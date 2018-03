Støres uverdige spill om makt

Blåst ut av alle proporsjoner

Facebook-innlegget justisminister Sylvi Listhaug postet fredag 9. mars har skapt en storm i norsk offentlighet vi knapt har sett maken til. Avisenes dekning av saken vil måles i spaltekilometer. Hva er det egentlig som er årsaken til dette?

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) (t.h) og Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre på talerstolene i Stortinget, torsdag. Saken gjelder Facebook-innlegget der hun hevder Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Det er liten tvil om at innlegget Sylvi Listhaug skrev var ment som et stikk til Arbeiderpartiet etter at regjeringen ikke fikk gjennomslag for sitt forslag til tiltak mot terror. Facebook-innlegget er saklig ved bokstavelig lesing. Det er jo vitterlig sant at Arbeiderpartiet veide rettighetene til potensielle terrorister tyngre enn muligheten til å redusere terrorfaren ved å frata dem passet. Slik sett hadde jo Sylvi Listhaug et saklig grunnlag for å skrive «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det er når Facebook-innlegget i stadig større omfang ble gjenstand for tolkning at saken har eskalert til voldsomme dimensjoner. 22. juli-tragedien sitter fortsatt sterkt i hos mange. Det skal vi ha stor respekt for. Kobling til 22. juli terroren får med ett Facebook-innlegget til å fremstå som upassende og ufølsomt. Denne koblingen er gjort av Arbeiderpartiet begrunnet med at Erik Poppes film om 22. juli hadde premiere på samme tid. Dette fikk Høyres Jan Tore Sanner til å gå ut å beskylde Arbeiderpartiet for å bruke 22. juli-kortet. Da Sanner etter kort tid skjønte at dette hadde brakt ham ut i farlig farvann, var han raskt ute og beklaget.

Når koblingen til 22. juli først hadde satt seg, var en hver saklig debatt om terrortiltak umulig. Følelsene har den siste uken tatt fullstendig overhånd. Både justisministeren og regjeringen har blitt tvunget fra skanse til skanse. Dermed har saken vokst seg ut av alle proporsjoner. Dette bidrar Støre ytterligere til ved å si at Arbeiderpartiet skal bruke 22. juli mer fremover.

Hensynsløst spill om regjeringsmakten

Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har sørget for at Listhaug har fått skarp kritikk i Stortinget. Dermed er seieren i saken innkassert, skulle vi tro. Men neida. Støre og co velger å kaste seg på Rødts mistillitsforslag mot Listhaug. Det skjer etter at kritikken er vedtatt gjennom et såkalt daddelvedtak, den sterkeste kritikken en statsråd kan få i Stortinget og fortsatt bli sittende.

Dette skjer altså etter at Listhaug var oppe på stortingets talerstol og ga uforbeholden beklagelse. Dermed er dette over i en ny fase. I denne situasjonen vet selvsagt Støre og de fleste andre at det er vanskelig å få kastet Listhaug ut av regjeringen uten at hele regjeringen går. Nå er det regjeringsmakten dette står om.

Erna Solberg forsøker krevende balansekunst i saken om Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg

I denne situasjonen er det ingen som har lyst til å gi seg. Erna Solberg har forsøkt å balansere i denne saken, men det har ikke vært lett. På den ene siden har hun nok ønsket å stå bak sine statsråder og ikke uten videre la seg vippe av pinnen av 22. juli-koblingen som raskt dominerte saken. På den andre siden har hun avgjort ikke ønsket at saken skulle eskalere slik den har gjort. Listhaug ønsket ikke å gi seg før hun ble tvunget i Stortinget.

Siv har overtaket

Fremskrittspartiet har neppe noe stort ønske om å gå ut av regjeringen nå, men skulle det skje, kan det vise seg å bli en svært god sak å gå på. Enhver borgerlig regjering er avhengig av Fremskrittspartiets gunst. FrPs linje har i hele tiden med Siv Jensen som leder vært at partiet ikke vil støtte noen regjering det ikke er medlem av. Blir Fremskrittspartiet kastet i opposisjon pga. en Facebook-melding som stikker dypt inn i partiets kjernesaker innvandring og justispolitikk, ligger det svært godt til rette for at partiet kan vokse kraftig i opposisjon.

