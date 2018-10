Det ligger an til svært ukritisk pengebruk

Kommer til å bli pengedryss uten like

KrF-leder Knut Arild Hareide flyr nå land og strand rundt for å overbevise eget parti om at regjering med Arbeiderpartiet er KrFs redning. Han snakker varmt om likheter mellom Kristelig Folkepartis verdier og Arbeiderpartiet. Denne uken var han i Trondheim, byen som tidligere var Arbeiderpartiets utstillingsvindu, inntil en vanvittig grisete utbyggingssak har satt Trønderhovedstaden i vanry.

Likefullt skryter Hareide av samarbeid med Arbeiderpartiet i Trondheim og andre steder. Nå har Hareide også blitt belønnet med et hopp i oppslutningen kan vi lese i Nettavisen. Dette kommer etter at partiet de siste ukene har fått voldsom stor oppmerksomhet rundt sitt veivalg. Hareide selv hevder at folk nå har fått øynene opp for KrFs politikk. Til Nettavisen uttaler han:

- Jeg glad for at flere ser viktigheten av KrFs politikk, og tror mange har fått med seg at vi er et parti som kjemper for et varmere samfunn der vi slår ring om det som virkelig betyr noe.

Deretter snakker han varmt om hva KrF ønsker å gjøre.

- Vi har tatt til orde for en barnereform, for å bedre familiens hverdag og en likeverdsreform som ikke ekskluderer mennesker fra samfunnet.

Dette høres jo bra ut, men selvsagt ikke et ord om hva dette kommer til å koste eller om det vil virke etter hensikten. Fra før er KrF kjent for den kostbare kontantstøtten, en ordning som ødelegger for integrering av innvandrere og betaler folk for ikke å delta i arbeidslivet. KrF er partiet som vet verdien av alt, men ikke prisen av noe.

Skal KrF kjøpes av Arbeiderpartiet, blir det antakelig et pengedryss uten like til hjertesakene.

U-hjelp går til rådyrt privatfly

Den dyreste av KrFs hjertesaker er u-hjelpen. Det norske bistandsbudsjettet har de siste årene økt kraftig. For neste år foreslår regjeringen å øke bistanden med 2,5 milliarder kroner, en økning på hele 7 prosent. Dette skjer ganske sikkert for å tekkes KrF.

I årene 2011 til 2017 har Norge gitt hele 224,5 milliarder kroner i bistand i følge tall fra Norad. Fra et nivå på 26,7 milliarder i 2011 til det foreslåtte budsjettet for 2019 er økningen på nesten 42 prosent. Til sammenligninger har norske timelønninger steget med vel 35 prosent siden 2011 ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norsk bistand har økt kraftig de siste årene.

Men hva går så disse pengene til? Nylig kunne Aftenposten avsløre at presidenten i Zambia har kjøpt nytt luksusfly til 400 millioner kroner. Det skjer etter at Norge har gitt hele 15 milliarder i u-hjelp til det afrikanske landet. Her ser vi altså hva noe av pengene som kommer fra norske skattebetalere går til. KrF har vært ivrigste pådriver for pengebruken men samtidig svært lite opptatt av hva pengene går til.

Alle som vil stikke hånden ned i andres lommer kan glede seg

Luksuriøst presidentfly har altså presidenten i Zambia råd til godt hjulpet av norske skattebetalere. Den sittende regjeringen har strukket seg svært langt for å tekkes KrF. Hopper KrF over til venstresiden er det all grunn til å tro at dette kommer til å bli enda verre. Skattene kan jo alltids økes for å finansiere det hele, mener Arbeiderpartiet og resten av venstresiden. Ikke èn «god sak» kommer til å bli kuttet. For alle som hevder å ha gode intensjoner og en sak som skal tilgodese noen «svake grupper», er det bare å troppe opp i departementskontorene.

Sammen med alle gode formål følger også et enormt byråkrati. Hvor mye dette koster er det vanskelig å finne ut av. Går vi for eksempel inn på Norad sine hjemmesider, finner vi mye informasjon om hvem som har fått bistand, men ingen lett tilgjengelige regnskaper som viser nøyaktig hvordan pengene har blitt brukt. Hvor stor andel av pengene kommer egentlig frem til dem som skal ha dem? Hvor mye koster Norads administrasjon? Hvor store beløp går ned i lommene til mer eller mindre diktatoriske statsledere i ulike land? Alt dette er uklart.

Norad er bare ett eksempel. Slik er det med de fleste andre organisasjoner som skal jobbe for ulike gode formål også. Kritiske spørsmål om pengebruken blir i liten grad stilt. For KrF gjelder det bare å bevilge stadig mer.

Alle som vil stikke hånden ned i statskassen kan bare glede seg over KrF. Det drypper selvfølgelig også en god del på dem som leverer varer og tjenester inn til dette. Det gjelder ikke bare produsenter av luksuriøse privatfly.

Se på Trondheim

Det er bare å se på det tidligere utstillingsvinduet Trondheim så skjønner vi hvor dette bærer hen. Det er ikke bare den skandaløse Kystad-saken som har satt Trondheim i vanry. 15 år med arbeiderpartistyre, der KrF har vært støtteparti siden 2011, har også medført en vanvittig pengebruk. I Trondheim har gjelden økt enormt. I 2016 var den på 71 633 kroner pr. innbygger, som er ca det syvdobbelte av gjelden pr. innbygger i 2003.

I 2022 ventes gjelden å ha økt til 18 545 millioner kroner. Det kan vi lese på side 51 i Trondheims kommunebudsjett. Det utgjør 95 500 kroner pr. innbygger. Eiendomskatten i Trondheim er på hele 6,05 promille, men det hindrer altså ikke gjelden i å øke kraftig.

Hareide pluss Støre kommer til å svi i folks lommebøker.