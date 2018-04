Pushwagner døde i natt

Pushwagner, alias for Terje Brofors, døde i natt etter kort tids sykeleie. Det vekker reaksjoner i hele Norge - han var en kunstner alle har et forhold til, og veldig mange elsker. Pushwagner fikk til det enhver kunstner drømmer om, han fikk folk til å stille seg i kø for å se kunsten hans, og siden stilte de seg i kø foran kassa, for å kjøpe kunsten hans. Han bar på en drøm om å bli rik og berømt, de ti siste årene fikk han oppleve at drømmen gikk i oppfyllelse.

Pushwagner var et barn av sin tid, og bragte denne tiden med seg videre til oss. På 1960-tallet dro han til Hydra, den vakre øya utenfor Athen, og levde ut hippi tilværelsen der sammen med bl.a. Axel Jensen, Leonard Cohen, Göran Tunström og Marianne Ihlen.

Tilbake i Norge lagde han sine hovedverker, som blir stående i Norsk kunsthistorie. Bilder som "Jobbkill", som er i Nasjonalmuseet, befester ham som en original og utrolig talentfull kunstner.

I serien "En dag i familien Manns liv" fra 1980 tegner han en dystopisk fremtidsvisjon av samfunnet blottet for relasjoner og følelser. Det er sterke bilder laget i et tegneseriespråk, som bærer Pushwagners signatur. På sitt beste var han en ener, og kanskje den viktigste figuren innen norsk kunstliv de siste 10-15 årene.

Kunsteksperten

Gunnar Krogh-Hansen