Finansminister og FrP-leder Siv Jensen har sterke kort på hånden i striden om Sylvi Listhaug

Legg til at opposisjonen på Stortinget er svak og splittet etter valget i fjor høst. Det trengs minst fire partier for å danne et flertall mot den sittende regjeringen. Støre var lenge sikker på valgseier, men endte med et ydmykende valgnederlag i september. Etter valgnederlaget har det vært full intern krig i Arbeiderpartiet men kastingen av nestleder Trond Giske som klimaks. Varslersakene og det interne bråket har svekket Støre ytterligere.

Støres mange historiske misérer med bygging av brygge, løgn om kontakt med terrororganisasjonen Hamas, private investeringer, manglende evne til å forstå ytringsfrihet eller feighet i karikaturstriden, hjelper selvsagt heller ikke. Les mer om det her. I sum er det dette som er årsaken til at Støre er historisk upopulær som opposisjonsleder. Erna Solberg slår Støre ned i støvlene i spørsmålet om hvilken statsminister folket vil ha.

Derfor er det Siv Jensen som har overtaket nå. Hun er i en posisjon der hun «speaks softly and carries a big stick». Det er ingenting som tyder på at Fremskrittspartiet kommer til å luske ut med halen mellom bena nå.

Pussige utspill fra Støre og Hareide

Det er absolutt ingenting som tilsier at Jonas Gahr Støre i denne situasjonen vil være i stand til å skape et styringsdyktig alternativ til den sittende regjeringen. Det er han nok antakelig også i stand til å se selv eller blitt fortalt av sine egne. Nå ser han seg om etter en vei ut av situasjonen.

Det er i dette lyset vi må lese Støres uttalelse om at han er villig til å godta Sylvi Listhaug i en hvilken som helst annen post enn justisministerstolen. Dette er et forsøk på å unngå en votering om mistillit som Støre etter alt og dømme allerede angrer på å ha støttet. Det demrer for Støre at mistillitsforslaget faktisk kan få flertall på tirsdag dersom KrF bestemmer seg for å støtte det. Hvis det skulle skje, befinner han seg i en situasjon som han har svært dårlige forutsetninger for å håndtere. Så svakt står han.

Skulle Støre mot formodning bli statsminister, er det lite som tyder på at det blir for en solid regjering som sikrer Arbeiderpartiet valgseier i 2021.

Også Støres flørtekompis fra valgkampen, Knut Arild Hareide, er i en svært vanskelig situasjon. Han liker definitivt ikke Sylvi Listhaug, men får det svært vanskelig om han feller regjeringen. Flørten med Støre har blitt pekt på som årsaken til at KrF bare så vidt berget seg over sperregrensen i fjor høst. Dette er temmelig sikkert årsaken til at også Hareide prøver å få flyttet Sylvi Listhaug over til et annet departement.

Forslagene fra Støre og Hareide fremstår som pussige utspill for å prøve å unngå en mistillitsavstemning som setter begge de to valgnederlagspartiene i en kinkig situasjon. FrP kunne ikke forventes annet enn å blankt avvise dette.

Derfor eskalerer dette uverdige maktspillet

Prestisjen alle involverte har i dette skitne spillet om makten gjør det sannsynlig at situasjonen bare eskalerer frem mot votering i Stortinget på tirsdag. I dette spillet er det ingen som ønsker å miste ansikt ved å vise svakhet. Hverken Støre, Solberg, regjeringspartiene, noen av opposisjonspartiene eller Listhaug selv ønsker å tusle unna med halen mellom beina. Det ser ut som et skikkelig chicken game.

Chicken game er en farlig lek som kan få alvorlige konsekvenser. Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg kan tape stort. For KrF kan det bli slutten som stortingsparti ved neste valg.