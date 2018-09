Du takler renteoppgangen!

Jeg kjøpte min første leilighet i Oslo sentrum for fire år siden for 2,5 millioner kroner. Da tok jeg opp et BSU-lån hos min lokale sparebank på 2,2 millioner. På det tidspunktet jeg tegnet boliglånet var den effektive renten på 2,9 prosent på og styringsrenten på 1,5 prosent.

I løpet av de første to årene reduserte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosent i ulike omganger slik at den ble liggende på rekordlave 0,5 prosent. Der har den ligget de siste to årene. For meg har dette resultert i at banken jevnlig har redusert boliglånsrenten min ned til 2 prosent. Mitt studielån til Lånekassen på 500.000 kr har hatt samme utvikling, der er renten også 2 prosent.

Fakta: Styringsrente

Styringsrente er renten Norges Bank setter ved innskudd fra, eller utlån til, bankene.

Verdien på boligen min har også økt betraktelig i perioden. Verdiøkningen skyldes vekst i markedet og delvis fordi jeg har totalrenovert leilighet. Størstedelen av oppussingen har jeg lånt penger til. Dette har gjort at mitt boliglån er på 2,5 millioner.

Økte renter

Norges Bank har varslet en renteoppgang torsdag og vil trolig sette opp styringsrenten til 0,75prosent, en justering på 0,25 prosent. Dette er første gang på 7 år de skal sette opp renten. For meg vil dette resultere i at renten på mitt boliglån går opp.

Nå betaler jeg 4.200 kr i renter hver måned. Etter rentefradrag på betalte gjeldsrenter som idag er 23 prosent betaler jeg egentlig 3.230 kr per måned. Hvis renten øker til 2,3 prosent vil rentene hver måned bli 4.800 kr og 3.690 kr etter rentefradraget. Altså må jeg betale 460 kr mer per måned.

Hvis jeg tar med studielånet i tillegg hvor renten idag er 2 prosent, men justeres til 2,3 prosent over en periode på 20 år, vil det resultere i en økning i renteutgiftene på 100 kr per måned. Legger jeg sammen økningen i renteutgiftene til både boliglån og studielån er det 560 kr per måned.

RENTEØKNING: Norges Bank-direktør Øystein Olsen varslet en trolig renteøkning i september

Fast eller flytende

Jeg har hatt flytende rente på mitt boliglån. Dette er det vanligste og den flytende renten har over tid vært lavere enn den faste. Hvis du har flytende rente bør du ha anledning å betale økte renteutgifter i en kortere periode.

I det tilfellet du er avhengig av forutsigbarhet kan det vært lurt å vurdere en fast rente.

Fremtiden

Det har over tid vært billig å låne penger. Dette har gjort av mange har mye gjeld og at stor økning i renteutgifter er kritisk. Norges Bank skrev i sin rapport i august at gjeldsveksten har avtatt men er fremdeles større enn veksten i inntekt. Slik jeg ser det vil dette bety at styringsrenten skal heves, men sakte og over et langt tidsperspektiv.

Dette gjøres på denne måten for at du skal takle renteoppgangen, og det gjør du! Ingen er tjent med et stort rentehopp.

