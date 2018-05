Bildelingsbløffen

Med miljøfanen høyt hevet

Etter hvert som krigen mot privatbilen tiltar i styrke, forsøker privatbilismes motstandere å fremme alternativer. Et av disse alternativene er bildeling.

Det er partiene ute på venstresiden, og særlig MDG, som ivrer for dette. «En bildelingsbil erstatter mellom 5 og 10 vanlige biler. Så det gir færre biler i byen og bedre utnyttelse pr. bil» uttalte MDG-politiker Sirin Hellvin Stav til Aftenposten. SVs Sunniva Holmås Eidsvoll kastet seg på og uttalte «Nå er vi endelig i gang med å rulle ut beboerparkering, og vi merker at folk er fornøyd med det. Da er dette et naturlig neste skritt»

Og med det er miljøfanen høyt hevet når entusiastene tar ordet bildeling i sin munn. Det er ikke måte må hvor mye som skal gjøres for å fremme bildeling fra entusiastene på venstre fløy. De vil at bildelingsbiler skal slippe å betale 3 000 kroner årlig i beboerparkering. I tillegg ønsker representantene fra byrådspartiene at 600 gateparkeringsplasser skal stilles til disposisjon for bildelingsbiler.

Keiserens nye klær

Det finnes ingen kort omforent definisjon av hva bildeling er. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har omhandlet det i denne rapporten fra 2011. Der finner vi følgende forsøk på definisjon:

·En sammenslutning av enkeltpersoner ofte i form av en økonomisk forretning som leier ut biler (egne eller innleide) til medlemmene

·En bedrift eller flere bedrifter med en bilpark som ansatte kan bruke i tjeneste

·Bilutleiefirma som tilbyr korttidsutleie på bildelingsmessige vilkår

·Kommersiell aktør som har biler i en pool der enkelte personer/bedrifter slutter seg til for en tid (medlem)

·Privatperson som stiller egen bil til disposisjon for andre med en overenskomst om booking, anvendelse og betaling

Hele konseptet bildeling er altså ganske flytende og litt vanskelig å skille fra vanlig bilutleie. Skillet ligger i organiseringen, ikke så mye i hva som i praksis tilbys. Ved å spille på ordene «deling» og det etter hvert ganske slitte begrepet «delingsøkonomi» skjønnmales dette.

Men også her må det selvsagt betales for hva det koster å holde og bruke bil. Forskjellen fra vanlig bilutleie er at ordningen er basert på et medlemskap hvor det betales en medlemskontigent for å delta. Hos den største aktøren, Bilkollektivet, må man kjøpe en andel for 5 000 kroner, betale en årlig medlemskontigent på 790 kroner samt et depositum på 1 000 kroner. Dermed er dette i praksis bilutleie fra en aktør som er organisert etter en samvirkemodell.

Også de tradisjonelle bilutleieselskapene har kastet deg på bildeling, deriblant utleiegiganten Hertz. Her brukes ordet «bilpool» i stedet for «bildeling». «Bilpool» passer nok bedre mot næringslivet enn «deling» og «kollektiv», ord som har større gjenklang ute på politikkens venstre fløy. Innenfor bildeling er det altså mye ordkløveri for å få dette til å høres «riktig» ut. La oss derfor ta et eksempel på hva dette koster.

Leie hos Avis eller «dele» hos Bilkollektivet en uke?

Jeg har ikke foretatt noen fullstendig prisundersøkelse av hvordan ulike bildelingsordninger kommer ut prismessig sammenlignet med vanlig leiebil. Som et tilfeldig valgt eksempel skal vi se på hva det koster å leie en bil for en uke i Oslo, den første uken i juni 2018, fra henholdsvis Bilkollektivet og bilutleiegiganten Avis. Vi trenger bare en liten småbil. I løpet av en hel uke blir det litt kjøring, så vi trenger minst 500 km kjørelengde.

Fra Avis får vi følgende:

Man kan få leid en liten bil hos Avis for en uke for 3 510 kroner med fri kjørelengde

Fra Avis kan vi få leid en VW Up for 3 510 kroner eller en Toyota Yaris for 3 701 kroner. Da er det ubegrenset kjørelengde inkludert.

Ser vi på hva Bilkollektivet har å tilby, så kan vi få leid en Peugeot 108 for 3 339 kroner med kjørelengde 500 kilometer.

Hos Bilkollektivet kan medlemmer leie en liten bil for en uke for 3 339 kroner med 500 km kjørelengde.

Dette er bare 171 kroner mindre enn å leie en liten bil hos Avis. Men dette er altså etter at 6 790 kroner er betalt i innskudd, depositum og medlemskontigent. I praksis er nok også tilgjengelighet til bil om lag likt. Både ved vanlig leiebil og hos Bilkollektivet må bilen bestilles på forhånd, hentes og leveres til avtalt tid.

