Skal Hareide ødelegge KrF i høst?

Den blågrønne regjeringen har nå fått sin andre statsrådsavgang dette året. Per Sandbergs avgang etter Iran-affæren ser riktignok litt mindre dramatisk ut enn da Sylvi Listhaug gikk av i mars, men er like fullt en skrape i lakken for statsministeren. Om alt ved denne saken er kommet frem ennå vet vi ikke, men utfra det som er kjent så langt sitter vi igjen med et inntrykk av at statsministeren har tatt for lett på sikkerhet. Sett i ettertid synes det klart at Erna Solberg burde ha gravd dypere i Sandbergs forhold til den iranske kvinnen og hvilke sikkerhetsutfordringer det innebærer.

Regjeringskrise i høst?

Skulle det komme frem mer rundt håndteringen av sikkerhetsutfordringene knyttet til Per Sandbergs kjæresteforhold, kan det selvsagt bli mer alvorlig. Dette kommer på toppen av at regjeringen fra før har tatt for lett på sikkerhet i følge Riksrevisjonen. 5. juni fremla riksrevisor Per-Kristian Foss en rapport som retter sterk kritikk mot regjeringens tiltak for såkalt objektsikring, dvs. terrorsikring av viktige bygninger.

Den kritiske rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i Stortinget i høst. Her kan regjeringen regne med å få en skrape. Jonas Gahr Støre er fortsatt sugen på å innta statsministerstolen. I høst er det kanskje hans siste sjanse til det, skrev Erna Solbergs tidligere spinndoktor Sigbjørn Aanes i en Aftenposten-kronikk nylig.

Er behandlingen av Riksrevisjonens rapport sjansen Støre må gripe?

KrF avgjør

Det er Knut Arild Hareide som er kingmaker denne stortingsperioden gjennom den viktige vippeposisjonen i Stortinget. Det er Hareide og KrF som avgjør om det blir regjeringskrise. Men tør han når det gjelder? Vi fikk nesten sett det under den dramatiske Listhaug-saken i mars, der regjeringskrisen bare var timer unna. Om KrF og Hareide virkelig var beredt til å felle regjeringen, får vi kanskje aldri noe godt svar på.

Denne makten har altså KrF, og den har partiet brukt til å få presset gjennom en del vedtak det siste året. Irriterende for regjeringen naturligvis, men så langt ingen saker som har vært verre enn at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har klart å sluke dem.

Valgets kval

Men i høst skal altså KrF velge side. Det har partiledelsen tidligere sagt i alle fall. Men tør partiet dette? Allerede før sommeren kom det antydninger fra nestleder Kjell Ingolf Ropstad at det kanskje ikke blir noe sidevalg likevel. Dette synet er støttet også av landsstyret i partiets ungdomsorganisasjon KrFU

Problemet er at KrF står på stupebrettet øverst i stupetårnet, en høyde partiet ikke er bekvem med. Hva KrF måtte bestemme seg for får store konsekvenser for norsk politikk. I partiledelsen synes motviljen mot Fremskrittspartiet fortsatt å være for stor til regjeringsdeltakelse, selv om opposisjonskollega Venstre valgte å gå inn i Solberg-regjeringen i starten av året. To FrP-statsråder som senere har rotet det til og har måttet gå, ser ikke ut til å ha økt regjeringslysten hos KrF. Fortsatt er det nok noen der som drømmer om borgerlig regjering uten Fremskrittpartiet, et helt urealistisk alternativ.

Se til hjemfylket Hareide

En ting er KrFs vegring mot å følge Venstre inn i regjeringen. Noe annet er om KrF skulle bestemme seg for å felle regjeringen og bane vei for Jonas Gahr Støre som statsminister. Hareide og Støre liker hverandre. Men det gjør ikke velgerne deres. Støres og Hareides flørt i forkant av stortingsvalget 2017 straffet seg for dem begge ved valgurnene.

I Bergen, for KrF på mange måter landets viktigste by, i alle fall i lokalpolitikken, har partiet store problemer. Siden 2015 har Bergen hatt et arbeiderpartiledet byråd med deltakelse fra KrF og Venstre. Også i Bergen sliter Arbeiderpartiet kraftig med oppslutningen og byrådsleder Harald Schjelderup synes å ha strukket seg lang for å bli sittende i byrådslederstolen. Mens Arbeiderpartiet stuper i oppslutning, har det gått enda verre med KrF som ser ut til å revne helt i Norges nest største by. I forrige uke ble det kjent at varaordfører Marita Moltu og bystyrerepresentant Elisabeth Leirgul melder overgang fra KrF til partiet de Kristne. Dermed er KrFs bystyregruppe i Bergen halvert.

For den som måtte drømme om KrF-deltakelse i en Støre-ledet regjering, er situasjonen i Bergen en alvorlig vekker. Bergensmodellen på riksplan, muligens Jonas Gahr Støres våte drøm i løpet av stortingsperioden, ser ut til å ende med totalhavari. I alle fall for KrF i Bergen.

Hordalands fylkesvaraordfører Pål Kårbø melder overgang fra KrF til Høyre fordi KrF sentralt vegrer seg for å gå inn i Solberg-regjeringen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Sist helg ble det kjent at fylkesvaraordføreren i Hordaland, Pål Kårbø, melder overgang fra KrF til Høyre. Bakgrunnen for partiskiftet er KrFs vegring sentralt mot å gå inn i Solberg-regjeringen. Dette partiskiftet kommer på toppen av den vanskelige situasjonen KrF har satt seg i i Bergen. Det som har skjedd i Knut Arild Hareides hjemfylke Hordaland, et av KrFs aller viktigste fylker, lover på ingen måte godt for KrF. Dette viser at manglende oppslutning om borgerlig samarbeid har store kostnader for Kristelig Folkeparti.

Konservativ konkurrent kan knuse KrF

Halve bystyregruppen til KrF i Bergen meldte altså overgang til minipartiet de Kristne, et parti de fleste ikke har hørt om. Dette partiet fikk kun 0,3% oppslutning ved stortingsvalget i 2017, så dette høres ganske ufarlig ut. Problemet til KrF er at 0,3% er en og en halv ganger forskjellen mellom KrFs valgresultat i 2017 og sperregrensen. I fjor høst fikk KrF 4,2% av stemmene , kun 0,2% over sperregrensen. De Kristne fikk dessuten 0,6% oppslutning i 2013, noe som viser at dette partiet har evne til å tiltrekke seg deler av KrFs grunnfjell. Slik KrFs oppslutning er, betyr hver tidels prosent i oppslutning mye i forhold til sjansene for å holde seg over sperregrensen.

De Kristne er et svært unorsk parti hvis vi ser på politikken deres. Partiet står for en salig blanding av kristenkonservatisme og markedsliberalisme som minner sterkt om det republikanske partiet i USA. Dette partiet er altså et klart alternativ for den mest konservative delen av KrFs grunnfjell som absolutt ikke kan tenke seg at Hareide & co bytter side i politikken. Skulle KrF velge venstresiden, er det ingen dristig spådom at partiet de Kristne vil vokse. For KrF som stortingsparti etter neste valg kan det bli skjebnesvangert.

Det som har skjedd i Hareides eget hjemfylke den siste tiden, både i Bergen og i fylkespolitikken, bør være en kraftig vekker for KrF-ledelsen. Høsten vil vise om Knut Arild Hareide har forstått dette.