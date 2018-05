Romsdalsaksen resirkulerer desinformasjon

Påstand om bestillingsverk

I en 7-punkts faktasjekk kom aktivistgruppen Romsdalsaksen svært så dårlig ut. Romsdalsaksens leder, Jørn Inge Løvik, forsøker å tilbakevise kritikken, men lykkes dårlig. Det skal vi kort gå igjennom nedenfor, men først en ny påstand. Min faktasjekk skal visstnok være et bestillingsverk for vedtatt løsning.

Nå er det slik at her på bloggen er det mine meninger som uttrykkes uten bindinger til noen andre, ei heller den vedtatte veiløsningen for kryssing av Romsdalsfjorden. I så måte så har jeg tidligere publisert innlegg som neppe ledelsen for den vedtatte løsningen, Møreaksen, er overbegeistret for. Les om det her og her.

Den vedtatte Møreaksen en omvei?

Her viser Løvik til en undersøkelse som skal vise at 60% av trafikken visstnok skal øst for Molde. Det er bare det at denne undersøkelsen er utført av Terje Tovan, en erklært motstander av den vedtatte veiløsningen, og som heller ikke synes å ha den kunnskap og kompetanse som skal til for å foreta statistiske undersøkelser. Det kan også se ut til at selve undersøkelsen lider av klare feil, slik som at det bare er bilførere som er spurt. Ved en fergefri kryssing av fjorden vil også alle passasjerene på ferga måtte transporteres langs veien. Ut fra dette vil ikke den undersøkelsen Løvik viser til ha noen troverdighet. Den fremstår bare som en påstand.

Videre så gjør ikke Løvik det minste førsøk på å underbygge påstandene om at Møreaksen er en omvei hverken når det gjelder distanse eller tidsbruk. Det sier sitt om at Romsdalsaksen har lite å fare med.

Byggekostnadene

Så viser Løvik til at en flytebro over Langfjorden, en betydelig kortere distanse enn mellom Hjelvika og Sekken, vil koste 5 milliarder kroner. Denne broen inngår ikke som en del av Romsdalsaksen. Når det gjelder værforholdene, så er kysten av Møre og Romsdal blant de aller mest vindutsatte i landet. Vi husker den ødeleggende nyttårsorkanen i 1992. En flytebro må konstrueres for å tåle en slik orkan.

Til sammen vil Romsdalsaksen bygge hele 6,5 kilometer med broer. Langfjordforbindelsen blir 2,5 kilometer lang. En sammenligning med kostnadene for Bjørnafjorden (17 milliarder for 5 kilometer) står seg.

Og så dropper Løvik navn på selskaper som visstnok skal ha gått god for kostnadene. For det første så er dette selskaper som kan være potensielle leverandører, og er derfor ikke uavhengige parter. Noen rapporter som dokumenter dette, legger Løvik fortsatt ikke frem. Det virker ikke som ledelsen i Romsdalsaksen har noen begreper om hva verifisering innebærer. Det er litt mer enn å slenge ut noen selskapsnavn.

Når det gjelder veiene over land så bekrefter Løvik at det er snakk om trefeltsveier som skal dimensjoneres for 100 km/t. Her forskutterer han endringer i veikravene. Uansett vil 100 km/t kreve svært slake kurver og en helt annen veistandard enn det som er der i dag. Å bygge vei langs eksisterende trase blir ikke noe billigere. Snarere tvert imot, fordi trafikkavviklingen hele tiden må hensyntas ved å bygge midlertidige omkjøringer osv.

Driftskostnadene

Løvik viser til etatsprogramment for moderne veitunneler. Nettopp. Et poeng der var å konstruere bedre tunneler som i større grad tåler tidens tann. Når Statens Vegvesen uttaler at det er snakk om å tåle 50-100 år, så må også Romsdalsaksen forholde seg til det.

Den undersjøiske tunnelen farlig?

Her vedgår Løvik at statistikken viser at tunneler ikke er farlige. Det er jo et fremskritt. I stedet tyr han til nestenulykker i gamle ettløpstunneler for å underbygge sin frykt. Det er ikke sammenlignbart, for å si det forsiktig. Møreaksen-tunnelen får to løp, mange rømningsveier og topp moderne overvåkningsutstyr.

Tunneler bygges som aldri før, og er en velutprøvd og trygg løsning. I Rogaland åpner snart Ryfast, med en undersjøisk tunnel som er nesten like lang og dyp som Møreaksen-tunnelen. Byggingen på Rogfast nord for Stavanger har startet, der den undersjøiske tunnelen blir hele 26,7 kilometer lang, 11 kilometer lengre enn den under Romsdalsfjorden. Dette er en like god løsning i Romsdal som andre steder.

Trafikkbelastning i Molde

Her viser Løvik til den spørreundersøkelsen som omtalt ovenfor. Denne har som vist ingen troverdighet. Uansett er det slik at veitrafikken som kommer med ferge utgjør bare en mindre del av den totale trafikken på E39 i Molde. Dette hever over enhver tvil at det meste av trafikken på E39 faktisk skal til Molde. Og som nevnt, det er en stor feil at spørreundersøkelsen bare omfatter biltrafikken og ikke passasjerene på ferga.

Romsdalsaksen bedre for miljøet?

Løvik gjentar tidligere påstander fra Romsdalsaksen men evner ikke å underbygge dette. Han synes bekymret for lastebilnæringens økonomi, men forstår åpenbart ikke hvordan økonomi virker heller. Drivstoffkostnader vil i en konkurranseutsatt bransje som lastebilnæringen føre til at prisene på frakt justeres deretter. Lønnsomheten for lastebileierne påvirkes derfor ikke. Derfor er det det øvrige næringslivet som i tilfelle burde protestere, med det gjøres altså ikke. Næringslivet ønsker den vedtatte Møreaksen.

Løvik tar kun motvillig inn over seg at kjøretøyteknologien endres, og parerer med påstander om sikkerhet for batteridrevne kjøretøyer opp i dette. Fortsatt helt uten belegg, slik som vi er vant med fra Romsdalsaksen.

Naturinngrep

Romsdalsaksen fortsetter å hevde at det ikke blir naturinngrep å snakke om. Løvik unngår å berøre det ømmeste punktet, Veøya. Han skjønner nok at det blir svært problematisk.

Så skal altså veien over land være nesten tunnelfri og trefelts med 100 km/t, en kombinasjon av veistandard og fartsgrense som foreløpig ikke finnes. Fartsgrense på 100 km/t vil selvfølgelig kreve en helt ny vei med store naturinngrep. Løvik klarer altså ikke å svare på noen ting her.

Fortsetter i samme spor

Tilsvaret fra Romsdalsaksen innebærer intet nytt, ingen dokumentasjon. Det er bare gamle påstander som resirkuleres.

Gjennom dette demonstrerer Jørn Inge Løvik at aktivistene og deres alternativ Romsdalsaksen fullstendig mangler troverdighet. Følgelig er det absolutt ingen grunn til å utrede dette videre heller.