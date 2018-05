Puswagner bisatt i Kunstnernes Hus

I stedet for 1 minutts stillhet oppfordret seremonimester Thomas Seltzer til et minutts applaus og jubel – det fikk han. Alle de fremmøtte ønsket å hedre Pushwagner, kunstneren som hele Norge har trykket til sitt bryst.

Push døde av lungekreft etter bare 19 dager på sykehus, han rakk og nå en anstendig alder av 77 år til tross for å ha levet et hardt liv. Selv har han sagt: «jeg har ikke noe imot begravelser, så lenge jeg slipper å komme i min egen».

Hans egentlige debut som kunstner var i 1980, da han hadde en stor mønstring på Hennie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Samme år kom også «En dag i familien Manns liv», en serie på 34 silketrykk som i tegneserie form viser en skremmende og dystopisk fremtidsvisjon av hvordan vi mennesker blir fremmedgjort og kontrollert av computere, av piller, vi blir slaver i vårt eget samfunn, og barna blir de som lider.

Historien han forteller var et personlig opprør mot det etablerte samfunnet, han var et barn av sin tid, en raddis og opprører med personlig engasjement. I trykket "Heng i" ser vi at han var rimelig forutseende i 1980, at man kunne bli kontrollert av sine armbåndsur var temmelig fjernt for 40 år siden. Kunst som skapes ut av engasjement blir gjerne god kunst. Det ble poengtert i minneordene.

Hilde Louise Asbjørnsen stod for tre flotte musikalske innslag i bisettelsen, når jeg gikk gjennom parken etterpå var det hennes tolkning av «St. James Infirmary» som fulgte meg langt nedover slottsbakken. Det var vakkert.

Axel Hennie hadde to innlegg, spesielt hans lesning av Rolf Jacobsens dikt «Stillheten etterpå» var gripende.

LEDET BISETTELSEN: Seremonimester Thomas Seltzer da Terje Brofos, ( Pushwagner ) bisettes fra Kunstnernes Hus i Oslo mandag.

Thomas Seltzer avsluttet sine ord med å si at «Du slo straitingene til slutt – i dag elsker straitingene deg!" Det kan oppsummere mye, men det var langt fra bare straitinger som ønsket å hylle ham i bisettelsen – Pushwagner er noe mye mer enn det. De siste årene jobbet han med grafikk og farger som traff en nerve hos publikum. Han klarte å presse fargene til det ytterste, på en måte som ingen har gjort før ham.

Det er ingen tvil om at kunsten til Pushwagner kommer til å leve videre uten ham, men vi kommer til å savne mannen som fyrte opp det norske folk og tente interessen for kunst.

Hilsen Gunnar Krogh-Hansen

Kunsteksperten





#pushwagner



BISATT: Terje «Pushwagner» Brofos ble bisatt mandag.