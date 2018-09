Det verste utgifts- og forbudspartiet forsvinner snart

Katastrofal utvikling

Siste meningsmåling fra Norstat viser at Kristelig Folkeparti nå har en oppslutning på 3%. Det innebærer at nesten 30 prosent av velgerne har forsvunnet etter det svake stortingsvalget for et drøyt år siden. Hadde det vært stortingsvalg nå ville partiet blitt stående igjen med en eneste stortingsrepresentant. Det ville vært Olaug Bollestad for Rogaland. Partileder Knut Arild Hareide ville røket rett ut.

Slik har det gått med KrFs oppslutning de siste drøye 20 årene.

Dessverre for KrF er ikke den siste målingen en enkeltstående svak måling. Nedgangen for partiet har startet for mange år siden og falt jevnt og trutt for hvert eneste valg de siste 20 årene. Fra en oppslutning på 13,7% ved stortingsvalget i 1997 er det nå mindre enn en fjerdedel av velgerne som er tilbake. Fortsetter denne utviklingen vil KrF forsvinne fra rikspolitikken ved neste stortingsvalg.

Partiet har fortsatt stor makt

Inneværende stortingsperiode kan bli den siste hvor partiet har makt. Selv om svært få velgere slutter opp om partiet, så har nemlig KrF stor makt gjennom den viktige vippeposisjonen i Stortinget. Dette har partiet vist ved flere anledninger. I statsbudsjettet for 2018 fikk Hareide & Co trumfet igjennom kraftig økning i sukkeravgiften for å få mer penger til egne hjertesaker. Dette var upopulært og oppmuntrer til større grensehandel. Også i alt bråket rundt avgangen til Sylvi Listhaug i mars i år viste KrF muskler og bidro til at Listhaug måtte gå av som justisminister.

Avhengigheten av KrF i Stortinget uten at det foreligger noen samarbeidsavtale gjør at regjeringen får problemer med å gjennomføre politikk. I Stortinget fremstår KrF som et krangleparti som stadig skal presse ut mer penger til egne hjertesaker uten tanke på hva det koster. Kostbare KrF-saker har vært kontantstøtten, kraftig vekst i u-hjelp over mange år og nå til sist lærernormen. Felles for disse sakene er at partiet hverken bryr seg om hva det koster eller hva man får igjen for pengene.

I villrede om veien videre

Selv om KrF jevnlig skryter over hvor mye partiet får presset igjennom i budsjettforhandlinger er det lite som tyder på at dette verdsettes fra velgerne. Snarere fremstår partiet som en utpresser uten ansvar og med liten sympati. KrF-sakene ser ikke ut til å ha bred oppslutning samtidig som mange ser at partiet skaper mye trøbbel på borgerlig side. Dette er en del av bakteppet når KrF skal gjøre et retningsvalg.

I dette retningsvalget ser det på ingen måte ut som partiet klarer å bli enige med seg selv. Partiets ungdomsorganisasjon, KrFU har nylig kommet med sin anbefaling i saken. Der ble det vedtatt at KrF bør gå inn i Solberg-regjeringen slik Venstre har gjort. Dette ble vedtatt med klart flertall, men langt fra enstemmig. Blant de mest høylytte motstanderne av å gå i regjering med Fremskrittspartiet finner vi Simen Bondevik, Kjell Magne Bondeviks barnebarn og leder for Akershus KrFU.

Hva KrF bestemmer seg for gjenstår å se. I partiets kjerneområder på Sør- og Vestlandet heller mange mot høyre. I Hordaland har fylkesvaraordføreren allerede meldt seg ut av partiet i protest mot at partiet ikke har gått inn i Solberg-regjeringen. I Bergen har halve bystyregruppen meldt seg ut seg ut av partiet i protest mot byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet. Dette burde gi noen tydelige signaler for partiledelsen.

Er Hareides blikk mot venstre kynisk maktspill?

Partileder Knut Arild Hareide kom nylig ut med en bok der han taler varmt for at Kristelig Folkeparti har mange felles saker med venstresiden. Dette har skapt reaksjoner både i regjeringspartiene og blant partiets egne. Hareides flørt med venstresiden har høye kostnader for partiet. Hareide selv ser derimot ut til å mene at samarbeid med Fremskrittspartiet vil ødelegge KrF. Samtidig har mange KrF-velgere flyktet nettopp til FrP.

Knut Arild Hareides nye bok har skapt bølger.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det er altså vanskelig å se hvor dette bærer hen, bortsett fra at striden om retningsvalg er ødeleggende for KrF selv. Hareide selv har nok en drøm om en statsrådspost. Men i hvilken regjering? Rød eller blå. Driver Hareide først og fremst et kynisk maktspill der KrF skal selge seg dyrest mulig uten andre hensyn en størst mulig gjennomslag i mulige regjeringsforhandlinger? Prisen ser i alle fall ut til å bli høy for partiet.

Forbud og utgifter

For skattebetalerne og alle som er opptatt av et liberalt samfunn tyder ikke dette godt. I alle fall ikke så lenge KrF har vippeposisjonen i Stortinget. Denne posisjonen er borte den dagen KrF har valgt side. Da må krigen tas innad i regjering og det kan bli vanskeligere. Derfor kan dette bli dyrt.

KrF har en tendens til å ta seg betalt på to måter. Gjennom økte utgifter og nye forbud. Forbud mot alt mulig som kan være farlig eller skadelig er partiets fremste særtrekk. Eller i det minste høye avgifter der forbud ikke er mulig. Den nevnte sukkeravgiften er et eksempel på det. En streng linje i alkohol- og narkotikapolitikken, forbud mot søndagsåpne butikker og en lang rekke andre saker følger i samme spor. KrF er i stor grad et moraliserende forbudsparti.

KrFs forbudsiver har de siste årene vært like markant som utgiftsiveren. Ved stortingsvalget i 2013 la Fremskrittspartiet frem en liste med 30 ulike forbud som burde oppheves, herunder forbudet mot lakrispiper, Segway og søndagsåpne butikker. Høyre og Venstre er enig med Fremskrittspartiet i det meste av dette, men KrF sørget for at svært få av forbudene har blitt opphevet.

I 2021 er det sannsynligvis slutt

KrF har skapt og skaper mye trøbbel på borgerlig side. Likevel tyder meningsmålingene både på kort sikt og utviklingen på lang sikt på at slutten er nær.

Det er mange som ikke kommer til å savne det irriterende utgifts- og forbudspartiet KrF. Det er god mulighet for at valget i 2021 vil gi KrF en brutal slutt. I alle fall som stortingsparti med stor innflytelse.