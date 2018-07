Sykler til varetransport er ingen god ide

Propagandamaskin på høygir

De siste årene har det vært brukt betydelige ressurser på å fremme store elektriske sykler for vareleveranser i stedet for varebiler. Samtidig har det blitt hevdet fra ulike hold at potensialet skal være veldig stort. Vegvesenet er blant de mer entusiastiske som har hevdet dette.



Noen firmaer har begynt å bruke lastesykler for varetransport. Deriblant det store tyske transportselskapet DB Schenker. I Aftenposten kan vi lese en svært så skjønnmalende artikkel om saken. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg kaster seg selvsagt på og roser dette opp i skyene. Det er ikke måte på hvor positivt det er at bedrifter begynner å distribuere varer i sentrum med sykler.

– All honnør til DB Schenker. For å nå klima- og miljømålene våre og skape et levende sentrum er vi helt avhengige av en fremoverlent transportbransje som satser grønt. Omlastingsstasjoner som kan bidra til å effektivisere varestrømmene, i kombinasjon med nullutslippstransport, er derfor midt i blinken, uttalte Lan Marie Berg til Aftenposten.

Når vi leser alt det ukritiske skrytet som kommer fra ulike hold om bruk av sykler til varedistribusjon, får vi klart inntrykk av at her er det en velsmurt propagandamaskin som durer i vei. Det er mange rosende ord, men lite substans. Det er ingen diskusjon om hvordan disse store syklene faktisk vil påvirke miljøet i byen. Ei heller noen diskusjon om de økonomiske sidene av dette. I det hele tatt bare overfladiske honnørord og ensidighet. Propaganda kaller man slikt.

Store varesykler – hverken fugl eller fisk

Man skal ikke grave veldig dypt i saken før det begynner å skurre. Det holder egentlig å se på bildet. I den rosenrøde Aftenposten-saken om DB-Schenker er det et bilde av de ny elvaresyklene til DB-Schenker stilt opp foran en av firmaets lastebiler.



Det første som slår en når en ser disse «syklene», er at de er store. De ser kanskje små ut sammenlignet med en vanlig lastebil, men i virkeligheten er de like store som små biler. Altså – «sykler» på størrelse med en bil skal kjøre i et sentrum som skal være bilfritt. Ja det er riktig å si kjøre, selv om det kalles for «sykkel». De er nemlig utstyrt med motor som står for det meste av fremdriften selv om «syklisten» også tråkker litt.

Disse syklene er altfor store til å ferdes trygt på sykkelveier og sykkelfelt. Dimensjonene gjør det også åpenbart at problemene med plass og parkering som biler har, også vil gjelde for disse fremkomstmidlene her. Forskjellen er at siden disse er kategorisert som «sykkel», så kan de ferdes overalt. I gågater, på fortau, parkere på steder som for biler er ulovlig.

Dette koker da ned til at «syklene» blir en ren omgåelse av forbudet mot bil i et sentrum som skal være bilfritt. Man erstatter en bil med en «sykkel», på størrelse med en liten bil.

Tallenes tale dreper varesykkelen

Etter hvert som varesykler har blitt tatt i bruk har det også kommet evalueringer over hvordan dette faktisk fungerer i praksis. Så også i Norge. Transportgiganten DHL har siden 2017 forsøkt distribusjon av pakker i Oslo som et prøveprosjekt. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomgått og vurdert prosjektet. Resultatene fra gjennomgangen er dokumentert i denne rapporten som ble offentlig i mars i år. Prosjektet er ikke avsluttet men fortsetter ut 2018.

Her vises DHLs lastesykkel med tilhenger. Kilde: Transportøkonomisk Institutts evalueringsrapport

Rapporten som har tittelen «Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo» fremstår ved overfladisk lesning som både mild og positiv til at lastesykler har en rolle å spille i varedistribusjonen. Blant annet hevdes lastesykler å ha en rekke miljømessige fordeler som er ramset opp på andre side i sammendraget.

I virkeligheten er rapporten helt drepende for lastesykkelen som transportalternativ. Dette blir tydelig allerede i starten der erfaringer med lignende prosjekter i bl.a. Porto og London gjennomgås. Det viste seg at i Porto var det bare 10 prosent av pakketransporten som kunne erstattes med sykler. I London viste det seg at det ble mer trafikk i sentrumsområdet, altså der det er ønskelig å redusere trafikken. At dette ikke fungerer særlig godt, er også kjent fra tidligere studier. Uten politiske tiltak, dvs. i praksis forbud mot bil, har ikke sykkelen en sjanse.

