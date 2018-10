Den egentlige prisen megler tar

Hva koster det egentlig å selge boligen din via en megler? Det er ikke så lett å finne riktig svar.

Eiendomsmeglere er pålagt å ha prisinformasjon lett tilgjengelig på sine nettsider. De fleste har også dette, men det betyr ikke at boligselgere har blitt særlig mye klokere.

Prislistene er nemlig bare eksempler, det opereres med provisjoner fra mellom 1 og 4 prosent av salgssum, og så listes det opp en hel rekke ting, som markedsføringspakke, visningsgebyr, såkalt inneståelseshonorar, garantipremieforsikring og noe som kalles «tilretteleggingsgebyr», for å nevne noe. Mange av disse oppgis også med fra-priser.

Hos enkelte er ikke kostnaden for takst/tilstandsrapport eller fotograf regnet med, da dette regnes som eksterne tjenester. På toppen kommer en eventuell boligsalgsforsikring.

Den reelle prisen får du ikke oppgitt før megleren har kommet på befaring og gitt deg et konkret tilbud. Selv da gjelder det å holde tunga rett i munnen når du skal regne ut hva boligsalget faktisk kommer til å koste til slutt.

I slutten av november i fjor undersøkte Aftenposten hva deseks største meglerkjedene i Norge skulle ha for å selge en leilighet i Oslo. Forbrukerrådet konkluderte med at det var vanskelig å forstå tilbudene, og umulig å sammenligne dem, fordi oppsett og betegnelser var forskjellige.

DNB Eiendom, Norges største eiendomsmeglerkjede, skriver på sin nettside at det er vanskelig å komme under 100 000 kroner når du selger bolig via megler. Det er et overraskende ærlig svar – og for mange boligselgere en overraskende høy sum.

Og faktisk er den ikke på langt nær høy nok dersom det er snakk om en bolig i en litt høyere prisklasse. Et ferskt eksempel er en del av en tomannsbolig i Oslo som hadde en takst på 10,9 millioner kroner. Megler som var inne og ga et tilbud skulle ha 165 000 kroner for salget. I stedet valgte selgeren å gjøre jobben selv, og det sparte han 135 000 kroner på.

Det er heller ikke slik at du når du bruker megler kan overlate alt ansvar til ham. Gjør megler feil, er det fortsatt du som får svi for det, ifølge Avhendingsloven. Slik sett er megleren et ekstraledd som gir deg merarbeid, fordi du er ansvarlig for at all informasjon megler oppgir i salgsoppgave og på visning er korrekt.

Lasse Berg Andersen ble så oppgitt over meglerens manglende engasjement og all feilinformasjonen at han sparket megleren og solgte sørlandshytta selv - til 800 000 kroner over takst.

Stadig flere boligselgere skjønner at å bruke megler gjør det å selge boligen sin både er unødvendig, og hårreisende dyrt.

Jeg vil oppfordre alle som har planer om å selge, og har fått tilbud fra en megler om å sende meg tilbudet, så kan jeg fortelle hva som er den egentlige summen megler skal ha for jobben. Jeg har selv jobbet som eiendomsmegler i 12 år, og kjenner alle triksene som brukes i tilbudene for å skjule flest mulig av kostnadene. Send meglertilbudet til kjetil@propr.no, så svarer jeg så raskt jeg kan.

#boligsalg #eiendomsmeglere #selgebolig #boligmarked #økonomi