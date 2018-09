Når trening blir farlig

Styrketrening er i vinden for tiden. Treningssentrene er fulle av mennesker i alle aldre som jobber intenst for å oppnå et resultat. De fleste er kjent med at fysisk aktivitet er vel og bra. En brå start på treningen kan likevel være direkte skadelig, i verste fall dødelig, uten riktig behandling.

Hva er Rabdomyolyse?

Rabdomyolyse er en tilstand som skyldes skade og død av skjellettmuskulatur. Slik skader kan oppstå etter en svært intens treningsøkt. Mange forbinder rabdomyolyse med styrketrening, men også maratonløping kan vær en synder. Utrente personer er mest utsatt, og inneholder treningsøkten eksentrisk styrketrening (muskelen forlenges mens den utvikler kraft) vil risikoen for utvikling av rabdomyolyse øke. Når muskelcellene dør vil innholdet i cellene lekke ut i blodet. Dette kan være salter, myoglobin og en rekke andre stoffer. Myoglobin vil i små mengder normalt kunne skilles ut i nyrene. Ved rabdomyolyse kan mengden myoglobin i blodet bli så høy at nyrene ikke lenger har kapasitet til å skille det ut. Myoglobin vil derfor hope seg opp i nyrene, og dette kan føre til akutt nyresvikt.

Dette må du se etter

En hard styrkeøkt vil selvfølgelig gi litt verking i kroppen. Blir musklene ømme, stive, varme og hovne, og smertene mer intense, kan dette være et tegn på rabdomyolyse. Det er gjerne overarmer, skuldre, lår og seteregion som rammes, og smertene vil være lokalisert til det rammede området. Når myoglobin hoper seg opp i nyrene vil dette føre til en rød-farging av urinen. Det er vanlig å få feber. En del blir slappe og kvalme, og mange får magesmerter. Etter hvert kan nyrene bli så skadet at de slutter å produsere urin. Dette kan føre til at væske hoper seg opp i kroppen.

Hva gjør du?

Opplever du slike symptomer etter en hard treningsøkt er det viktig at du kontakter lege. Hos Eyr har vi hatt flere pasienter som vi heldigvis har fått sent til sykehus tidlig nok, nettopp fordi vi har vært bekymret for Rhabdomyolyse. Tidlig behandling på sykehus er nødvendig for å begrense skaden på nyrene.

Hvordan forebygge?

Aller viktigst er det å starte en ny treningsperiode litt forsiktig. Du trenger ikke å vise at du er like sterk som kameraten eller venninnen din, selv om det er fristende. Spesielt ikke i starten av en ny treningsperiode. Unngå å pushe deg selv for mye, og unngå spesielt eksentrisk styrketrening de første treningsøktene. Da har du gjort mye for å unngå utvikling av denne potensielt farlige tilstanden.

/Lars