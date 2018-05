Tåpelig pengebruk i Oslos sykkelstrategi

Enorme planer

Sykkelstrategien innebærer at det skal bygges 530 kilometer med sykkelveierover hele Oslo de neste 20 årene. Dette vil koste 8,5 milliarder kroner i følge planen fra det rødgrønne byrådet. Slett ikke alt blir nye hovedsykkelveier. Veldig mye penger vil også brukes på å bygge om gater og lage sykkelfelt. Areal skal tas fra bilene og gis til syklistene mener byrådet.

Konflikter med andre trafikanter

Så spørs det jo hvor arealeffektivt flere syklister i byen egentlig blir. Mange sykler vil kreve store arealer det også. Da blir det raskt konflikt ikke bare med biltrafikken, men også kollektivtransport og fotgjengere. Et punkt hvor det blir konflikt om plassen er på bussholdeplasser. Det fleste steder, i alle fall i sentrum, finnes det ikke busslommer. Da må bussen stoppe midt i gaten.

Når bussen stopper midt i gaten, blir det problemer for trafikken som kommer bak. Også syklister naturligvis. Når en syklist opplever at veien foran er sperret av en buss som har stoppet på holdeplassen, har syklisten tre valg. Disse er:

1 Stoppe og vente til bussen kjører videre

Dette tar tid og er irriterende for mange, men i alle fall en løsning som ikke innebærer noen stor fare. Men det gjør selvfølgelig sykling i byen mer tidkrevende.

2 Sykle forbi bussen på venstre side

Dette er mulig dersom trafikkforholdene tillater det. Ofte er det mye trafikk og da blir dette både vanskelig og farefullt. Derfor ofte ikke et godt alternativ.

3 Passere bussen på høyre side

Hvis bussen tar seg god tid på holdeplassen og det ikke er mulig å sykle forbi den på venstre side, er passering på høyre side en mulighet. Det innebærer som regel opp på fortauet der det er mange fotgjengere. Altså å gå av sykkelen eller i alle fall sykle i svært lav hastighet.

Ikke alt vil fungere i Oslo

Problemet med norske fotgjengere er at mange synes å tro at de har 100% rettigheter og 0% plikter i trafikken. På fortau har de i og for seg det, men det stopper ikke der. Svært mange fotgjengere har nesen langt ned i skjermen på smarttelefonen og ser seg generelt svært dårlig for. Også når de beveger seg ut i sykkelfeltet. Derfor blir konfliktene mellom syklister og fotgjengere stor, både i og utenfor sykkelfelt og sykkelveier for den saks skyld. Ute i veibanen der bilene kjører fungerer det ofte bedre, for der skjønner de fleste fotgjengere at de må passe seg. Som syklist foretrekker jeg derfor ofte å sykle i veibanen fremfor sykkelfelt.

Byrådet har hentet inspirasjon fra sykkelbyer som København og Amsterdam når sykkelstrategien har blitt laget. De fleste nordmenn som har reist som helgeturister til disse to byene, har raskt oppdaget at trafikken fungerer ganske annerledes enn her hjemme. Syklistene kommer fort og det forventes at fotgjengere både ser seg for og holder seg unna sykkelfeltene. Ellers blir man syklet ned.

Tåpelig ombygging

En løsning som forsøkes i Oslo er å legge om sykkelfeltene i en sving bak bussholdeplassene. Slik gjøres det på Ring2 ved Ullevål sykehus. Skal dette gjøres ved alle byens bussholdeplasser der det anlegges sykkelfelt, blir kostnadene enorme. Mange steder vil det heller ikke være plass til det uten å ta det meste av fortauene.

Her ved Ullevål Sykehus bygges veien om slik at sykkelfeltet blir bak bussholdeplassen. Når passasjerene går av bussen har de en tendens til å gå rett ut i sykkelfeltet uten å se seg for.

