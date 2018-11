Derfor mislykkes Venstre i regjering

Har gjemt seg i et år

17. januar gikk Venstre inn i regjeringen etter å ha forhandlet med Høyre og Fremskrittspartiet på Jeløya utenfor Moss i snart to uker. Det var ikke mangel på ambisjoner for regjeringsdeltakelsen.

– For Venstre er kunnskap og miljø de viktigste sakene for framtida, og jeg er glad for at vi nå får to statsråder som virkelig brenner for det de skal jobbe med. Venstre vil satse på kunnskap og ta vare på miljøet. Jeg er helt sikker på at Ola og Iselin vil oppnå gode resultater på feltene de nå får ansvar for, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande i januar.

Dermed gikk Venstre inn i regjeringen med tre statsråder: Kulturministeren, klimaministeren og ministeren for forskning og høyere utdanning.

Etterpå har det blitt stille. Veldig stille. Meningsmålingene for Venstre etter regjeringsdeltakelsen har vært dyster lesing for partiet. I følge nettstedet Polloffpolls.no har den gjennomsnittlige oppslutningen om Venstre på meningsmålingene falt ganske jevnt gjennom året fra 4,3 prosent i februar til 3,4 prosent i oktober. Kanskje blir det et oppsving i november, men det er ikke kommet så mange målinger for måneden ennå.

Ingen vet hvem hun er

En av statsrådspostene Venstre fikk var ministeren for forskning og høyere utdanning. Hun heter Iselin Nybø. Problemet er at nesten ingen vet hvem Iselin Nybø er. Det er stille fra den kanten. Har ikke vært noe synlighet i mediene som gjør at folk har lagt merke til henne. I Dagbladets terningkast for statsrådene før sommeren endte hun opp med en treer, der usynlighet var blant det som ble trukket frem.

Iselin Nybø er minister for forskning og høyere utdanning. Hun er blant regjeringens mest usynlige statsråder.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Iselin Nybø går for å være flink, men det hjelper ikke på Venstres oppslutning så lenge ingen legger merke til henne.

Det står ikke bedre til med sjefen heller. Før sommeren skrev Dagbladet om kulturminister Trine Skei Grande:

Har i liten grad klart å profilere Venstre, men har autoritet og tillit i feltet – uten at resultatene foreløpig har materialisert seg. Har skapt forventninger som må innfris utover høsten.

Nå er høsten snart over og lite har skjedd, annet enn at Venstre fortsetter å være usynlig og stort sett har holdt seg under sperregrensen på målingene.

Ledig plass: Konstruktiv klimapolitikk

Den største skuffelsen er likevel klimaministeren. Klima skulle jo være Venstres aller viktigste sak. Før sommeren fikk Ola Elvestuen terningkast 2 av Dagbladet, og det er lite som tyder på at det har blitt noe bedre utover høsten. Det til tross for at klimapolitikk er mer aktuelt enn noen gang.

Ola Elvestuen er klima- og miljøminister. Her taler han i forbindelse med Global Climate Action Summit som ble holdt i San Francisco tidligere i høst.

For en måned siden la FNs klimapanel frem en ny rapport som viser at det haster enda mer enn tidligere antatt med å bekjempe klimaendringene.

Det er ikke lenger noe spørsmål om at klimapolitikk er viktig. Det synes nesten alle politikere å være enige om. Spørsmålet er hvilken klimapolitikk som skal føres. Skal det føres en politikk som først og fremst domineres av avgifter og forbud, eller en politikk som forener klimatiltak med vekst og velferd?

Her har Venstre virkelig muligheten til å markere seg. Plassen for forbudsdrevet klimapolitikk er allerede opptatt. Av MDG – partiet som ønsker å nekte deg å kjøre bil, spise kjøtt og reise med fly. Vil et parti som har plassert seg på høyresiden og i regjering vinne velgere ved å konkurrere med MDGs forbudspolitikk? Neppe.

