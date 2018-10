KrFs valg av mandater var urettferdig

Mandatfordelingen var urettferdig

190 mandater er valgt til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Der skal det avgjøres om partiet skal gå inn i den borgerlige regjeringen eller i en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ut fra dette er partiet delt i en «blå» og en «rød» side. De blå vil inn i Solberg-regjeringen, de røde vil inn i en regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Det er også et alternativ å fortsette i opposisjon som nå, men dette synes ikke å ha så stor oppslutning.

Det har vært mye snakk om prosessen med å velge ut mandater og om den har vært rettferdig. Et av forholdene som er påpekt, er at mandatfordelingen mellom fylker ikke gjenspeiler medlemsmassen. Fylker der KrF har få medlemmer har fått langt flere delegater enn det medlemstallet skulle tilsi. Fylker med mange medlemmer har fått langt færre enn de burde ut fra medlemstallet.

Samtidig er fylkene med stor oppslutning om KrF og mange medlemmer typisk «blå» mens fylkene med få medlemmer og liten KrF-oppslutning er røde. Dette gjenspeiles også i fylkesårsmøtenes valg av mandater. De røde fylkene har valgt flest røde mandater mens de blå har valgt flest blå. Side de blå fylkene har fått langt færre mandater enn medlemstallet skulle tilsi, har dette gitt den røde siden langt flere mandater enn de ville fått med en forholdsmessig mandatfordeling. Dette fremgår også fra en gjennomgang TV2 har gjort.

Nå har det vært mye snakk om at Rogaland ikke hadde rettferdig valg av mandater og sendte for mange blå. Det er nok riktig. Samtidig valgte Sør-Trøndelag og Finnmark bare røde mandater, så dette slår nok litt begge veier. Likevel er den største urettferdigheten at mandatfordelingen mellom fylkene ikke gjenspeiler medlemstallene.

Slik ville det blitt dersom medlemmene fikk bestemme med rettferdig mandatfordeling

Til KrFs ekstraordinære landsmøte er det blitt valgt 99 «blå» og 90 «røde» mandater. I tillegg er det valgt et mandat fra Møre og Romsdal som ikke vil oppgi hvilken side hun støtter. Av de 190 mandatene er 151 valgt av fylkesårsmøtene, der 78 er «blå» og 72 «røde»

Dersom alle de 190 mandatene hadde blitt valgt av fylkesårsmøtene og mandatfordelingen mellom fylkene blitt satt i forhold til medlemstallet, ville resultatet blitt helt annerledes.

Her har jeg gjort en beregning av hvordan dette ville blitt. Først er alle de 190 mandatene fordelt på fylkene i forhold til medlemstallet i hvert fylke. Det er tatt utgangspunkt i medlemstall fra utgangen av 2017, da dette var siste tilgjengelige oversikt. Det ville gitt hele 34 mandater fra Rogaland men bare 2 fra Finnmark. Deretter er det gjort en fordeling av røde og blå mandater etter samme forhold som de som faktisk ble valgt. Eksempelvis innebærer dette at dersom et fylke som faktisk har valgt 2 røde og fire blå mandater får sitt antall mandater økt fra 6 til 9, så medfører det at mandattallet justeres til 3 røde og 6 blå.

Når dette beregnes for alle fylkene blir resultatet at blå oppslutning i KrF blir mye større enn det valgene av delegater til landsmøtet faktisk viser. De blå burde vunnet mandatvalget med 110 mot 80. Resultatene er vist i tabellen nedenfor.

Slik ville trolig mandatfordelingen til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november blitt dersom alle mandatene ble valgt fra fylkespartiene og antall mandater mellom fylkene justert i forhold til medlemstallet. Blå side ville fått hele 110 mandater mens Hareide og den røde siden ville måtte nøye seg med 80. Blant KrFs medlemmer ser det ut til å være en klar overvekt som vil inn i borgerlig regjering. Kilde: Kjell-Magne Rystad

Fortsatt uklart hvor KrF lander

Ser vi på hva medlemmene i KrF faktisk har valgt på fylkesårsmøtene og tar hensyn til antall medlemmer i de ulike fylkene, så ser altså KrF langt blåere ut. KrF er ikke delt på midten. Det er faktisk en klar overvekt som heller mot at partiet bør velge borgerlig regjering fremfor å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Likevel har ikke Knut Arild Hareide gitt opp. Han jobber fortsatt for å gå inn i regjering på venstresiden. På tross av medlemmenes ønsker. Dersom han lykkes med å trosse medlemmenes ønsker, vil han i alle fall ikke ha et samlet parti bak seg.

En mer rettferdig mandatfordeling i tråd med medlemmenes ønsker ville altså gitt en større blå overvekt. Hvordan dette vil gå er fortsatt uklart. Det hele avgjøres på fredag.