Grønnvasket oppfordring til økt bilbruk

Det er altså ikke så lett å skille en bildelingsordning fra vanlig billeie gjennom de store bilutleiefirmaene. Totalkostnaden ved å benytte seg av de ulike ordningene er ikke nødvendigvis så ulik. Den tydeligste forskjellen er at betalingsstrukturen er annerledes.

Forskjellen i betalingsstruktur har en interessant miljømessig side. Ved at det kreves medlemskap, innskudd, depositum og kontingent, investerer man i bildelingsordningen for å få en gunstigere pris ved bruk. Dermed blir kostnaden ved å bruke bil fra gang til gang lavere enn ved vanlig billeie. Når det er slik, vil også terskelen for å benytte seg av ordningen bli lavere enn ved vanlig leiebil. Da øker bruken og dermed også miljøbelastningen.

I lys av dette er det smått utrolig at de røde og grønne ønsker å subsidiere en ordning, som i praksis ligger tett opp til vanlig bilutleievirksomhet. For når bildelingsbiler skal tilgodeses med både egne parkeringsplasser og slippe beboerparkering, så er det nettopp subsidiering av en ordning som har dårligere miljøvirkninger enn leiebiltilbudene vi ellers er vant med.

Slik sett er dette grønnvasking av en ordning som i realiteten oppfordrer til økt bilbruk.

Er det miljøvennlig?

Entusiasmen for bildeling i Norge er ikke akkurat overveldende. Hele 85% svarer i en undersøkelse at de ønsker å eie sin neste bil. Bare 3% ønsker bildeling. Når vi ser hvor tett bildelingsordninger ligger opp til vanlig leiebil, er ikke dette resultatet så overraskende.

Skal bildeling erstatte privatbilen, så er det altså den bildeling må komme i stedet for. Det hevdes altså at en bildelingsbil erstatter 5-10 eide biler. Men som vi har sett, det er mer naturlig å sammenligne bildeling med vanlig bilutleie. Dog med den forskjell at ordningen gjennom betalingsstrukturen oppfordrer til større bruk og dermed er mindre miljøvennlig.

I det siste har det gått inflasjon i bildelingsskrytet og hvor miljøvennlig det visstnok skal være. Førstepremien for bildelingsskryt går til konserndirektør Synne Homble i NSB. Hun er ansvarlig for NSBs bildelingssatsing, så her er det naturligvis snakk om bukken og havresekken.

I det siste har det også blitt fokus på klimaavtrykket ved bilproduksjon. Derfor er et av argumentene for bildeling at det trengs å produseres færre biler dersom bildeling øker i omfang. Bilene som finnes vil jo utnyttes bedre menes det. Problemet er bare at akkurat det ikke er et relevant poeng i forhold til om det vil produseres færre biler eller ikke.

Selv om all bilbruk er basert på bildeling så vil hvor mange biler som må produseres avhenge av følgende:

1. Hvor mange kilometer pr. år den enkelte vil bruke bil

2. Hvor mange passasjerer det er i bilen (samkjøring)

3. Hvor mange kilometer den enkelte bil har kjørt før den havner på skraphaugen.

Hvis det ikke er forbedring i noen av disse faktorene, er det heller ingen ressursmessige fordeler med bildeling. Dessverre er det ikke lett å finne pålitelige tall for noen av faktorene. Derfor blir det et propagandapreg over påstander som at en bildelingsbil erstatter opp til ti privatbiler. Legg til at siden du ikke har samme interesse av å ta godt vare på noe du ikke selv eier, så er det grunn til å tro at bildelingsbiler, på samme måte som vanlige leiebiler, blir utsatt for stor slitasje.

En ideologisk greie

Summerer vi det hele opp, så står vi igjen med at bildeling først og fremst er en ideologisk greie. «Deling» og «kollektiv» er fyndord ute på politikkens venstre fløy. Innholdet er altså ikke så annerledes enn å leie bil på vanlig måte, bare litt mindre miljøvennlig.

Privatbilismens individualistiske karakter har alltid frontkollidert med sosialismens kollektivistiske tankegods. Det er i dette lyset vi må se krigen mot privatbilen og bildelingsskrytet.

Bildeling sammenlignet med vanlig billeie blir som å sammenligne matkjøp på Coop med Rema og Kiwi. Summen på kassalappen blir ikke så veldig forskjellig. Mennesker som handler på Coop av ideologiske grunner finnes nok, men for de fleste er det tilgjengelighet, vareutvalg og pris som teller. Coop kjører massive reklamekampanjer der hovedbudskapet er «litt ditt» og «deling», så det er liten tvil om at det er ideologi det spilles på.

Når vi graver i det så fremstår fordelene ved bildeling i stor grad som en bløff.