Det som er det store problemet er at lastesykler har veldig mye lavere lastekapasitet enn varebiler. Derfor trengs det mange lastesykler for å erstatte lastekapasiteten til en varebil. I tillegg er det veldig begrenset hvilke typer varer som kan fraktes. Så snart en pakke blir litt for stor, må den over på bil. Dermed forstyrres hele distribusjonen.

Ved å se på kapasiteten til en lastesykkel sammenlignet med en varebil blir det åpenbart hvor håpløst det er. Lastesykkelen vil maksimalt kunne ta 200 kilo (270 kg inkl vekten av fører) last men er med tilhenger hele 3,5 meter lang. Varebiler finnes i mange ulike størrelser. 200 kilo last er likevel ikke mer enn det som kan tas med i selv en liten småbil. Og så vil selvsagt den lave hastigheten også gjøre sykkel veldig mye mindre effektivt. Det samme gjelder kjørelengde og nødvendighet av omlastning fra lastebil til sykkel i sentrum av byen. Det siste vil kreve betydelige arealer til lager og omlastning i sentrum og er selvsagt også kostbart.

En varebil har veldig mye større lastekapasitet enn en lastesykkel. Derfor fungerer ikke lastesykkel annet enn for veldig små pakker. Ofte er pakkene for store, og da må det bil til. Derfor blir det en veldig feilaktig fremstilling å hevde at en lastesykkel erstatter en varebil.

Kilde til tabell: Transportøkonomisk Institutt

I sum er dette helt drepende for mulighetene til at sykler i særlig omfang kan overta varedistribusjonen, selv for små pakker. Det er akkurat det som vises i TØIs rapport, selv om rapporten på overflaten synes positiv til varesykkeltransport.

Utslippsfrie biler er det åpenbare alternativet.

I den grad klimagasser og andre utslipp er begrunnelsen, er det åpenbare alternativet å gå over til utslippsfrie biler. Her skjer teknologiutviklingen raskt både innenfor batteridrift og hydrogen. Utslippsfrie kjøretøyer i alle størrelser kan kjøpes allerede i dag.

Det som er problemet er at MDG i Oslo vil bli kvitt alle biler. Dette ga byråd Lan Marie Berg klart uttrykk for allerede i 2015.

Løsningen til Lan Berg ser ut til å være å erstatte bilene med «sykler» som er nesten like store som biler. Med totalvekt på mange hundre kilo er disse «syklene» i praksis motoriserte kjøretøy. Det sier seg selv at det ikke vil være tråkkingen til «syklisten», eller mer presist føreren, som står for det meste av fremdriften.

I tillegg skal disse såkalte syklene, som med last og fører altså får en totalvekt på mange hundre kilo, fritt kunne dundre frem i gågater og fortau uten restriksjoner. Det som skjer er altså at bilen skal erstattes med en «sykkel» som vokser i størrelse slik at den minner stadig mer om den bilen den er ment å erstatte. De fleste skjønner at dette er tullete.

Hvis det er bymiljøet man er opptatt av, er åpenbart ikke tunge lastesykler som dundrer frem på fortau og i gågater særlig miljøvennlig. Er det forurensing som er argumentet, kan dette løses bedre med utslippsfri biltransport – et langt mer effektivt alternativ. Lastesykler fremstår derfor ikke som noen miljøvennlig løsning.

Kjært barn har mange navn

Det har blitt brukt mange navn på fremkomstmiddelet vi her snakker om: Elvaresykkel, varesykkel, transportsykkel eller lastesykkel. Det vi uansett snakker om er et fremkomstmiddel som er større enn en vanlig sykkel, har en kasse eller lasteplan for å kunne frakte varer, og som har elmotor og batteri.

Ved Oslo S leier kommunen et sykkelhotell og betaler skyhøye 4 000 kroner pr. kvadratmeter. Der er det også fem plasser til store varesykler, men de er sjelden i bruk.

Fremfor de ovennevnte begrepene er MDG-traktor et passende navn. Ingen fremkomstmidler kan sterkere knyttes til partiet MDG enn denne tunge «sykkelen». Dernest er både lengden og hastigheten (maks 25 km/t ved motordrift) sammenlignbart med en god gammeldags traktor. En Gråtass har en lengde på 2,92 meter og kan kanskje få en fart opp mot 25 kilometer i timen.