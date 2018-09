Banken vil heve renten. Hva gjør jeg?

Du trenger ikke godta at banken øker renten på boliglånet ditt. Du kan velge å bytte bank. Har du en rente på 3 prosent har trolig banken allerede hevet den i påvente av økningen i styringsrenten denne uken.

Torsdag denne uken hevet Norges Bank styringsrenten til 0,75 prosent fra rekordlave 0,5 prosent. Dette er første gang på 7 år styringsrenten heves.

Er renten på ditt boliglån 2 prosent må du trolig godta en økning i renteutgiftene hver måned. I det tilfellet går renten trolig opp til 2,3 prosent. Det vil si at renteutgiftene dine øker med 460 kr per med hvis du har et lån på 2,5 millioner kroner.

Fakta: Styringsrente

Styringsrente er renten Norges Bank setter ved innskudd fra, eller utlån til, bankene.

Har du allerede en høyere rente på nærmere 3 prosent bør du vurdere å bytte bank. I det tilfellet du skal bytte bank er det lurt å få tilbud fra tre ulike banker, dette får du enkelt på bankenes nettsider.

Eventuelt kan du bruke en portal hvor du får tilsendt ulike tilbud. Da kan du benytte Finansportalen.no. Det er statlig side som er styrt av Forbrukerrådet.

Når du finner et tilbud du er fornøyd med hjelper din nye bank deg med det praktiske. Det tar ikke lang tid og her er det mye penger å spare.