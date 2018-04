Følgende artikkel er hentet fra Propr.no. Jeg deler den her fordi jeg mener at dette er noe alle som skal selge bolig må være klar over:

Derfor bør du stå på visningen selv

- Det gjelder uansett om du selger selv eller bruker megler, sier Propr-sjef Kjetil Eriksson.

Velger du å selge boligen din selv, betyr det at du må stå for visningen. Selger du gjennom megler, er det vanlig at megler tar denne oppgaven. Det er ikke så smart, mener Kjetil Eriksson, daglig leder i Propr.no.

- Ni av ti som er på boligjakt har lyst til å treffe selger på visning*. Da er det rart at megler ikke anbefaler det, men heller ber selgeren skygge banen. Men det er det en grunn til, sier Kjetil Eriksson.

Han har selv jobbet som eiendomsmegler i mange år, og vet godt hvordan bransjen opererer.

- For megleren er visningen en gyllen anledning til å skaffe seg nye oppdrag, for mest sannsynlig er majoriteten av dem som dukker opp allerede boligeiere, og siden de er på flyttefot ønsker megleren å selge seg inn overfor dem. I tillegg tar megler seg jo betalt for å stå der, så for ham er det vinn-vinn, sier Kjetil.

- Det er også grunnen til at meglere sjelden gidder å troppe opp når noen har bedt om privatvisning. Det er ikke verdt det, siden det bare er ett potensielt nytt oppdrag å skaffe seg.

Den som har solgt noen boliger gjennom megler før, eller selv har vært på privatvisning, vet at dette stemmer. På fellesvisningen står megleren, men på privatvisningen er det selger selv som viser rundt.

Ikke følg meglers visningsråd

- Meglere sier ofte at folk helst vil møte en nøytral part på visningen. Det er bare tull. Når megleren sier at du som selger bør holde deg unna visningen, er det et skikkelig dårlig råd. Du bør absolutt være tilstede. Da får potensielle kjøpere svar på alt de lurer på. Hvor lenge er det sol på balkongen, hvem er naboene, og hvordan er parkeringsforholdene? Kjøpere opplever det som mye tryggere når de får snakke med selger, og da kan terskelen være lavere for å legge inn bud. sier Kjetil.

- Alle som selger gjennom Propr.no står på visning selv, men jeg vil også anbefale dem som bruker megler å stille på visning sammen med megleren. Det har du full rett til. Det er selger som kjenner boligen best. Jeg har selv opplevd å gå på visning og treffe en megler som ikke vet hvor boden er, og heller ikke har nøkkelen til kjelleren.

- Hvis selger selv står på visningen, blir megleren stående alene. Det er selger alle vil snakke med.

Hold lenger visning

- En annen stor fordel hvis du selv holder visning, er at du kan ha to- eller tretimers visninger, slik at flest mulig får sjansen til å stikke innom. Du kan fort gå glipp av noen når visningen bare varer i én time.

Dette trakk også Forbrukerrådets fagsjef for bolig, Thomas Bartholdsen, fram da Propr.no snakket med ham om det å selge bolig selv.

- Et forhold som vi har merket oss, er at mange som selger bolig selv legger flere timer til visningen, for eksempel fire timer på søndag og tre timer på mandag ettermiddag. De ønsker ikke å gå glipp av noen av de interesserte fordi de ikke rakk visningen. Noen har visning hele helgen. Dette er noe en meglerkjede ikke kan tilrettelegge for uten at regningen blir høy, sier Bartholdsen.

- En meglerkjede driver i prinsippet masseproduksjon av boligsalg. Når du selger, selger du det som antagelig er det mest verdifulle du har. En megler har kanskje hundre salg per år, mens for deg som boligselger er dette den største økonomiske begivenheten på flere år. Satt på spissen er meglerkjeder mer opptatt av mange salg, mer enn at du oppnår høyere pris, fortsetter han.

Kjetil Eriksson er helt enig med Bartholdsen:

- Hvem er mest engasjert i boligsalget ditt? Du eller en megler som har en masse andre oppdrag å styre med, og hele tiden jakter på nye? Det sier seg selv at den som jobber hardest for at boligsalget skal gå bra er deg som faktisk selger den.

*En undersøkelse utført av analyseselskapet Inizio der 1400 personer ble spurt, viste at 9 av 10 helst vil treffe selger på visningen.

---

Med andre ord er mitt soleklare råd til alle boligselgere: Stå på visningen selv, snakk med potensielle kjøpere, og svar på alle spørsmål. Det er ingen fordel å la megler stå der alene. Den som i størst grad klarer å overbevise kjøperne om at dette er et godt kjøp er deg, ikke megleren.

Kjetil Eriksson, daglig leder i Propr.no

#bolig #boligsalg #boligmarked #boligkjøp #eiendomsmegling #boligpriser #propr #økonomi