Men det er et stort problem med denne løsningen. Konflikten i forhold til fotgjengerne blir ikke borte. Snarere tvert imot. Når det anlegges sykkelfelt/ sykkelvei bak bussholdeplassen så vil syklistene øke farten. Fotgjengerne derimot, vil etter all sannsynlighet fortsette med å oppføre seg som før. De vil glo ned i Iphonen og gå rett ut i sykkelveien/ sykkelfeltet. Etter å ha gått av bussen må svært mange krysse der syklistene kommer. Dermed øker både faren for ulykker og skadeomfanget når syklistene får større fart.

"MDG-traktor" Med store tunge doninger som denne susende i 25 km/t bak bussholdeplassen vil faren for ulykker være stor. Denne doningen er lik den som ble brukt av en MDG-politiker som nylig ble domfelt etter å ha syklet i fylla.

Med stadig økende innslag av elsykler og store MDG-traktorer (transportsykler kalles de visst nå), blir dette enda verre. Elsyklene har i praksis fartssperre på 25 km/t, og dette er farten mange av dem jevnt over ligger på. Kombinasjonen av bevisstløse fotgjengere som skal krysse sykkelfeltet og tunge elsykler som i liten grad varierer hastigheten, tilsier at her kommer ulykkene og skadene til å øke betydelig.

Fjern heller livsfarlig asfalt

Nå er jeg faktisk enig i at det må gjøres noe med bussholdeplassene for å bedre trafikksikkerheten, men av en helt annen grunn enn det byrådet legger opp til i sykkelstrategien.

Det meste av tiden står det ingen buss på bussholdeplassen. Da er det heller ingen konflikt mellom bussen og syklistene. Følgelig blir et sykkelfelt anlagt bak bussholdeplassen bare en omvei for syklistene. Der det selvsagt fortsatt vil være økt fare for konflikt med fotgjengere. Dess mindre busstrafikk det er, dess mer unødvendig er det å bruke store ressurser på å legge om sykkelveiene. Særlig når løsningene uansett neppe vil fungere.

Derimot finnes det en helt annen grunn til at syklister bør frykte bussholdeplassene. Det har med asfalten å gjøre. Asfalten som legges i Oslos gater tåler rett og slett ikke vekten av bussene når de står stille. Resultatet er svært markerte og dype langsgående spor på bussholdeplassene. Av og til så dype som 10 centimeter.

Slik ser asfalten ut på bussholdeplassen i Biskop Gunnerus gate ved Oslo S. Dette er ikke vanlig veislitasje, men skyldes at asfalten ikke tåler vekten av bussene. De skarpe kantene og sporene vi ser her er nærmere 10 centimeter dype. Langsgående kanter og spor er farlig for alle som ferdes på to hjul.

Aller verst var dette problemet på sjøsiden av Oslo Rådhus etter at busstrafikken ble lagt dit for noen få år siden. Etter kort tid var det så ille at asfalten på bussholdeplassen ble erstattet med betong.

Her ved Oslo Rådhus ble asfalten på bussholdeplassen raskt så ødelagt at den ble erstattet av betong. Videre bortover veien har asfalten blitt reparert pga. dype spor.

For alle som beveger seg på to hjul kan langsgående kanter og spor være svært farlig. Kommer man borti det, mister man lett styringen og ender rett i asfalten. Er farten høy, blir ulykken alvorlig. Under dårlige lysforhold kan sporene i asfalten også være svært vanskelig å se. Jeg er derfor alltid ekstra på vakt når jeg sykler over bussholdeplasser.

Det er ganske utrolig

Oslo-byrådet vil altså bruke et tosifret antall milliarder kroner på å bygge om byen for syklister. Likevel klarer ikke byrådet engang å legge asfalt det er trygt å sykle på. Er dette virkelig så vanskelig? Man skulle tro myndighetene i landets største by hadde lang og omfattende erfaring med dette. Å finne et veidekke som tåler å bli brukt må da være mulig i 2018.

Slik er det altså. Byrådet skal øse ut milliarder på den svært så prestisjefylte sykkelsatsingen, men klarer ikke å legge asfalt i byens gater som holder mål.