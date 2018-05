Noman Mubashir - du er en kjempefyr - ikke drit deg ut nå.

Noman Mubashir er verdens søteste, snilleste fjott. Fredselskende ahmadiyya-muslim og sympatisk homofil. Tullebukk og tøysekopp. Bunadskledd og Norges-venn. Hele Norge elsker Noman. Jeg kan ikke tenke meg noen som kan bli sint på Noman. Det måtte være folk som er istand til å bli bitter på en kanin.



Når NRK har "satt ut" stakkars Noman som åte, er det som å se et lam bundet til et tre i skogen - i buskene ligger sauebøndenes skyttarlag, med kringasktingssjefen i spissen og venter spent på ulven.

Se - der kommet den! Sauebøndene stormer frem og peprer løs!

Alle forstår at når NRK, med sin historie som statlig propagandakanal og promotør for diverse totalitære ideologier, og med sin notoriske forakt for etnisk norske og alt som er norsk - plasserer to ikke-etnisk norske i hovedrollen på 17.mai - er det ikke for å hedre de mange innvandrerne som elsker Norge og alt landet vårt står for.

Det er for å "vise dem" - de etnisk norske.

Nå skal de få se hvem som bestemmer, og det er NRK.

Og NRK vet at etnisk norske er rasister. Det ligger i genene deres. Men nå skal NRK få slutt på dette.

Nå skal de etnisk norske bli tvunget til å se en ikke-etnisk norsk på selveste 17.mai!

Det er straffa for hatet og rasismen deres!

Som de må rulle seg tvekrøket av skoggerlatter i NRK.

De sitter trygt på Mareinlyst og peker og ler.

Å urettmessig beskylde noen og straffe dem, er den sikreste vei til å få folk til å reagere med raseri.

Dette vet NRK. Det er dette de driver med. De har perfeksjonert provokasjon av sine leilendinger, lisensbetalerne, siden 70-tallet.

Dette kan de.

Etnisk norske reagerer selvsagt på at NRK velger kun innnvandrere og ingen etnisk norske som programledere på 17.mai som en dårlig skjult maktdemonstrasjon og underliggende ønske om å fremprovosere reaksjoner - som senere skal brukes om bevis for rasisme - slik vi så det i "Faten"-saken.

Etnisk norske reagerer på holdningen om at "nå skal dere lære å godta andre etnisiteter" - som om de ikke allerede gjorde det.

Etnisk norske blir provosert over å indirekte bli beskyldt for rasisme i og med at de blir på denne måten "straffet", "irettesatt" og "kurert" for rasisme.

Etnisk norske blir såret over at folkegruppen deres blir valgt bort under feiringen av deres eget land. Det er en barabarisk straff for en forbrytelse man er uskyldig i.

Det kommer reaksjoner. Dette vet NRK.

Reaksjonen på NRKs arroganse, belæring og overkjøring av etnisk norske, blir så fremholdt som bevis på rasisme og som reaksjon på den gamle traveren "hudfargen". Et slitt og klebrig kort i stokken.

Noman gråter i offentligheten og NRK har fått sine håndfaste bevis: etnisk norske har reagert på Noman og Haddy's hudfarge og kanskje til og med også på Nomans religion. Etnisk norske har igjen reagert med hat på dette fremmede unaturlige som NRK tror at "de ikke kjenner". Ikke på den forakt de har blitt behandlet med av NRK i en mannsalder.

I tillegg til dette, kommer den årlige debatten om å ikke bruke nasjonens flagg på dagen hvor vi feirer dennes etablering, men istedet bruke andre nasjoners flagg.

Motargumentasjonen, som går ut på at det korrekte er å bruke nasjonen Norges eget flagg på dennes grunnlovsdag, fremstilles som et rasistisk argument for å ekskludere andre etnisiteter enn norske under feiringen.

Dette røres så sammen med NRKs bevisste provokasjon, til en tradisjonsrik grøt hvor konklusjonen er, som alltid: Norge består av fire millioner etnisk norske rasister.

Fire milioner rasister!

Tenk det!

Noman Mubashir - du er en herlig fyr! Du er alles favoritt-innvandrer og tulle-muslim! Alle elsker deg! Du er en sann entertainer!

En entertainer lever av publikum. Uten publikum er en entartainer ingenting.

Så husk at den dagen du lar deg narre til å være med på å stemple ditt publikum som rasister, Noman Mubashir, er du ferdig.

Vær så snill - ikke la deg misbruke av NRK på denne måten.

Tilslutt er en historie fra NRK's egne arkiver:

En gang på 60-tallet var Marve Fleksnes på kjøretur på bondelandet i Norge hvor han stoppet i en liten grend.

To lokale tenåringsjenter glante storlig på bilen.

Fleksnes var bymann og kar og slentret verdensvant bort til jentene og sa henslengt.

"Jaså , jenter - aldri sett en bil før...!? Hehe ... det er ikke farlig!"

Jentens måpte sjokkert.

Fleksnes kroet seg. Nå skulle han fortelle de sjokkerte bondeknølene hva en bil var for noe rart!

Av jentenes svar kunne NRK lært mye, for nå er det NRK selv som er i rollen som den briljerende storkaren Marve.

Men NRK fikk kanskje ikke med seg jentenes fantastiske svar, når de til slutt fikk summet seg og sa:

"Jo ..... men vi har aldri sett så mye rust på denne modellen før".



God 17.mai!

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/noman-mubashir_-_-trist-at-noen-ikke-liker-a-se-nordmenn-med-en-annen-hudfarge-pa-tv-1.14047326