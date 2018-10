Skal Støre mislykkes for tredje gang?

Tredje forsøk på å bli statsminister

Ingen kan være i særlig tvil om at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har et sterkt ønske om å skifte regjering. Partileder Støre har hatt god tro på å få det til også. Dette var særlig tydelig i valgkampen i fjor. Allerede i første valgkampdebatt mot Erna Solberg sa han: «Nå måtte den utgående statsminister lytte til hva den inngående har å si». Det skjedde under Arendalsuka i 2017 og ble Erna Solbergs mest minnerike øyeblikk fra valgkampen. Deretter gikk det meste nedover og valget i 2017 ble et gedigent nederlag for Arbeiderpartiet.

En ny mulighet til regjeringsskifte kom i mars i år da Sylvi Listhaugs berømmelige Facebook-melding rettet mot Arbeiderpartiets vilje til å forebygge terror nesten skapte regjeringskrise. Men det gikk ikke da heller. Bare timer før regjeringen kunne blitt felt i Stortinget, avholdt Listhaug pressekonferanse i Justisdepartementet og gikk av. Støre måtte fortsatt nøye seg med en plass på Stortinget.

Nå i høst er vi vitne til Støres tredje forsøk på å bli statsminister. Kampen om statsminister og regjering foregår i KrF som neste fredag skal bestemme seg for å gå til høyre, til venstre eller for å bli der partiet er. Kampen er intens og det er foreløpig uklart hva utfallet blir. I følge en oversikt VG har laget har høyresiden en klar ledelse ut fra avisens kartlegging av valgte og innstilte delegater. En uke før KrFs landsmøte viser denne at det er 72 blå mot 56 røde, altså er det en klar overvekt som ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen blant disse. En annen oversikt som NRK har laget viser at blå side leder 83-61 på samme tid.

Slik ser det altså ut med Støres tredje mulighet til å bli statsminister. En uke før KrFs retningsvalg ser det mest ut som det glipper denne gangen også.

Støre har lenge prøvd å få KrF til å bytte side

At Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide liker hverandre er godt kjent. Flørtingen dem i mellom var åpenlys under valgkampen i 2017 og har ofte blitt brukt som forklaring på at begge partiene gjorde et dårlig stortingsvalg. Kampen som nå pågår i KrF viser med all tydelig at det er svært kontroversielt å flytte over til venstresiden.

En tilnærming til Kristelig Folkeparti er det langt fra enighet om i Arbeiderpartiet heller. Dette kommer klart frem i boken som Alle skal ned, skrevet av VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård. I følge boken var det tidligere nestleder Trond Giske og Støre som var pådriverne for dette allerede i god tid før valget.

Til landsstyret skal Støre ha sagt i starten av 2017: «Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen». Men flørtingen med KrF startet mye tidligere. Det vakte oppsikt og betydelig kritikk fra Aps venstreside da Støre og Hareide før kommunevalget i 2015 opptrådte sammen på kristen-stevne i Sarons dal.

Sett i ettertid, fremstår det stadig mer tydelig at Støre har hatt en langsiktig plan om å lokke KrF over på venstresiden. Knut Arild Hareide har latt seg lokke, men langt i fra hele KrF.

Ap kan miste enda flere velgere til ytre venstre

Det siste halvannet året har Aps oppslutning dalt som en stein. Velgerne har ikke i så stor grad gått til partier på høyresiden, men først og fremst til konkurrenter til venstre for seg. Misførnøyde Ap-velgere har gått til SV og Rødt. Det er vanskelig å se at denne utviklingen skal snu for Arbeiderpartiet ved å danne regjering med KrF. Så omstridt som sidevalget er i KrF, må i alle fall partiet få uttelling for å ta et sidebytte. Hvis ikke vil KrF antakelig gå helt i avgrunnen om partiet skulle hoppe over gjerdet.

Dermed vil både KrF og Arbeiderpartiet ha stort behov for å sette sin tydelige profil på en eventuell regjering. Er dette mulig å få til, eller vil regjeringssamarbeid dra dem begge ned? Resultatet kan bli ytterligere velgerflukt for dem begge.

Nå handler det om partiledernes politiske skjebne

Slik dette dramaet nå utvikler seg er de to partiledernes politiske fremtid i spill. For Hareides del er det ganske klart at han vil måtte gå av som partileder dersom han ikke får viljen sin på landsmøtet om en uke. Slik det ser ut nå, er det altså mest sannsynlig at Hareide går på et sviende nederlag.

En håpefull Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei til kontoret sitt 28. september etter at det ble kjent at KrF-leder Knut Arild Hareide anmodet landsstyret sitt om å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For Støres del er dette som sagt tredje sjanse til å bli statsminister. Eller mest forsøk, så hardt han har jobbet for det. For Støre er det viktig å få dette til dersom han skal overleve som partileder. Fiaskoene har nærmest stått i kø det siste drøye året. Valgnederlaget, velgerflukten og ikke minst alt bråket rundt varslersakene og avgangen til tidligere nestleder Trond Giske har svekket Støres posisjon noe voldsomt. Alt dette er brettet ut på nytt i boken «Alle skal ned». Alle likene i Ap-kjelleren ramler frem.

Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets øverste ansvarlige. Alt som skjer i partiet vil han måtte ta et ansvar for å ordne opp i. Han har nå et desperat behov for å legge problemene bak seg og komme seg opp i solskinnet. Det mest solfylte stedet er statsministerkontoret.

Den dramatikken som utspiller seg nå kan være Støres siste mulighet til å bli statsminister. Neste år er det kommunevalg. For Arbeiderpartiet ser ikke det bra ut. Partiet er sterkt svekket i alle storbyene der partiet har hatt makten etter forrige kommunevalg. Med et valgnederlag neste år er det ikke sikkert Støre kan holde på ledervervet i Arbeiderpartiet. Da vil han gå av som partileder uten å ha blitt statsminister. Det er bare en annen Ap-leder de siste 90 årene som ikke har blitt statsminister; Reiulf Steen. Støre ønsker neppe å holde Steen med selskap der.

Derfor er de neste ukene med stor sannsynlighet avgjørende for Jonas Gahr Støres politiske skjebne. For Støre er det svært viktig å lykkes nå. Hans tredje forsøk på å bli statsminister kan bli hans siste.

Det er ikke avgjort ennå, men det er størst sannsynlighet for at Støre vil mislykkes.