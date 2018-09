Det du trenger å vite om arv

Min Bestefar døde for et par måneder siden. Han satt i uskiftet bo etter at Bestemor døde tre år tidligere. Å sitte i uskiftet bo vil si at han overtok deres felleseie. Altså skulle arveoppgjør fra både Bestemor og Bestefar gjøres opp. Arv bestemmes utifra arveloven og avdødes testament. Mine besteforeldre hadde et testament hos Tingretten.

Fakta: Uskiftet bo

Når ektefellen dør og den gjenlevende overtar deres felleseie, altså formue, eiendeler og gjeld. Avdødes arveoppgjør utsettes dermed til også den andre ektefellen dør.

I arveoppgjøret hadde min far og hans bror som livsarvinger krav på 2/3 av arven, også kaldt pliktdelsarv. Pliktdelsarv har en øvre grense på 1 million kroner. Det resterende kunne mine besteforeldre ha testamentert til andre personer eller veldedige organisasjoner, men dette var ikke tilfellet.

Fakta: Unntak fra testament

Tre avvik fra hovedregelen om at testament går foran arveloven. 1. Barn som er under forsørgelse har rett på arv. 2. Ektefelle har uansett rett til en minstearv på fire eller seks ganger folketrygdens grunnbeløp. 3. Livsarvingene (dvs. direkte etterkommere som barn, barnebarn mv) rett til arv selv om det foreligger testament som sier noe annet.

Eiendom og formue

Min far og onkel valgte et privat skifte hvor familien ble enig om hvordan eiendelene og innboet skulle fordeles på en rettferdig måte. Dette er det motsatte av et offentlig skifte hvor Tingretten tar stilling til fordelingen.

Besteforeldrene mine eide en leilighet med verdi på 5,3 millioner kroner. De kjøpte den for 10 år siden for 1,7 millioner. Bilen var tidligere solgt da Bestefar ikke lengre fikk beholde sertifikatet. I tillegg hadde de 300.000 kr en på en konto og innbo til en verdi av 200.000 kr.

Forskudd på arv

Det eneste som stod i testamentet var at både min far og onkel hadde fått 400.000 kr i forskudd på arv, syv år tidligere. Dette beløpet skulle inflasjons justeres til dagens verdi før det kunne bli tatt med i arveoppgjøret. Dagens verdi på beløpet var 452.000 kr. Da begge hadde mottatt beløpet ble dette ansett som likt i arveoppgjøret.

Hverken min far eller onkel ønsket å overta leiligheten til mine besteforeldre. De valgte å pusse opp for 100.000 kr for å forhåpentligvis få en høyere pris. Leiligheten ble solgt for 5,3 millioner. I følge de nye reguleringene etter at arveavgiften ble fjernet i 2014, måtte de skatte av gevinsten.

I stedet for å etterlate seg arv kunne mine besteforeldre ha gitt bort alle sine eiendeler og formue til en utvalgt person eller organisasjons så lenge de var i live og ved sine fulle fem.

Verdistigningen fra mine besteforeldre kjøpte leiligheten var 3,6 millioner. Det min far og onkel kunne trekke fra var 100.000 kr til oppussing og 100.000 kr i utgifter i forbindelse med salget. Altså måtte de betale gevinstbeskatning av 3,4 millioner kroner. Med dagens skattesats i 2018 på 23 prosent blir dette 828.000 kr totalt, altså 414.000 kr på hver.

Arveoppgjøret til hver arving:

Halvparten av leilighetssalg 2,65 millioner kr + halvpart av innbo 100.000 kr + halvpart av penger på konto 150.000 kr - halvpart av gevinstskatt 414.000 kr = 2,486 millioner til hver av dem.

Min far og onkel delte arven likt mellom seg. De måtte betale gevinstbeskatning på verdiøkningen på leiligheten, men det er ingen avgift på innbo og gaver. Begge må oppgi beløp de arvet på neste års Skattemelding da det oversteg 100.000 kr.

Unngå gevinstbeskatningen

Arveavgiften ble fjernet med bakgrunn i mange ikke hadde anledning til å overta barndomshjemmet eller familiens fritidsbolig, grunnet høy beskatning.





Min far og onkel kunne altså unngått gevinstbeskatningen hvis en av dem hadde valgt å overta leiligheten til mine besteforeldre. I det tilfellet en av dem hadde bodd der i 12 av de siste 24 månedene og dermed solgt leiligheten hadde også vilkårene vært oppfylt.