Posisjonen for offensiv klimapolitikk som samtidig ivaretar velferd og økonomi, både for landet og folks privatøkonomi, er derimot ledig. Ingen burde være mer ivrig til å fylle den plassen enn Venstre, men det makter ikke partiet. Ikke i det hele tatt.

Verden vil ikke bli reddet av at nordmenn kjører litt mindre bil, spiser litt mindre kjøtt og reiser litt sjeldnere på ferie. Skal det monne, så må klimagassutslippene fjernes. Det skjer ikke ved å gjøre litt mindre av det vi allerede gjør. Det skjer heller ikke ved å ødelegge folks økonomi gjennom skyhøye avgifter.

Den gode nyheten er at det finnes teknologi for å få utslippene ned og i mange sammenhenger fjerne klimagassutslippene helt. Denne teknologien forbedres stadig og blir billigere. Da blir det også mer lønnsomt å ta den i bruk, men det går likevel tregt av ulike årsaker.

Det kan ta lang tid å få nye teknologiske løsninger godkjent, infrastruktur må bygges ut og de nye utslippsfrie løsningene må bli kjent. Her er det mye politikerne kan gjøre. Men hvor er egentlig Venstre og klimaministeren oppi dette? Så godt som usynlig.

Teknologien finnes allerede

På et område har Norge tatt teknologien i bruk. Av nye personbiler som ble solgt i oktober var hele 38,6 prosent utslippsfrie mens 28,3 prosent var ladbare hybridbiler. Dette utgjorde til sammen to tredeler av nybilsalget. Mye skjer altså når det gjelder utslipp fra biltrafikken, selvfølgelig godt hjulpet av avgiftsfritak.

Det har vært veldig mye fokus på personbiler, der batterier fungerer bra for mange. Likevel er ikke dette problemfritt. Mange har problemer med å finne ladeplass. Fortsetter elbilveksten, kan det også bli problemer for strømnettet. Det ser ikke ut til at klimaministeren er særlig foroverlent i forhold til å ta tak i dette.

For tyngre transport over lengre avstander fungerer ikke batteridrift godt. Her må det andre løsninger til. Disse finnes allerede, men Venstre og klimaministeren ser ut til å være helt tafatt i forhold til å ta dem i bruk. For langtransport og tyngre kjøretøyer kan hydrogen produsert med fornybar energi gjøre transporten helt utslippsfri. Pussig nok er det i det ellers klimafiendlige USA, at løsninger for dette ser ut til å ha kommet lengst. Firmaet Nikola Motor Company har mottatt reservasjoner for mange milliarder dollar for utslippsfrie hydrogenlastebiler. Med hjelp fra norske NEL skal selskapet bygge ut hydrogenfyllestasjoner over hele USA.

Du har kanskje ikke hørt om utslippsfrie hydrogentog. I Tyskland går de allerede i rutetrafikk. Sintef har lenge foreslått hydrogentog på Nordlandsbanen, men klimaministeren ser ikke ut til å bry seg noe særlig. Også på andre områder, slik som innen laksenæringen, er det gode muligheter for å kutte utslippene med ny teknologi.

Venstre må gjøre et taktskifte

Mangel på synlighet og initiativ gjør at Venstre visner helt i regjering. Dette kommer neppe til å bli bedre når KrF etter alt å dømme kommer inn i regjeringen. Venstre burde ha gode muligheter til å markere seg med en langt mer positiv klimapolitikk enn det forbuds- og avgiftspartiene på venstresiden står for.

En teknologibasert klimapolitikk med rom for økonomisk vekst og som samtidig ikke tømmer folks lommebøker, burde også bli populær. Og ikke minst lettere å få aksept for hos regjeringspartnerne Høyre og FrP. Hvis ikke Venstre og regjeringen får dette til, kommer ikke neste stortingsvalg til å bli særlig hyggelig.