Influensa – 5 råd for å unngå smitte

Influensa var faktisk årsaken til 1.700 dødsfall i 2016/2017 sesongen, dette var i stor grad eldre og kronisk syke mennesker. Man dør ikke direkte av viruset, men det har stor sekundæreffekt på andre sykdommer. Normale og friske mennesker dør ikke av influensa, men du blir oftest skikkelig syk.

Hva er influensa?

Influensa er en infeksjon i luftveiene på grunn av influensavirus. Symptomene på influensa er feber, leddsmerter og hoste. Mange får veldig høy feber og må være hjemme i en ukestid, ofte har man feber i flere dager. Hvor fort du fikk symptomene er det som skiller forkjølelse fra influensa. Influensa rammer hardt og brutalt og du blir syk fra en dag til den andre. Sykdom forårsaket av bakterie kommer oftest litt mer snikende.

Influensa går heldigvis som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene på sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og da må lege kontaktes med en gang.

Influensa kommer oftest i epidimiperioder. Sist runde startet i oktober 2017 og varte helt til mars 2018. Vi nærmer oss altså med stormskritt årets sesong.

Hvordan blir du smittet?

Influensa smitter via dråpe. Det kan være nysing på t-banen, hostende barn eller når du snakker med folk. Man kan også ta på steder der syke har tatt på før deg, for eksempel på betalingsautomaten i butikken.

Tiden fra du blir smittet til du blir syk er 1-5 dager. Du kan smitte andre fra du har fått symptomene til ca. en uke etter at du har blitt syk. Barn kan gå i barnehagen 1 uke etter de ble syke, men det er viktig å se an allmenntilstanden. Mange er slappe og slitne lengre enn dette, og man bør ikke sende i barnehagen før de er helt friske.

5 tips til å unngå å bli smittet av influensa

1. Vaksiner deg

Det aller viktigste rådet jeg kan gi er å vaksinere deg. Det er ulike influensavirus som går hvert år, så selv om du vaksinerte deg i fjor må du ta ny vaksine i år. De som absolutt må ta vaksinen er mennesker i risikogruppen:

• Alle over 65 år

• Gravide etter 12. uke

• Beboere i omsorgshjem/sykehjem

• Barn og voksne med kroniske sykdommer, diabetes eller nedsatt immunforsvar.

• De med alvorlig fedme, BMI over 40

I tillegg bør helsepersonell med pasientkontakt vaksinere seg, dette for å beskytte andre for smitte.

Selv om du ikke er i risikogruppen er det likevel lurt å vaksinere seg. Alle som har fått influensa tidligere vet at dette er helt forferdelig. Arbeidsgivere vet at høyt sykefravær pga. influensa er svært dyrt. I USA vaksinerer alle seg for influensa, de har til og med «drive through» der man får satt vaksinene ved å stikke hånden sin ut bilvinduet. De samfunnsøkonomiske gevinstene er store ved å få flere til å ta vaksinen. Vaksinen er helt ufarlig.

Du får satt vaksinen hos fastlegen din, eller hos private aktører - som der jeg jobber. Det som er viktig er at du velger en aktør som sjekker allergi og helsetilstand, og tilbyr den mest effektive vaksinen (det er flere på markedet). Velg en seriøs aktør .

2. God håndhygiene

Vask alltid hendene dine før du spiser. Smitte kommer ofte fra hendene dine. Det er også lurt å tenke på hvordan du bruker hendene dine. Er du en som har hendene dine mye i fjeset og ved munnen er det større sannsynlighet for smitte. Hold fingrene vekk fra nese, munn og øyne, og vask hendene ofte!

3. Sov godt og spis sunt

Det er flere faktorer som påvirker immunforsvaret ditt, hva du spiser og søvn spiller direkte inn. Jeg anbefaler deg å følge nasjonale retningslinjer ved å spise sunt - mye frukt og grønnsaker. Prøv å prioritere god søvn og trening. Da er du godt forberedt til å slippe smitte, og takler sykdommen bedre.

4. Hold deg unna smittebærere

Dette er selvsagt ikke mulig dersom det gjelder noen i nær familie, men av og til kan man unngå å henge med de som har influensa. Det er ikke alle som er syke som er like flink til å ta hensyn til andre ved å gå for tidlig på jobben etter sykdom, eller sende barna i barnehagen før de er er helt friske. Men noe kan du prøve å unngå selv ved å ta bevisste valg på hvem du er sammen med.

Er du sammen med folk du tror fortsatt kan være smittebærere må du i alle fall bruke antibak og vaske hendene ofte med såpe.

5. En god latter

Din mentale tilstand påvirker ditt immunforsvar mer enn du tror. Det er ikke tull at en god latter forlenger livet. Trening påvirker også psyken din, mennesker med depresjon vil alltid bli anbefalt å trene. Har du en god psyke har du også bedre immunforsvar, og er bedre rustet mot smitte.

Av og til er det likevel ingen forhåndsregler som hjelper og du får influensa. Så hva gjør du da...

Hva gjør du dersom du får influensa likevel

Det er dessverre ikke stort du kan gjøre. Kroppen vil trenge ro og hvile, for da er det større sjanse for at du kommer deg fortere. Har du høy feber er det viktig med mye veske. Influensa behandles likt som forkjølelse. Mange syns det er fint å bruke smertelindring og febernedsettende. Dette må du bare gjøre, bare vit at det gir kun lindring og ingen forkorting i sykdomsforløpet. Det kan ofte være fint å snakke med en lege om hvor mye smertelindring du kan ta, dette må vurderes basert på helseinformasjon og vekt.

Hva med Tamiflu? Dette er en uskyldig og helt ufarlig medisin med små bivirkninger. I snitt forkorter du sykdomsforløpet litt og kan mildne sykdomsperioden. Noen hevder at Tamiflu kan redusere risikoen for komplikasjoner også. For at Tamiflu skal ha noen som helst effekt må du begynne med det veldig raskt – mindre enn 48 timer etter at du har fått feber. Begynner du senere gir det ingen effekt. Antibiotika hjelper ikke på influensa.

Håper du slipper influensa i år!

Hilsen LegeLars

Medisinsk ansvarlig og lege i Eyr - legene på mobil

Fastlege og daglig leder hos Colosseumklinikken