasmal er synlig. Selv om han ikke har hijabb.

Muslimer og innvandrere i Norge har alltid synliggjort seg selv.

Fagforeningsmannen og muslimen Aslam Ahsan har vært synlig helt siden han kom hit på 70-tallet, bl.a. gjennom sine julearrangementer for dem som har falt utenfor. Geologen og muslimen Farouk al-Kassim har vært en del av den norske historien siden han kom hit på 60-tallet og ble, som den del av det daværende Industridepartementet, med på å legge grunnlaget som skulle sikre den norske oljerikdommen. Politikeren Abid Raja er en meget synlig muslim. Likeså Hadia Tajik. Debattantene Mina Bai, Walid al-Kubaisi, Mahmoud Farahmand er andre eksempler på muslimer og innvandrere som har gjort seg godt synlig i offentligheten. Idrettsutøverne John Carew, Raphaël Poirèe, og en rekke andre kjente personer som Wasim Zahid, Ivo Caprino, Stella Mwangi, Elisabeth "Bettan" Andreassen, Lee Chul-ho og Lily Bandehy er innvandrere som har gjort seg godt synlige i den norske offentligheten.

Alle disse menneskene har synliggjort seg selv.

Som mennesker.

I kraft av sine evner eller fagkunnskap.

Ikke som religionsutøvere.

Alle disse personene har gjort seg synlige i kraft av sine individuelle kvaliteter som mennesker. Ikke som utstillingsdukker for en religion.

Hvorfor teller ikke denne synliggjøringen av innvandrere - eller muslimer, for NRK? Hvorfor fortsetter NRK å ignorere dette og fortsetter ufortrødent den såkalte synliggjøringen av innvandrere - selv etter at synliggjøringen er gjort? Som om folk fra denne gruppen mennesker, i motsetning til alle andre, stadig må "få hjelp av en voksen".

Hvorfor er det ikke dette bildet av innvandrere - eller muslimer, om du vil - som skal vises frem? Altså yrkesutøveren, mennesket, fagpersonen, talentet, samfunnsborgeren?

Men istedet er det den religiøse, den hijabb-utkledde, den ekstreme, fanatikeren, religionsutøveren, tros-praktiserende, trossamfunns representanten, som skal normaliseres og innprentes i bevisstheten som "en - helt vanlig - muslim" altså "en - helt vanlig - innvandrer""?

Hvor er det det lugger for NRK?? Er det når voksne mennesker helt selv klarer å gjøre seg synlige som mennesker på egen hånd?

Er det det som er problemet?

At enkeltindivider tar regien over seg selv?

At et menneske ønsker å være noe annet og mer enn en utstillingsfigur for religion, eller "ei fra underklassa", som det het i gamle dager, da vi bare hadde nordmenn å rutte med her i landet?

Er det her mennesket kommer i veien for NRK? Er det fordi det viktigste med denne stadig terpende synliggjøringen er å vise frem og normalisere selve religionen - ikke mennesket - og at mennesket i denne sammenhengen derfor er underordnet, en bruksgjenstand?

Vi er over 600 000 mennesker i Norge som tilhører en eller annen minoritetsreligion. Men det er ikke først og fremst det vi driver med. Det er ikke det vi lever av.

Det er over 915 000 innvandrere i Norge. Det er over 915 000 unike mennesker, med hver sin religion og kultur, bakgrunn og kompetanse.

De aller fleste synlig blandt sine naboer, venner og kolleger og familie i Norge. Hvorfor skal de hele tiden "bli synliggjort" i offentligheten av folk som vet bedre enn dem selv?

Presentert, innprentet, terpet på, vist frem, i det uendelige - og da i sin mest ekstreme og bisarre tivoli-attraksjonsaktige form.

Nå gjennom noe så kontroversiellt som et barn utkledd i et plagg, som skal vise at barnet - da i motsetning til andre barn uten plagget - er et ærbart barn, et barn som ikke byr seg frem seksuellt overfor voksne.

Hvorfor skal det innprentes for NRK's seere at denne groteske seksualiseringen av barn er en helt normal ting blandt folk som er innvandrere, og - eller som meg - som tilhører en minoritetsreligion i Norge?

Hvorfor promoterer NRK - og forsøker å normalisere - et slikt grotesk syn på barn, under dekke av å "synliggjøre" mennesker?

NRK vet at dette provoserer. Både den umyndiggjørende "synliggjøringen" av innvandrere og selve bruken av ærbarhetsmarkøren hijabb på barn under den seksuelle lavalder. Det provoserer ikke bare ikke-muslimer. Men også muslimer. Det provoserer ikke bare etnisk norske. Men også innvandrere.

Selvfølgelig provoserer det.

Barn er ikke sex-objekter i et normalt menneskes verden.

Annonsen som søker muslimske småjenter med hijabb til dramaserien "-06", ved NRK Super, andreas.kristensen@nrk.no.